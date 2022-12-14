https://ria.ru/20221214/inflyatsiya-1838708422.html

В России замедлилась недельная инфляция

В России замедлилась недельная инфляция - РИА Новости, 14.12.2022

В России замедлилась недельная инфляция

Инфляция в РФ на неделе с 6 по 12 декабря замедлилась до 0,19% с 0,58% неделей ранее, на которую пришлась индексация тарифов ЖКХ, с начала года цены выросли на... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T19:06

2022-12-14T19:06

2022-12-14T19:06

продукты

цены

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

инфляция

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Инфляция в РФ на неделе с 6 по 12 декабря замедлилась до 0,19% с 0,58% неделей ранее, на которую пришлась индексация тарифов ЖКХ, с начала года цены выросли на 11,86%, сообщил в среду Росстат."За период с 6 по 12 декабря 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,19%, с начала декабря – 100,71%, с начала года – 111,86%", - говорится в публикации.На отчетной неделе рост цен на плодоовощную продукцию несколько замедлился - до 2,7% с 2,9% неделей ранее. При этом цена на огурцы замедлилась значительно - до 8,2% с 14,2% на предыдущей неделе. Свекла подорожала на 2,8%, морковь – на 2,3%, лук – на 1,7%, капуста и яблоки – на 1,6%, помидоры – на 1,3%, картофель – на 1,1%, бананы – на 0,5%.Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 16 наименованиям. Сильнее всего подешевели гречка и сахар - на 1,57% и 1,38% соответственно. Мясные консервы для детского питания уменьшились в цене на 0,78%, соль - на 0,51%, подсолнечное масло - на 0,48%, куриное мясо - на 0,43%, вареная колбаса и рис - на 0,35%. Фруктово-ягодные и овощные консервы для детского питания подешевели на 0,3% соответственно, сметана – на 0,2%, сосиски, сардельки, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, чай, мука – на 0,1%.Подорожание наблюдалось по 17 наименованиям продуктов, и сильнее всего подорожали яйца - на 0,74%. Кроме того, выросла стоимость мороженой рыбы - на 0,55%, шоколадных конфет - на 0,51%. Также увеличились в цене: баранина – на 0,4%, сливочное масло и пастеризованное молоко – на 0,3%, маргарин и пшено – на 0,2%, говядина, творог, сычужные сыры, вермишель – на 0,1%.Среди непродовольственных товаров первой необходимости лидируют по росту цен спички - подорожали на 0,33%. Следом идут женские гигиенические прокладки - на 0,27%, порошок - на 0,14%, сухие корма для домашних животных - на 0,12%, пеленки для новорожденных - на 0,09%. Цены на зубные пасты снизились на 0,4%, зубные щетки и туалетную бумагу – на 0,2%, хозяйственное мыло – на 0,1%.На неделе с 6 по 12 декабря цены на электропылесосы выросли на 0,13%, смартфоны - на 0,03%, а на телевизоры снизились - на 0,11%. Цены как на отечественные легковые автомобили, так и на иностранные не изменились. Автомобильный бензин вырос на 0,01%, на дизельное топливо – на 0,65%.Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на большинство наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов. Сильнее всего подорожали поливитамины и анальгин - на 0,5%, противовирусный препарат "Эргоферон" и мазь "Левомеколь" - на 0,51%, а также препарат от кашля "Ренгалин" - на 0,6%. Подешевели валидол, комбинированные анальгетики и нестероидный противовоспалительный препарат "Нимесулид".Рост стоимости полета в салоне экономического класса ускорился до 8,6% с 5,71% на прошлой отчетной неделе.

https://ria.ru/20221214/raskhody-1838507212.html

https://ria.ru/20221208/pelmeni-1837100856.html

https://ria.ru/20221207/rosstat-1837055941.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

продукты, цены, экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), инфляция