Катар заявил о непричастности к коррупционному скандалу в Европарламенте
Катар отверг попытки связать его с коррупционным скандалом в Европарламенте
© Фото : предоставлено Qatar TourismВид на город Доха и Национальный музей Катара
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
Вид на город Доха и Национальный музей Катара. Архивное фото
ДОХА, 14 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Катар отверг попытки связать его с коррупционным скандалом в Европарламенте, говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя правительства страны.
"Государство Катар категорически отвергает любые попытки связать его с обвинениями в неправомерных действиях. Любая ассоциация правительства Катара с заявленными обвинениями является необоснованной и основана на серьезной дезинформации", - отмечается в заявлении.
Как отметил катарский представитель, "государство Катар работает на основе принципа взаимодействия между учреждениями и действует в полном соответствии с международными законами и правилами".
Бельгийские власти 9 декабря провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента, греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен), а затем из фракции социалистов. Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Кайли как вице-президенту Европарламента. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии 13 декабря абсолютным большинством голосов поддержали прекращение полномочий Кайли, за проголосовали 625 парламентариев, против высказался всего один депутат, воздержались двое.