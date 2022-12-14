https://ria.ru/20221214/karabakh-1838479665.html

Госдеп США призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор

Госдеп США призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор - РИА Новости, 14.12.2022

Госдеп США призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор

США призывают Азербайджан разблокировать Лачинский коридор, который связывает Нагорный Карабах с Арменией, заявил официальный представитель госдепартамента Нед... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T00:57

2022-12-14T00:57

2022-12-14T00:57

в мире

цены на нефть

нед прайс

хикмет гаджиев

азербайджан

нагорный карабах

армения

государственный департамент сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588541064_608:0:3063:1381_1920x0_80_0_0_8a900363bfba2616f2a91e569f1f9146.jpg

ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. США призывают Азербайджан разблокировать Лачинский коридор, который связывает Нагорный Карабах с Арменией, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Минобороны РФ ранее сообщило, что командованием российского миротворческого контингента ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт – Горис."Закрытие Лачинского коридора имеет серьезные гуманитарные последствия и отбросит назад мирный процесс. Мы призываем правительство Азербайджана восстановить свободное движение по коридору. Путь вперед лежит через переговоры", - написал Прайс в Twitter.В понедельник азербайджанские СМИ сообщили, что местные активисты и журналисты проводят на дороге акцию протеста против незаконной, по их мнению, эксплуатации месторождений полезных ископаемых. Позднее армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что представившиеся экологами азербайджанские граждане "перекрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией".В МИД Армении предупредили о "непосредственной угрозе продовольственного и гуманитарного кризиса" в Нагорном Карабахе и назвали ситуацию нарушением Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, согласно которому Лачинский коридор остается под контролем миротворческого контингента РФ, а Азербайджан гарантирует безопасность движения по нему.Пресс-служба азербайджанского внешнеэкономического ведомства во вторник сообщила, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проинформировал представителей дипкорпуса и военных атташе, аккредитованных в стране, о ситуации вокруг акции протеста вблизи города Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди). В ходе своего выступления Гаджиев возложил вину на Ереван и отметил, что "Баку не позволит армянской стороне разграбить природные ресурсы Азербайджана".

https://ria.ru/20221206/proekt-1836806788.html

https://ria.ru/20221209/ukraina-1837594404.html

азербайджан

нагорный карабах

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, нед прайс, хикмет гаджиев, азербайджан, нагорный карабах, армения, государственный департамент сша