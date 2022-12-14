https://ria.ru/20221214/lekarstva-1838528496.html

Дети с орфанными заболеваниями обеспечены лекарствами, заявила Матвиенко

Дети с орфанными заболеваниями обеспечены лекарствами, заявила Матвиенко - РИА Новости, 14.12.2022

Дети с орфанными заболеваниями обеспечены лекарствами, заявила Матвиенко

Все дети с тяжелыми заболеваниями имеют доступ к лекарствам, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя просьбу сенатора Василия Иконникова... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:11

2022-12-14T11:11

2022-12-14T11:11

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Все дети с тяжелыми заболеваниями имеют доступ к лекарствам, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя просьбу сенатора Василия Иконникова рассмотреть вопрос об идущей на телеканалах социальной рекламе фондов, собирающих средства на лечение ребят.В ходе пленарного заседания Иконников отметил, что на телевидении различные фонды и НКО собирают средства на лечение детей. По мнению законодателя, эти вопросы можно было бы решать за счет средств федерального бюджета и фонда "Круг добра".Она подчеркнула, что все ребята имеют доступ к лекарствам.Спикер также отметила, что социальная реклама подобных фондов и НКО – это отдельная тема. Она предложила Иконникову обратиться в социальный комитет СФ за всей необходимой информацией.Парламентарий также добавила, что регулярно встречается с отцом Александром, который назначен председателем фонда "Круг добра".

https://ria.ru/20220922/fond-1818627862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф