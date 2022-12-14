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ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО "Град" - РИА Новости, 14.12.2022

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО "Град"

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:01

2022-12-14T13:01

2022-12-14T13:03

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

россия

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия, россия, ситуация в днр и лнр