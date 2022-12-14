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Мосгордума установила штрафы за нанесение несогласованных граффити - РИА Новости, 14.12.2022
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Мосгордума установила штрафы за нанесение несогласованных граффити
Мосгордума установила штрафы за нанесение несогласованных граффити - РИА Новости, 14.12.2022
Мосгордума установила штрафы за нанесение несогласованных граффити
Московская городская дума приняла закон, вводящий штрафы за нанесение на городские объекты несогласованных изображений и надписей, решение принято на пленарном... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:47
2022-12-14T17:54
общество
москва
московская городская дума
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Московская городская дума приняла закон, вводящий штрафы за нанесение на городские объекты несогласованных изображений и надписей, решение принято на пленарном заседании.Закон устанавливает административную ответственность для граждан, должностных и юридических лиц за нанесение на нежилые здания, строения и многоквартирные дома надписей и изображений, запрещенных к нанесению правилами правительства Москвы. Закон подразумевает штраф для граждан от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.Закон вводит штрафы за невыполнение работ по удалению объявлений и иных информационных материалов, размещенных вне специально отведенных для этого мест. Это влечет наложение штрафа на граждан от 500 до 2,5 тысячи рублей, на должностных лиц - от 5 тысяч до 7,5 тысячи рублей, на юридических лиц - от 7,5 тысячи до 15 тысяч рублей.Также устанавливаются штрафы за невыполнение работ по удалению несогласованных граффити. Такое нарушение влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Если несогласованное изображение появилось на многоквартирном доме, обязанность по удалению возлагается не на собственников, а на лицо, управляющее многоквартирным домом.Также закон уточняет полномочия органов исполнительной власти Москвы по рассмотрению дел о нанесении таких изображений на объекты культурного наследия, особые объекты нежилого фонда столицы, многоквартирные дома и другие объекты, за каждой группой закрепляется конкретный орган.Согласно пояснительной записке, закон поможет поддерживать в надлежащем состоянии поверхность зданий в Москве, а также улучшить архитектурно-художественный облик столицы.По итогам заседания за принятие закона проголосовали 28 депутатов, против - 12, воздержавшихся нет.
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общество, москва, московская городская дума, россия
Общество, Москва, Московская городская дума, Россия
16:47 14.12.2022 (обновлено: 17:54 14.12.2022)
 
Мосгордума установила штрафы за нанесение несогласованных граффити

Мосгордума установила штрафы за нанесение несогласованных граффити на городские объекты

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкМастер-классы по граффити на ВДНХ в Москве
Мастер-классы по граффити на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мастер-классы по граффити на ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Московская городская дума приняла закон, вводящий штрафы за нанесение на городские объекты несогласованных изображений и надписей, решение принято на пленарном заседании.
Закон устанавливает административную ответственность для граждан, должностных и юридических лиц за нанесение на нежилые здания, строения и многоквартирные дома надписей и изображений, запрещенных к нанесению правилами правительства Москвы. Закон подразумевает штраф для граждан от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.
Закон вводит штрафы за невыполнение работ по удалению объявлений и иных информационных материалов, размещенных вне специально отведенных для этого мест. Это влечет наложение штрафа на граждан от 500 до 2,5 тысячи рублей, на должностных лиц - от 5 тысяч до 7,5 тысячи рублей, на юридических лиц - от 7,5 тысячи до 15 тысяч рублей.
Также устанавливаются штрафы за невыполнение работ по удалению несогласованных граффити. Такое нарушение влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Если несогласованное изображение появилось на многоквартирном доме, обязанность по удалению возлагается не на собственников, а на лицо, управляющее многоквартирным домом.
Роспись вентиляционной шахты метрополитена на территории парка Сад будущего в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 17:21Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Петр Бирюков: около 70 граффити согласовано в Москве в 2022 году
Также закон уточняет полномочия органов исполнительной власти Москвы по рассмотрению дел о нанесении таких изображений на объекты культурного наследия, особые объекты нежилого фонда столицы, многоквартирные дома и другие объекты, за каждой группой закрепляется конкретный орган.
Согласно пояснительной записке, закон поможет поддерживать в надлежащем состоянии поверхность зданий в Москве, а также улучшить архитектурно-художественный облик столицы.
По итогам заседания за принятие закона проголосовали 28 депутатов, против - 12, воздержавшихся нет.
Искусство украшать: как "оживают" трансформаторные подстанции
© РИА Новости / Валерий Мельников

