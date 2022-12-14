https://ria.ru/20221214/gripp-1838742514.html

В Петербурге число заболевших гриппом и ОРВИ школьников превысило 70 тысяч

В Петербурге число заболевших гриппом и ОРВИ школьников превысило 70 тысяч - РИА Новости, 14.12.2022

В Петербурге число заболевших гриппом и ОРВИ школьников превысило 70 тысяч

Количество заболевших гриппом и ОРВИ школьников в Санкт-Петербурге превысило 70 тысяч человек, темпы заболеваемости в настоящее время продолжают расти, сообщила РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T22:38

2022-12-14T22:38

2022-12-14T22:38

здоровье - общество

ирина потехина

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Количество заболевших гриппом и ОРВИ школьников в Санкт-Петербурге превысило 70 тысяч человек, темпы заболеваемости в настоящее время продолжают расти, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.По словам Потехиной, на долю детей в этом сезоне приходится самое большое количество госпитализаций. Особую тревогу вызывает заболеваемость возрастной группы от 7 до 10 лет (в общем количестве болеющих детей их около 70%).Для предотвращения распространения заболеваемости планируется до 20 декабря завершить учебную программу в 1-4 классах."До 20 декабря школьники с 1 по 4 класс завершат программу второй четверти. Всем детям будут выставлены оценки. И по желанию родители могут забрать их на ранние каникулы. Таким образом, можно будет предотвратить не только заболеваемость самих детей, но и членов семьи… При этом вся начальная школа продолжит работать - но уже в режиме дополнительного образования", - сообщила вице-губернатор.По ее словам, новогодние мероприятия для учеников младших классов отменять не планируется.Потехина также отметила, что школьники с 5 по 11 класс будут учиться в обычном режиме. "Если в классе заболевает больше 20% детей, надо переводить весь класс на удаленный формат как минимум на неделю… Продолжает действовать смешанный формат: на Городском портале дистанционного обучения по всем темам подготовлены уроки, которые можно использовать для самостоятельных занятий. При малейших сомнениях родителям рекомендуется воспользоваться смешанным форматом", - сообщила вице-губернатор.Она также отметила, что детские сады в Петербурге будут работать в обычном режиме.

https://ria.ru/20221213/orvi-1838441930.html

https://ria.ru/20221214/gripp-1838630937.html

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здоровье - общество, ирина потехина, санкт-петербург