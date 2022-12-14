https://ria.ru/20221214/katar-1838538583.html

Катар заявил о непричастности к коррупционному скандалу в Европарламенте

Катар заявил о непричастности к коррупционному скандалу в Европарламенте - РИА Новости, 14.12.2022

Катар заявил о непричастности к коррупционному скандалу в Европарламенте

Катар отверг попытки связать его с коррупционным скандалом в Европарламенте, говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:42

2022-12-14T11:42

2022-12-14T11:42

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ДОХА, 14 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Катар отверг попытки связать его с коррупционным скандалом в Европарламенте, говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя правительства страны.Как отметил катарский представитель, "государство Катар работает на основе принципа взаимодействия между учреждениями и действует в полном соответствии с международными законами и правилами".Бельгийские власти 9 декабря провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента, греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен), а затем из фракции социалистов. Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Кайли как вице-президенту Европарламента. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии 13 декабря абсолютным большинством голосов поддержали прекращение полномочий Кайли, за проголосовали 625 парламентариев, против высказался всего один депутат, воздержались двое.

https://ria.ru/20221213/korruptsiya-1838393335.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, катар, роберта метсола, европарламент, европа, бельгия, коррупция, брюссель