https://ria.ru/20221214/konstitutsiya-1838510992.html
Пушилин заявил о скором принятии Конституции ДНР
Пушилин заявил о скором принятии Конституции ДНР - РИА Новости, 14.12.2022
Пушилин заявил о скором принятии Конституции ДНР
Конституция Донецкой Народной республики будет принята в ближайшее время, статус украинского языка в ней не обсуждался, заявил в интервью РИА Новости и.о. главы РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T10:07
2022-12-14T10:07
2022-12-14T12:22
донецкая народная республика
денис пушилин
общество
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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Конституция Донецкой Народной республики будет принята в ближайшее время, статус украинского языка в ней не обсуждался, заявил в интервью РИА Новости и.о. главы ДНР Денис Пушилин."Конституцию планируем принять в самое ближайшее время, в этом году, не хотим затягивать с этим вопросом, потому что после принятия конституции уже станет возможным принимать всю основную нормативно-правовую базу и выстраивать более оперативно всю работу и все концептуальное взаимодействие между федеральными и региональными органами власти", - сказал он.По словам Пушилина, это "будет уже непосредственно прописано не только в федеральном законе, но и непосредственно и в законах Донецкой Народной республики"."Что касается статуса Донецкой Народной республики, то это Донецкая Народная республика. Что касается украинского языка, то этот вопрос даже не обсуждался. Нам он не нужен", - сказал и.о. главы ДНР.Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>
https://ria.ru/20221213/knigi-1838460889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, общество
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Общество
10:07 14.12.2022 (обновлено: 12:22 14.12.2022)
Пушилин заявил о скором принятии Конституции ДНР
Пушилин: Конституция ДНР будет скоро принята, статус украинского языка в ней не обсуждали
ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Конституция Донецкой Народной республики будет принята в ближайшее время, статус украинского языка в ней не обсуждался, заявил в интервью РИА Новости и.о. главы ДНР Денис Пушилин.
"Конституцию планируем принять в самое ближайшее время, в этом году, не хотим затягивать с этим вопросом, потому что после принятия конституции уже станет возможным принимать всю основную нормативно-правовую базу и выстраивать более оперативно всю работу и все концептуальное взаимодействие между федеральными и региональными органами власти", - сказал он.
По словам Пушилина, это "будет уже непосредственно прописано не только в федеральном законе, но и непосредственно и в законах Донецкой Народной республики".
"Что касается статуса Донецкой Народной республики, то это Донецкая Народная республика. Что касается украинского языка, то этот вопрос даже не обсуждался. Нам он не нужен", - сказал и.о. главы ДНР.
Президент РФ Владимир Путин
5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР
, ДНР, Запорожская и Херсонская области
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