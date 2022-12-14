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Пушилин заявил о скором принятии Конституции ДНР - РИА Новости, 14.12.2022
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Пушилин заявил о скором принятии Конституции ДНР
Пушилин заявил о скором принятии Конституции ДНР - РИА Новости, 14.12.2022
Пушилин заявил о скором принятии Конституции ДНР
Конституция Донецкой Народной республики будет принята в ближайшее время, статус украинского языка в ней не обсуждался, заявил в интервью РИА Новости и.о. главы РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T10:07
2022-12-14T12:22
донецкая народная республика
денис пушилин
общество
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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Конституция Донецкой Народной республики будет принята в ближайшее время, статус украинского языка в ней не обсуждался, заявил в интервью РИА Новости и.о. главы ДНР Денис Пушилин."Конституцию планируем принять в самое ближайшее время, в этом году, не хотим затягивать с этим вопросом, потому что после принятия конституции уже станет возможным принимать всю основную нормативно-правовую базу и выстраивать более оперативно всю работу и все концептуальное взаимодействие между федеральными и региональными органами власти", - сказал он.По словам Пушилина, это "будет уже непосредственно прописано не только в федеральном законе, но и непосредственно и в законах Донецкой Народной республики"."Что касается статуса Донецкой Народной республики, то это Донецкая Народная республика. Что касается украинского языка, то этот вопрос даже не обсуждался. Нам он не нужен", - сказал и.о. главы ДНР.Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина &gt;&gt;
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донецкая народная республика, денис пушилин, общество
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Общество
10:07 14.12.2022 (обновлено: 12:22 14.12.2022)
 
Пушилин заявил о скором принятии Конституции ДНР

Пушилин: Конституция ДНР будет скоро принята, статус украинского языка в ней не обсуждали

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Конституция Донецкой Народной республики будет принята в ближайшее время, статус украинского языка в ней не обсуждался, заявил в интервью РИА Новости и.о. главы ДНР Денис Пушилин.
"Конституцию планируем принять в самое ближайшее время, в этом году, не хотим затягивать с этим вопросом, потому что после принятия конституции уже станет возможным принимать всю основную нормативно-правовую базу и выстраивать более оперативно всю работу и все концептуальное взаимодействие между федеральными и региональными органами власти", - сказал он.
По словам Пушилина, это "будет уже непосредственно прописано не только в федеральном законе, но и непосредственно и в законах Донецкой Народной республики".
"Что касается статуса Донецкой Народной республики, то это Донецкая Народная республика. Что касается украинского языка, то этот вопрос даже не обсуждался. Нам он не нужен", - сказал и.о. главы ДНР.
Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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