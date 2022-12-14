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ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО "Град" - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/grad-1838566578.html
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО "Град"
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО "Град" - РИА Новости, 14.12.2022
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО "Град"
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:01
2022-12-14T13:03
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
донецк
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:01 14.12.2022 (обновлено: 13:03 14.12.2022)
 
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО "Град"

ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкМашина, пострадавшая в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Машина, пострадавшая в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Машина, пострадавшая в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Город под ударом: последствия обстрела Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Ворошиловский и Киевский районы Донецка во вторник подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ.

Пожарные тушат загоревшуюся машину после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
1 из 10

Ворошиловский и Киевский районы Донецка во вторник подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Сначала украинские войска выпустили в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град", затем еще шесть.

Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
2 из 10

Сначала украинские войска выпустили в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град", затем еще шесть.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм.

Пожарные тушат возгорания после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
3 из 10

Под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Повреждения получили жилые дома, здания Донецкого национального технического университета и Художественного музея.

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка
4 из 10

Повреждения получили жилые дома, здания Донецкого национального технического университета и Художественного музея.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Под обстрел попали автомобили.

Посеченный осколками автомобиль после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
5 из 10

Под обстрел попали автомобили.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Многие из машин мирных жителей полностью уничтожены, другие посечены осколками.

Возгорание после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
6 из 10

Многие из машин мирных жителей полностью уничтожены, другие посечены осколками.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

На месте ЧП работают пожарные.

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка
7 из 10

На месте ЧП работают пожарные.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Данные о погибших и пострадавших уточняются.

Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
8 из 10

Данные о погибших и пострадавших уточняются.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

В Ворошиловском районе города после обстрела загорелась газовая труба.

Горящая машина после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
9 из 10

В Ворошиловском районе города после обстрела загорелась газовая труба.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Позже пожар ликвидировали.

Пожарный тушит возгорания после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
10 из 10

Позже пожар ликвидировали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
1 из 10

Ворошиловский и Киевский районы Донецка во вторник подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сначала украинские войска выпустили в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град", затем еще шесть.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 10

Под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 10

Повреждения получили жилые дома, здания Донецкого национального технического университета и Художественного музея.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 10

Под обстрел попали автомобили.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 10

Многие из машин мирных жителей полностью уничтожены, другие посечены осколками.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 10

На месте ЧП работают пожарные.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
8 из 10

Данные о погибших и пострадавших уточняются.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Ворошиловском районе города после обстрела загорелась газовая труба.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
10 из 10

Позже пожар ликвидировали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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