https://ria.ru/20221214/kaliningrad-1838489525.html
В Калининграде опасаются, что Литва может запретить транзит в регион
В Калининграде опасаются, что Литва может запретить транзит в регион - РИА Новости, 14.12.2022
В Калининграде опасаются, что Литва может запретить транзит в регион
Власти Калининградской области сохраняют опасения, что Литва может полностью запретить транзит в регион, заявил РИА Новости губернатор Антон Алиханов. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T05:48
2022-12-14T05:48
2022-12-14T05:53
экономика
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антон алиханов
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Власти Калининградской области сохраняют опасения, что Литва может полностью запретить транзит в регион, заявил РИА Новости губернатор Антон Алиханов.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Литовские власти утверждали, что только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле."Есть, конечно", - сказал Алиханов РИА Новости, отвечая на вопрос, нет ли у властей региона опасений, что Литва может полностью запретить транзит."Если бы у нас не было опасений, мы бы в конце 2016 года не принимали решение, что паромы необходимо строить. Конечно, есть", - добавил он.
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экономика, цены на нефть, антон алиханов, литва, калининград
Экономика, Цены на нефть, Антон Алиханов, Литва, Калининград
05:48 14.12.2022 (обновлено: 05:53 14.12.2022)
В Калининграде опасаются, что Литва может запретить транзит в регион
Губернатор Калининградской области Алиханов: Литва может запретить транзит в регион
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Власти Калининградской области сохраняют опасения, что Литва может полностью запретить транзит в регион, заявил РИА Новости губернатор Антон Алиханов.
Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Литовские власти утверждали, что только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.
"Есть, конечно", - сказал Алиханов РИА Новости, отвечая на вопрос, нет ли у властей региона опасений, что Литва может полностью запретить транзит.
"Если бы у нас не было опасений, мы бы в конце 2016 года не принимали решение, что паромы необходимо строить. Конечно, есть", - добавил он.