Московские граффити уже давно вышли за пределы нелегального уличного искусства. Яркие рисунки и узоры все чаще украшают фасады многоэтажных жилых зданий, объектов городской инфраструктуры, становятся красочным дополнением городского облика в дни тематических праздников и спортивных соревнований. Еще в 2018 году ПАО "Россети Московский регион" превратили несколько своих трансформаторных подстанций (ТП) в арт-объекты в рамках международного творческого проекта "Футбольные континенты". В преддверии Чемпионата мира по футболу семь художников из разных стран разрисовали тематическими изображениями семь ТП на территории спортивного комплекса "Лужники".

Роспись трансформаторных подстанций граффити
1 из 8

Московские граффити уже давно вышли за пределы нелегального уличного искусства. Яркие рисунки и узоры все чаще украшают фасады многоэтажных жилых зданий, объектов городской инфраструктуры, становятся красочным дополнением городского облика в дни тематических праздников и спортивных соревнований. Еще в 2018 году ПАО "Россети Московский регион" превратили несколько своих трансформаторных подстанций (ТП) в арт-объекты в рамках международного творческого проекта "Футбольные континенты". В преддверии Чемпионата мира по футболу семь художников из разных стран разрисовали тематическими изображениями семь ТП на территории спортивного комплекса "Лужники".

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Такое яркое обновление объектов инфраструктуры актуально для Москвы и сегодня. По данным комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы, всего на сегодняшний день в Москве насчитывается более 800 граффити-изображений. В этом году их количество увеличится — еще пять ТП в зоне ответственности компании "Россети Московский регион" получат новый облик.

Роспись трансформаторных подстанций граффити
2 из 8

Такое яркое обновление объектов инфраструктуры актуально для Москвы и сегодня. По данным комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы, всего на сегодняшний день в Москве насчитывается более 800 граффити-изображений. В этом году их количество увеличится — еще пять ТП в зоне ответственности компании "Россети Московский регион" получат новый облик.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Один из объектов находится в районе Южное Медведково на проезде Шокальского. Главным мотивом граффити стала океанография и путешествия, а центральным героем рисунка — советский и российский географ Юлий Михайлович Шокальский.

"Мы реализуем проект совместно с творческой группой компании "Украсим город!", художники сами разрабатывают эскиз, он проходит необходимые стадии согласования, затем его наносят на подстанцию. Все граффити соответствуют тематикам, одобренным постановлением правительства Москвы № 877— это наука, исторические личности, культура, искусство и спорт", — комментирует директор департамента по связям с общественностью компании "Россети Московский регион" Елена Полторак.

Роспись трансформаторных подстанций граффити
3 из 8

Один из объектов находится в районе Южное Медведково на проезде Шокальского. Главным мотивом граффити стала океанография и путешествия, а центральным героем рисунка — советский и российский географ Юлий Михайлович Шокальский.

"Мы реализуем проект совместно с творческой группой компании "Украсим город!", художники сами разрабатывают эскиз, он проходит необходимые стадии согласования, затем его наносят на подстанцию. Все граффити соответствуют тематикам, одобренным постановлением правительства Москвы № 877— это наука, исторические личности, культура, искусство и спорт", — комментирует директор департамента по связям с общественностью компании "Россети Московский регион" Елена Полторак.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Как поясняет художник компании "Украсим город!" Надежда Белова, сначала специалисты переносят контуры рисунка на поверхность объекта с помощью мультимедийного проектора — это значительно упрощает процесс и позволяет сэкономить время.

