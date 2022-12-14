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Гендиректор МАГАТЭ может вскоре посетить Москву, заявил постпред Ульянов - РИА Новости, 14.12.2022
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Гендиректор МАГАТЭ может вскоре посетить Москву, заявил постпред Ульянов
Гендиректор МАГАТЭ может вскоре посетить Москву, заявил постпред Ульянов - РИА Новости, 14.12.2022
Гендиректор МАГАТЭ может вскоре посетить Москву, заявил постпред Ульянов
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Москву на следующей неделе или после рождественских праздников, заявил постоянный представитель РФ при... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:19
2022-12-14T18:19
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
москва
россия
вена
магатэ
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Москву на следующей неделе или после рождественских праздников, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Планируется визит Гросси в Москву - либо на следующей неделе, либо после рождественских каникул, где разговор с ним будет продолжен российской стороной в межведомственном формате, потому что вопрос касается и Росгвардии, и министерства обороны, и Росатома, и МИД тоже", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, москва, россия, вена, магатэ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство обороны рф (минобороны рф), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Москва, Россия, Вена, МАГАТЭ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
18:19 14.12.2022
 
Гендиректор МАГАТЭ может вскоре посетить Москву, заявил постпред Ульянов

Постпред России Ульянов: Гросси может посетить Москву во второй половине декабря

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Москву на следующей неделе или после рождественских праздников, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Планируется визит Гросси в Москву - либо на следующей неделе, либо после рождественских каникул, где разговор с ним будет продолжен российской стороной в межведомственном формате, потому что вопрос касается и Росгвардии, и министерства обороны, и Росатома, и МИД тоже", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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Михаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиМоскваРоссияВенаМАГАТЭФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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