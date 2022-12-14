https://ria.ru/20221214/grossi-1838693387.html

Гендиректор МАГАТЭ может вскоре посетить Москву, заявил постпред Ульянов

Гендиректор МАГАТЭ может вскоре посетить Москву, заявил постпред Ульянов - РИА Новости, 14.12.2022

Гендиректор МАГАТЭ может вскоре посетить Москву, заявил постпред Ульянов

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Москву на следующей неделе или после рождественских праздников, заявил постоянный представитель РФ при... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T18:19

2022-12-14T18:19

2022-12-14T18:19

михаил ульянов (дипломат)

рафаэль гросси

москва

россия

вена

магатэ

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Москву на следующей неделе или после рождественских праздников, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Планируется визит Гросси в Москву - либо на следующей неделе, либо после рождественских каникул, где разговор с ним будет продолжен российской стороной в межведомственном формате, потому что вопрос касается и Росгвардии, и министерства обороны, и Росатома, и МИД тоже", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20221213/zayavlenie-1838446794.html

москва

россия

вена

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михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, москва, россия, вена, магатэ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство обороны рф (минобороны рф), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)