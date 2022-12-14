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Госдеп США призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор - РИА Новости, 14.12.2022
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Госдеп США призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор
Госдеп США призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор - РИА Новости, 14.12.2022
Госдеп США призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор
США призывают Азербайджан разблокировать Лачинский коридор, который связывает Нагорный Карабах с Арменией, заявил официальный представитель госдепартамента Нед... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T00:57
2022-12-14T00:57
в мире
цены на нефть
нед прайс
хикмет гаджиев
азербайджан
нагорный карабах
армения
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. США призывают Азербайджан разблокировать Лачинский коридор, который связывает Нагорный Карабах с Арменией, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Минобороны РФ ранее сообщило, что командованием российского миротворческого контингента ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт – Горис."Закрытие Лачинского коридора имеет серьезные гуманитарные последствия и отбросит назад мирный процесс. Мы призываем правительство Азербайджана восстановить свободное движение по коридору. Путь вперед лежит через переговоры", - написал Прайс в Twitter.В понедельник азербайджанские СМИ сообщили, что местные активисты и журналисты проводят на дороге акцию протеста против незаконной, по их мнению, эксплуатации месторождений полезных ископаемых. Позднее армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что представившиеся экологами азербайджанские граждане "перекрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией".В МИД Армении предупредили о "непосредственной угрозе продовольственного и гуманитарного кризиса" в Нагорном Карабахе и назвали ситуацию нарушением Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, согласно которому Лачинский коридор остается под контролем миротворческого контингента РФ, а Азербайджан гарантирует безопасность движения по нему.Пресс-служба азербайджанского внешнеэкономического ведомства во вторник сообщила, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проинформировал представителей дипкорпуса и военных атташе, аккредитованных в стране, о ситуации вокруг акции протеста вблизи города Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди). В ходе своего выступления Гаджиев возложил вину на Ереван и отметил, что "Баку не позволит армянской стороне разграбить природные ресурсы Азербайджана".
https://ria.ru/20221206/proekt-1836806788.html
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в мире, цены на нефть, нед прайс, хикмет гаджиев, азербайджан, нагорный карабах, армения, государственный департамент сша
В мире, Цены на нефть, Нед Прайс, Хикмет Гаджиев, Азербайджан, Нагорный Карабах, Армения, Государственный департамент США
00:57 14.12.2022
 
Госдеп США призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор

Госдеп США призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор между Арменией и Карабахом

© РИА Новости / Валерий МельниковБлокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. США призывают Азербайджан разблокировать Лачинский коридор, который связывает Нагорный Карабах с Арменией, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
Минобороны РФ ранее сообщило, что командованием российского миротворческого контингента ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт – Горис.
Флаг Азербайджана на фоне комплекса Пламенные башни в Баку - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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Азербайджан поддержал проект газового хаба в Турции, заявили в Анкаре
"Закрытие Лачинского коридора имеет серьезные гуманитарные последствия и отбросит назад мирный процесс. Мы призываем правительство Азербайджана восстановить свободное движение по коридору. Путь вперед лежит через переговоры", - написал Прайс в Twitter.
В понедельник азербайджанские СМИ сообщили, что местные активисты и журналисты проводят на дороге акцию протеста против незаконной, по их мнению, эксплуатации месторождений полезных ископаемых. Позднее армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что представившиеся экологами азербайджанские граждане "перекрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией".
В МИД Армении предупредили о "непосредственной угрозе продовольственного и гуманитарного кризиса" в Нагорном Карабахе и назвали ситуацию нарушением Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, согласно которому Лачинский коридор остается под контролем миротворческого контингента РФ, а Азербайджан гарантирует безопасность движения по нему.
Пресс-служба азербайджанского внешнеэкономического ведомства во вторник сообщила, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проинформировал представителей дипкорпуса и военных атташе, аккредитованных в стране, о ситуации вокруг акции протеста вблизи города Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди). В ходе своего выступления Гаджиев возложил вину на Ереван и отметил, что "Баку не позволит армянской стороне разграбить природные ресурсы Азербайджана".
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В миреЦены на нефтьНед ПрайсХикмет ГаджиевАзербайджанНагорный КарабахАрменияГосударственный департамент США
 
 
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