https://ria.ru/20221214/graffiti-1838655893.html

Мосгордума установила штрафы за нанесение несогласованных граффити

Мосгордума установила штрафы за нанесение несогласованных граффити - РИА Новости, 14.12.2022

Мосгордума установила штрафы за нанесение несогласованных граффити

Московская городская дума приняла закон, вводящий штрафы за нанесение на городские объекты несогласованных изображений и надписей, решение принято на пленарном... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:47

2022-12-14T16:47

2022-12-14T17:54

общество

москва

московская городская дума

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Московская городская дума приняла закон, вводящий штрафы за нанесение на городские объекты несогласованных изображений и надписей, решение принято на пленарном заседании.Закон устанавливает административную ответственность для граждан, должностных и юридических лиц за нанесение на нежилые здания, строения и многоквартирные дома надписей и изображений, запрещенных к нанесению правилами правительства Москвы. Закон подразумевает штраф для граждан от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.Закон вводит штрафы за невыполнение работ по удалению объявлений и иных информационных материалов, размещенных вне специально отведенных для этого мест. Это влечет наложение штрафа на граждан от 500 до 2,5 тысячи рублей, на должностных лиц - от 5 тысяч до 7,5 тысячи рублей, на юридических лиц - от 7,5 тысячи до 15 тысяч рублей.Также устанавливаются штрафы за невыполнение работ по удалению несогласованных граффити. Такое нарушение влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Если несогласованное изображение появилось на многоквартирном доме, обязанность по удалению возлагается не на собственников, а на лицо, управляющее многоквартирным домом.Также закон уточняет полномочия органов исполнительной власти Москвы по рассмотрению дел о нанесении таких изображений на объекты культурного наследия, особые объекты нежилого фонда столицы, многоквартирные дома и другие объекты, за каждой группой закрепляется конкретный орган.Согласно пояснительной записке, закон поможет поддерживать в надлежащем состоянии поверхность зданий в Москве, а также улучшить архитектурно-художественный облик столицы.По итогам заседания за принятие закона проголосовали 28 депутатов, против - 12, воздержавшихся нет.

https://ria.ru/20220926/graffiti-1819590276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, москва, московская городская дума, россия