https://ria.ru/20221214/grechka-1838713076.html
В России подешевела гречка
В России подешевела гречка - РИА Новости, 14.12.2022
В России подешевела гречка
Пшенная крупа дорожает в РФ пятую неделю подряд, гречка за период с 6 по 12 декабря подешевела сильнее, чем неделей ранее, следует из данных Росстата. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T19:21
2022-12-14T19:21
2022-12-14T19:21
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
продукты
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пшенная крупа дорожает в РФ пятую неделю подряд, гречка за период с 6 по 12 декабря подешевела сильнее, чем неделей ранее, следует из данных Росстата.Согласно данным статведомства, пшенная крупа за отчетный период подорожала на 0,2%, до этого, с 29 ноября по 5 декабря - на 0,11%. Впервые с начала лета цена на пшенную крупу выросла с 25 по 31 октября, на следующей неделе - снизилась на 0,05%, а с 8 ноября снова стала дорожать.Гречка стала дешевле на 1,57% (на предыдущей неделе - на 0,63%), рис подешевел на 0,35% (на предыдущей - подорожал на 0,07%). Подсолнечное масло стало дешевле на 0,48%, до этого цена на него выросла на 0,07%. Сахарный песок продолжает дешеветь - минус 1,38% на текущей неделе (минус 1,26% - на предыдущей).Куриные яйца подорожали на 0,74% против роста неделей ранее на 0,78%, цена на мясо кур понизилась на 0,43%, на свинину - выросла на 0,03%. На предыдущей неделе, с 29 ноября по 5 декабря, мясо кур подешевело на 0,24%, а свинина - на 0,09%.Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта в цене не изменились (на предыдущей неделе - стали дешевле на 0,06%), цена белого хлеба выросла на 0,03% (на прошлой неделе - на 0,08% ), черный хлеб подорожал на 0,03% (на предыдущей неделе - на 0,01%).Согласно данным статведомства, картофель на отчетной неделе подорожал на 1,12% против прибавки в 0,54% за период с 29 ноября по 5 декабря, средняя цена яблок выросла на 1,55% против снижения на 0,92% за предыдущий отчетный период. В целом прирост цен на плодоовощную продукцию составил в среднем 2,7%, неделей ранее - 2,9%.В частности, капуста стала дороже на 1,63% (ранее - на 2,38%), лук - на 1,67% (ранее - на 1,61%), свекла - на 2,78% (до этого - на 2,75%). Цена на помидоры на отчетной неделе стала выше на 1,26% против 0,98% на предыдущей, а рост цен на огурцы замедлился сразу до 8,21% с 14,16%.
https://ria.ru/20221209/roskachestvo-1837373942.html
https://ria.ru/20221208/pelmeni-1837100856.html
https://ria.ru/20221214/raskhody-1838507212.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), продукты
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Продукты
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Пшенная крупа дорожает в РФ пятую неделю подряд, гречка за период с 6 по 12 декабря подешевела сильнее, чем неделей ранее, следует из данных
Росстата.
Согласно данным статведомства, пшенная крупа за отчетный период подорожала на 0,2%, до этого, с 29 ноября по 5 декабря - на 0,11%. Впервые с начала лета цена на пшенную крупу выросла с 25 по 31 октября, на следующей неделе - снизилась на 0,05%, а с 8 ноября снова стала дорожать.
Гречка стала дешевле на 1,57% (на предыдущей неделе - на 0,63%), рис подешевел на 0,35% (на предыдущей - подорожал на 0,07%). Подсолнечное масло стало дешевле на 0,48%, до этого цена на него выросла на 0,07%. Сахарный песок продолжает дешеветь - минус 1,38% на текущей неделе (минус 1,26% - на предыдущей).
Куриные яйца подорожали на 0,74% против роста неделей ранее на 0,78%, цена на мясо кур понизилась на 0,43%, на свинину - выросла на 0,03%. На предыдущей неделе, с 29 ноября по 5 декабря, мясо кур подешевело на 0,24%, а свинина - на 0,09%.
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта в цене не изменились (на предыдущей неделе - стали дешевле на 0,06%), цена белого хлеба выросла на 0,03% (на прошлой неделе - на 0,08% ), черный хлеб подорожал на 0,03% (на предыдущей неделе - на 0,01%).
Согласно данным статведомства, картофель на отчетной неделе подорожал на 1,12% против прибавки в 0,54% за период с 29 ноября по 5 декабря, средняя цена яблок выросла на 1,55% против снижения на 0,92% за предыдущий отчетный период. В целом прирост цен на плодоовощную продукцию составил в среднем 2,7%, неделей ранее - 2,9%.
В частности, капуста стала дороже на 1,63% (ранее - на 2,38%), лук - на 1,67% (ранее - на 1,61%), свекла - на 2,78% (до этого - на 2,75%). Цена на помидоры на отчетной неделе стала выше на 1,26% против 0,98% на предыдущей, а рост цен на огурцы замедлился сразу до 8,21% с 14,16%.