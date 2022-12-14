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Катар заявил о непричастности к коррупционному скандалу в Европарламенте - РИА Новости, 14.12.2022
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Катар заявил о непричастности к коррупционному скандалу в Европарламенте
Катар заявил о непричастности к коррупционному скандалу в Европарламенте - РИА Новости, 14.12.2022
Катар заявил о непричастности к коррупционному скандалу в Европарламенте
Катар отверг попытки связать его с коррупционным скандалом в Европарламенте, говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:42
2022-12-14T11:42
в мире
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роберта метсола
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бельгия
коррупция
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ДОХА, 14 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Катар отверг попытки связать его с коррупционным скандалом в Европарламенте, говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя правительства страны.Как отметил катарский представитель, "государство Катар работает на основе принципа взаимодействия между учреждениями и действует в полном соответствии с международными законами и правилами".Бельгийские власти 9 декабря провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента, греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен), а затем из фракции социалистов. Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Кайли как вице-президенту Европарламента. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии 13 декабря абсолютным большинством голосов поддержали прекращение полномочий Кайли, за проголосовали 625 парламентариев, против высказался всего один депутат, воздержались двое.
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в мире, катар, роберта метсола, европарламент, европа, бельгия, коррупция, брюссель
В мире, Катар, Роберта Метсола, Европарламент, Европа, Бельгия, Коррупция, Брюссель
11:42 14.12.2022
 
Катар заявил о непричастности к коррупционному скандалу в Европарламенте

Катар отверг попытки связать его с коррупционным скандалом в Европарламенте

© Фото : предоставлено Qatar TourismВид на город Доха и Национальный музей Катара
Вид на город Доха и Национальный музей Катара - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
Вид на город Доха и Национальный музей Катара. Архивное фото
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ДОХА, 14 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Катар отверг попытки связать его с коррупционным скандалом в Европарламенте, говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя правительства страны.
"Государство Катар категорически отвергает любые попытки связать его с обвинениями в неправомерных действиях. Любая ассоциация правительства Катара с заявленными обвинениями является необоснованной и основана на серьезной дезинформации", - отмечается в заявлении.
Как отметил катарский представитель, "государство Катар работает на основе принципа взаимодействия между учреждениями и действует в полном соответствии с международными законами и правилами".
Бельгийские власти 9 декабря провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента, греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен), а затем из фракции социалистов. Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Кайли как вице-президенту Европарламента. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии 13 декабря абсолютным большинством голосов поддержали прекращение полномочий Кайли, за проголосовали 625 парламентариев, против высказался всего один депутат, воздержались двое.
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 16:46
В Европарламенте изъяли более 1,5 миллиона евро в ходе дела о коррупции
 
В миреКатарРоберта МетсолаЕвропарламентЕвропаБельгияКоррупцияБрюссель
 
 
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