"Сам рисунок наносится акриловыми красками. Скорость работы во многом зависит от погодных условий, особенно сейчас — когда холодно, краска сохнет дольше. Во время работы часто подходят дети, местные жители, интересуются, что мы делаем, но всегда относятся с позитивом, благодарят", — рассказывает Белова.

Роспись трансформаторных подстанций граффити
4 из 8

Как поясняет художник компании "Украсим город!" Надежда Белова, сначала специалисты переносят контуры рисунка на поверхность объекта с помощью мультимедийного проектора — это значительно упрощает процесс и позволяет сэкономить время.

"Сам рисунок наносится акриловыми красками. Скорость работы во многом зависит от погодных условий, особенно сейчас — когда холодно, краска сохнет дольше. Во время работы часто подходят дети, местные жители, интересуются, что мы делаем, но всегда относятся с позитивом, благодарят", — рассказывает Белова.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Полторак добавляет: помимо позитивного вклада в архитектурный и эстетический облик жилых дворов Москвы, граффити помогают минимизировать случаи вандализма в отношении подстанций.

"Практический опыт показал, что трансформаторные подстанции с красивыми профессиональными граффити значительно реже подвергаются воздействию вандалов — крайне позитивный эффект", — отмечает Полторак.

Роспись трансформаторных подстанций граффити
5 из 8

Полторак добавляет: помимо позитивного вклада в архитектурный и эстетический облик жилых дворов Москвы, граффити помогают минимизировать случаи вандализма в отношении подстанций.

"Практический опыт показал, что трансформаторные подстанции с красивыми профессиональными граффити значительно реже подвергаются воздействию вандалов — крайне позитивный эффект", — отмечает Полторак.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Помимо объекта на проезде Шокальского, художники "Украсим город!" разрисуют подстанции на территориях двух школ в Алексеевском районе и в районе Марьина Роща. Первый объект оформят в яркой и красочной полигональной стилистике (ломаными линиями в виде многоугольников), второй украсят граффити на тему химии — на подстанцию нанесут изображения химических элементов и соединений.

Роспись трансформаторных подстанций граффити
6 из 8

Помимо объекта на проезде Шокальского, художники "Украсим город!" разрисуют подстанции на территориях двух школ в Алексеевском районе и в районе Марьина Роща. Первый объект оформят в яркой и красочной полигональной стилистике (ломаными линиями в виде многоугольников), второй украсят граффити на тему химии — на подстанцию нанесут изображения химических элементов и соединений.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Работы по оформлению подстанции на Сухонской улице уже завершены. На подстанции компании "Россети Московский регион" художники изобразили портрет путешественника, земплепроходца, морехода и исследователя Семена Ивановича Дежнева.

Роспись трансформаторных подстанций граффити
7 из 8

Работы по оформлению подстанции на Сухонской улице уже завершены. На подстанции компании "Россети Московский регион" художники изобразили портрет путешественника, земплепроходца, морехода и исследователя Семена Ивановича Дежнева.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Как отмечает Полторак, обратиться в "Россети Московский регион" с инициативой росписи городских ТП может любой желающий художник или арт-сообщество. На официальном сайте компании опубликована вся необходимая информация о сотрудничестве и подробности о работе над преображением городских подстанций.

"Мы всегда с удовольствием сотрудничаем с городскими художниками и вносим посильный вклад в создание яркого, запоминающегося облика Москвы", — заключает специалист.

Роспись трансформаторных подстанций граффити
8 из 8

Как отмечает Полторак, обратиться в "Россети Московский регион" с инициативой росписи городских ТП может любой желающий художник или арт-сообщество. На официальном сайте компании опубликована вся необходимая информация о сотрудничестве и подробности о работе над преображением городских подстанций.

"Мы всегда с удовольствием сотрудничаем с городскими художниками и вносим посильный вклад в создание яркого, запоминающегося облика Москвы", — заключает специалист.

