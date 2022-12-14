Мосгордума установила штрафы за нанесение несогласованных граффити на городские объекты
Московские граффити уже давно вышли за пределы нелегального уличного искусства. Яркие рисунки и узоры все чаще украшают фасады многоэтажных жилых зданий, объектов городской инфраструктуры, становятся красочным дополнением городского облика в дни тематических праздников и спортивных соревнований. Еще в 2018 году ПАО "Россети Московский регион" превратили несколько своих трансформаторных подстанций (ТП) в арт-объекты в рамках международного творческого проекта "Футбольные континенты". В преддверии Чемпионата мира по футболу семь художников из разных стран разрисовали тематическими изображениями семь ТП на территории спортивного комплекса "Лужники".
Московские граффити уже давно вышли за пределы нелегального уличного искусства. Яркие рисунки и узоры все чаще украшают фасады многоэтажных жилых зданий, объектов городской инфраструктуры, становятся красочным дополнением городского облика в дни тематических праздников и спортивных соревнований. Еще в 2018 году ПАО "Россети Московский регион" превратили несколько своих трансформаторных подстанций (ТП) в арт-объекты в рамках международного творческого проекта "Футбольные континенты". В преддверии Чемпионата мира по футболу семь художников из разных стран разрисовали тематическими изображениями семь ТП на территории спортивного комплекса "Лужники".
Такое яркое обновление объектов инфраструктуры актуально для Москвы и сегодня. По данным комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы, всего на сегодняшний день в Москве насчитывается более 800 граффити-изображений. В этом году их количество увеличится — еще пять ТП в зоне ответственности компании "Россети Московский регион" получат новый облик.
Такое яркое обновление объектов инфраструктуры актуально для Москвы и сегодня. По данным комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы, всего на сегодняшний день в Москве насчитывается более 800 граффити-изображений. В этом году их количество увеличится — еще пять ТП в зоне ответственности компании "Россети Московский регион" получат новый облик.
Один из объектов находится в районе Южное Медведково на проезде Шокальского. Главным мотивом граффити стала океанография и путешествия, а центральным героем рисунка — советский и российский географ Юлий Михайлович Шокальский.
"Мы реализуем проект совместно с творческой группой компании "Украсим город!", художники сами разрабатывают эскиз, он проходит необходимые стадии согласования, затем его наносят на подстанцию. Все граффити соответствуют тематикам, одобренным постановлением правительства Москвы № 877— это наука, исторические личности, культура, искусство и спорт", — комментирует директор департамента по связям с общественностью компании "Россети Московский регион" Елена Полторак.
Один из объектов находится в районе Южное Медведково на проезде Шокальского. Главным мотивом граффити стала океанография и путешествия, а центральным героем рисунка — советский и российский географ Юлий Михайлович Шокальский.
"Мы реализуем проект совместно с творческой группой компании "Украсим город!", художники сами разрабатывают эскиз, он проходит необходимые стадии согласования, затем его наносят на подстанцию. Все граффити соответствуют тематикам, одобренным постановлением правительства Москвы № 877— это наука, исторические личности, культура, искусство и спорт", — комментирует директор департамента по связям с общественностью компании "Россети Московский регион" Елена Полторак.
Как поясняет художник компании "Украсим город!" Надежда Белова, сначала специалисты переносят контуры рисунка на поверхность объекта с помощью мультимедийного проектора — это значительно упрощает процесс и позволяет сэкономить время.
"Сам рисунок наносится акриловыми красками. Скорость работы во многом зависит от погодных условий, особенно сейчас — когда холодно, краска сохнет дольше. Во время работы часто подходят дети, местные жители, интересуются, что мы делаем, но всегда относятся с позитивом, благодарят", — рассказывает Белова.
Как поясняет художник компании "Украсим город!" Надежда Белова, сначала специалисты переносят контуры рисунка на поверхность объекта с помощью мультимедийного проектора — это значительно упрощает процесс и позволяет сэкономить время.
"Сам рисунок наносится акриловыми красками. Скорость работы во многом зависит от погодных условий, особенно сейчас — когда холодно, краска сохнет дольше. Во время работы часто подходят дети, местные жители, интересуются, что мы делаем, но всегда относятся с позитивом, благодарят", — рассказывает Белова.
Полторак добавляет: помимо позитивного вклада в архитектурный и эстетический облик жилых дворов Москвы, граффити помогают минимизировать случаи вандализма в отношении подстанций.
"Практический опыт показал, что трансформаторные подстанции с красивыми профессиональными граффити значительно реже подвергаются воздействию вандалов — крайне позитивный эффект", — отмечает Полторак.
Полторак добавляет: помимо позитивного вклада в архитектурный и эстетический облик жилых дворов Москвы, граффити помогают минимизировать случаи вандализма в отношении подстанций.
"Практический опыт показал, что трансформаторные подстанции с красивыми профессиональными граффити значительно реже подвергаются воздействию вандалов — крайне позитивный эффект", — отмечает Полторак.
Помимо объекта на проезде Шокальского, художники "Украсим город!" разрисуют подстанции на территориях двух школ в Алексеевском районе и в районе Марьина Роща. Первый объект оформят в яркой и красочной полигональной стилистике (ломаными линиями в виде многоугольников), второй украсят граффити на тему химии — на подстанцию нанесут изображения химических элементов и соединений.
