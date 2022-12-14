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Дети с орфанными заболеваниями обеспечены лекарствами, заявила Матвиенко - РИА Новости, 14.12.2022
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Дети с орфанными заболеваниями обеспечены лекарствами, заявила Матвиенко
Дети с орфанными заболеваниями обеспечены лекарствами, заявила Матвиенко - РИА Новости, 14.12.2022
Дети с орфанными заболеваниями обеспечены лекарствами, заявила Матвиенко
Все дети с тяжелыми заболеваниями имеют доступ к лекарствам, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя просьбу сенатора Василия Иконникова... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:11
2022-12-14T11:11
общество
здоровье - общество
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валентина матвиенко
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Все дети с тяжелыми заболеваниями имеют доступ к лекарствам, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя просьбу сенатора Василия Иконникова рассмотреть вопрос об идущей на телеканалах социальной рекламе фондов, собирающих средства на лечение ребят.В ходе пленарного заседания Иконников отметил, что на телевидении различные фонды и НКО собирают средства на лечение детей. По мнению законодателя, эти вопросы можно было бы решать за счет средств федерального бюджета и фонда "Круг добра".Она подчеркнула, что все ребята имеют доступ к лекарствам.Спикер также отметила, что социальная реклама подобных фондов и НКО – это отдельная тема. Она предложила Иконникову обратиться в социальный комитет СФ за всей необходимой информацией.Парламентарий также добавила, что регулярно встречается с отцом Александром, который назначен председателем фонда "Круг добра".
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общество, здоровье - общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
11:11 14.12.2022
 
Дети с орфанными заболеваниями обеспечены лекарствами, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко: все дети с орфанными заболеваниями обеспечены лекарствами

© Pexels / Polina TankilevitchТермометр и лекарства на детской кроватке
Термометр и лекарства на детской кроватке
© Pexels / Polina Tankilevitch
Термометр и лекарства на детской кроватке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Все дети с тяжелыми заболеваниями имеют доступ к лекарствам, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя просьбу сенатора Василия Иконникова рассмотреть вопрос об идущей на телеканалах социальной рекламе фондов, собирающих средства на лечение ребят.
В ходе пленарного заседания Иконников отметил, что на телевидении различные фонды и НКО собирают средства на лечение детей. По мнению законодателя, эти вопросы можно было бы решать за счет средств федерального бюджета и фонда "Круг добра".
"Комитет по социальной политике Совфеда этим занимается на регулярной основе, все заявки по обеспечению детей с орфанными заболеваниями в полном объеме исполняется, денег хватает", - сказала Матвиенко в ответ.
Она подчеркнула, что все ребята имеют доступ к лекарствам.
Спикер также отметила, что социальная реклама подобных фондов и НКО – это отдельная тема. Она предложила Иконникову обратиться в социальный комитет СФ за всей необходимой информацией.
Парламентарий также добавила, что регулярно встречается с отцом Александром, который назначен председателем фонда "Круг добра".
Лекарственный препарат - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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Более четырех тысяч пациентов уже получили помощь от фонда "Круг добра"
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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