© РИА Новости / Валерий Мельников
1 из 8

Московские граффити уже давно вышли за пределы нелегального уличного искусства. Яркие рисунки и узоры все чаще украшают фасады многоэтажных жилых зданий, объектов городской инфраструктуры, становятся красочным дополнением городского облика в дни тематических праздников и спортивных соревнований. Еще в 2018 году ПАО "Россети Московский регион" превратили несколько своих трансформаторных подстанций (ТП) в арт-объекты в рамках международного творческого проекта "Футбольные континенты". В преддверии Чемпионата мира по футболу семь художников из разных стран разрисовали тематическими изображениями семь ТП на территории спортивного комплекса "Лужники".

© РИА Новости / Валерий Мельников
2 из 8

Такое яркое обновление объектов инфраструктуры актуально для Москвы и сегодня. По данным комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы, всего на сегодняшний день в Москве насчитывается более 800 граффити-изображений. В этом году их количество увеличится — еще пять ТП в зоне ответственности компании "Россети Московский регион" получат новый облик.

© РИА Новости / Валерий Мельников
3 из 8

Один из объектов находится в районе Южное Медведково на проезде Шокальского. Главным мотивом граффити стала океанография и путешествия, а центральным героем рисунка — советский и российский географ Юлий Михайлович Шокальский.

"Мы реализуем проект совместно с творческой группой компании "Украсим город!", художники сами разрабатывают эскиз, он проходит необходимые стадии согласования, затем его наносят на подстанцию. Все граффити соответствуют тематикам, одобренным постановлением правительства Москвы № 877— это наука, исторические личности, культура, искусство и спорт", — комментирует директор департамента по связям с общественностью компании "Россети Московский регион" Елена Полторак.

© РИА Новости / Валерий Мельников
4 из 8

Как поясняет художник компании "Украсим город!" Надежда Белова, сначала специалисты переносят контуры рисунка на поверхность объекта с помощью мультимедийного проектора — это значительно упрощает процесс и позволяет сэкономить время.

"Сам рисунок наносится акриловыми красками. Скорость работы во многом зависит от погодных условий, особенно сейчас — когда холодно, краска сохнет дольше. Во время работы часто подходят дети, местные жители, интересуются, что мы делаем, но всегда относятся с позитивом, благодарят", — рассказывает Белова.

© РИА Новости / Валерий Мельников
5 из 8

Полторак добавляет: помимо позитивного вклада в архитектурный и эстетический облик жилых дворов Москвы, граффити помогают минимизировать случаи вандализма в отношении подстанций.

"Практический опыт показал, что трансформаторные подстанции с красивыми профессиональными граффити значительно реже подвергаются воздействию вандалов — крайне позитивный эффект", — отмечает Полторак.

© РИА Новости / Валерий Мельников
6 из 8

Помимо объекта на проезде Шокальского, художники "Украсим город!" разрисуют подстанции на территориях двух школ в Алексеевском районе и в районе Марьина Роща. Первый объект оформят в яркой и красочной полигональной стилистике (ломаными линиями в виде многоугольников), второй украсят граффити на тему химии — на подстанцию нанесут изображения химических элементов и соединений.

© РИА Новости / Валерий Мельников
7 из 8

Работы по оформлению подстанции на Сухонской улице уже завершены. На подстанции компании "Россети Московский регион" художники изобразили портрет путешественника, земплепроходца, морехода и исследователя Семена Ивановича Дежнева.

© РИА Новости / Валерий Мельников
8 из 8

Как отмечает Полторак, обратиться в "Россети Московский регион" с инициативой росписи городских ТП может любой желающий художник или арт-сообщество. На официальном сайте компании опубликована вся необходимая информация о сотрудничестве и подробности о работе над преображением городских подстанций.

"Мы всегда с удовольствием сотрудничаем с городскими художниками и вносим посильный вклад в создание яркого, запоминающегося облика Москвы", — заключает специалист.

© РИА Новости / Валерий Мельников
 
ОбществоМоскваМосковская городская думаРоссия
 
 
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