Помимо объекта на проезде Шокальского, художники "Украсим город!" разрисуют подстанции на территориях двух школ в Алексеевском районе и в районе Марьина Роща. Первый объект оформят в яркой и красочной полигональной стилистике (ломаными линиями в виде многоугольников), второй украсят граффити на тему химии — на подстанцию нанесут изображения химических элементов и соединений.
Работы по оформлению подстанции на Сухонской улице уже завершены. На подстанции компании "Россети Московский регион" художники изобразили портрет путешественника, земплепроходца, морехода и исследователя Семена Ивановича Дежнева.
Работы по оформлению подстанции на Сухонской улице уже завершены. На подстанции компании "Россети Московский регион" художники изобразили портрет путешественника, земплепроходца, морехода и исследователя Семена Ивановича Дежнева.
Как отмечает Полторак, обратиться в "Россети Московский регион" с инициативой росписи городских ТП может любой желающий художник или арт-сообщество. На официальном сайте компании опубликована вся необходимая информация о сотрудничестве и подробности о работе над преображением городских подстанций.
"Мы всегда с удовольствием сотрудничаем с городскими художниками и вносим посильный вклад в создание яркого, запоминающегося облика Москвы", — заключает специалист.
Как отмечает Полторак, обратиться в "Россети Московский регион" с инициативой росписи городских ТП может любой желающий художник или арт-сообщество. На официальном сайте компании опубликована вся необходимая информация о сотрудничестве и подробности о работе над преображением городских подстанций.
"Мы всегда с удовольствием сотрудничаем с городскими художниками и вносим посильный вклад в создание яркого, запоминающегося облика Москвы", — заключает специалист.
Московские граффити уже давно вышли за пределы нелегального уличного искусства. Яркие рисунки и узоры все чаще украшают фасады многоэтажных жилых зданий, объектов городской инфраструктуры, становятся красочным дополнением городского облика в дни тематических праздников и спортивных соревнований. Еще в 2018 году ПАО "Россети Московский регион" превратили несколько своих трансформаторных подстанций (ТП) в арт-объекты в рамках международного творческого проекта "Футбольные континенты". В преддверии Чемпионата мира по футболу семь художников из разных стран разрисовали тематическими изображениями семь ТП на территории спортивного комплекса "Лужники".
Такое яркое обновление объектов инфраструктуры актуально для Москвы и сегодня. По данным комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы, всего на сегодняшний день в Москве насчитывается более 800 граффити-изображений. В этом году их количество увеличится — еще пять ТП в зоне ответственности компании "Россети Московский регион" получат новый облик.
Один из объектов находится в районе Южное Медведково на проезде Шокальского. Главным мотивом граффити стала океанография и путешествия, а центральным героем рисунка — советский и российский географ Юлий Михайлович Шокальский.
"Мы реализуем проект совместно с творческой группой компании "Украсим город!", художники сами разрабатывают эскиз, он проходит необходимые стадии согласования, затем его наносят на подстанцию. Все граффити соответствуют тематикам, одобренным постановлением правительства Москвы № 877— это наука, исторические личности, культура, искусство и спорт", — комментирует директор департамента по связям с общественностью компании "Россети Московский регион" Елена Полторак.
Как поясняет художник компании "Украсим город!" Надежда Белова, сначала специалисты переносят контуры рисунка на поверхность объекта с помощью мультимедийного проектора — это значительно упрощает процесс и позволяет сэкономить время.
"Сам рисунок наносится акриловыми красками. Скорость работы во многом зависит от погодных условий, особенно сейчас — когда холодно, краска сохнет дольше. Во время работы часто подходят дети, местные жители, интересуются, что мы делаем, но всегда относятся с позитивом, благодарят", — рассказывает Белова.
Полторак добавляет: помимо позитивного вклада в архитектурный и эстетический облик жилых дворов Москвы, граффити помогают минимизировать случаи вандализма в отношении подстанций.
"Практический опыт показал, что трансформаторные подстанции с красивыми профессиональными граффити значительно реже подвергаются воздействию вандалов — крайне позитивный эффект", — отмечает Полторак.
Помимо объекта на проезде Шокальского, художники "Украсим город!" разрисуют подстанции на территориях двух школ в Алексеевском районе и в районе Марьина Роща. Первый объект оформят в яркой и красочной полигональной стилистике (ломаными линиями в виде многоугольников), второй украсят граффити на тему химии — на подстанцию нанесут изображения химических элементов и соединений.
Работы по оформлению подстанции на Сухонской улице уже завершены. На подстанции компании "Россети Московский регион" художники изобразили портрет путешественника, земплепроходца, морехода и исследователя Семена Ивановича Дежнева.
Как отмечает Полторак, обратиться в "Россети Московский регион" с инициативой росписи городских ТП может любой желающий художник или арт-сообщество. На официальном сайте компании опубликована вся необходимая информация о сотрудничестве и подробности о работе над преображением городских подстанций.
"Мы всегда с удовольствием сотрудничаем с городскими художниками и вносим посильный вклад в создание яркого, запоминающегося облика Москвы", — заключает специалист.