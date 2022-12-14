https://ria.ru/20221214/konstitutsiya-1838510992.html

Пушилин заявил о скором принятии Конституции ДНР

Пушилин заявил о скором принятии Конституции ДНР - РИА Новости, 14.12.2022

Пушилин заявил о скором принятии Конституции ДНР

Конституция Донецкой Народной республики будет принята в ближайшее время, статус украинского языка в ней не обсуждался, заявил в интервью РИА Новости и.о. главы РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T10:07

2022-12-14T10:07

2022-12-14T12:22

донецкая народная республика

денис пушилин

общество

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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Конституция Донецкой Народной республики будет принята в ближайшее время, статус украинского языка в ней не обсуждался, заявил в интервью РИА Новости и.о. главы ДНР Денис Пушилин."Конституцию планируем принять в самое ближайшее время, в этом году, не хотим затягивать с этим вопросом, потому что после принятия конституции уже станет возможным принимать всю основную нормативно-правовую базу и выстраивать более оперативно всю работу и все концептуальное взаимодействие между федеральными и региональными органами власти", - сказал он.По словам Пушилина, это "будет уже непосредственно прописано не только в федеральном законе, но и непосредственно и в законах Донецкой Народной республики"."Что касается статуса Донецкой Народной республики, то это Донецкая Народная республика. Что касается украинского языка, то этот вопрос даже не обсуждался. Нам он не нужен", - сказал и.о. главы ДНР.Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, денис пушилин, общество