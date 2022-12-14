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В Британии назвали причину падения популярности принца Гарри - РИА Новости, 14.12.2022
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В Британии назвали причину падения популярности принца Гарри
В Британии назвали причину падения популярности принца Гарри - РИА Новости, 14.12.2022
В Британии назвали причину падения популярности принца Гарри
Популярность британского герцога Сассекского принца Гарри резко упала после выхода в свет сериала от Netflix о нем и Меган Маркл, пишет газета Telegraph со... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T04:49
2022-12-14T04:49
в мире
меган маркл
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принц гарри
великобритания
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Популярность британского герцога Сассекского принца Гарри резко упала после выхода в свет сериала от Netflix о нем и Меган Маркл, пишет газета Telegraph со ссылкой на опрос компании YouGov.Ранее Netflix сообщил, что документальный сериал Гарри и Меган Маркл с их участием вышел 8 декабря.Согласно сообщению издания, на данный момент только 33% британцев "положительно относятся" к принцу Гарри, в то время как 59% придерживаются о нем негативного мнения. Отмечается, что с ноября рейтинг принца упал на 13%.Опрос проводился на прошлой неделе в течение двух дней. В нем принимали участие 1677 респондентов. Данных о погрешности не приводится.Ранее Daily Mail сообщила, что Гарри и Меган Маркл хотят восстановить отношения с королевской семьей после выхода документального сериала Netflix. По словам источников издания, Гарри и Меган якобы говорили о том, чтобы "связаться" с членами королевской семьи после затихания "неизбежного фурора", связанного с сериалом Netflix и предстоящими мемуарами Гарри. Речь идет о книге Spare ("Запасной"), название которой делает отсылку на положение Гарри, младшего брата принца Уильяма, в королевской семье.По данным газеты Mirror, британский король Карл III и принц Уильям в свете выхода сериала проведут "кризисные переговоры", чтобы обсудить ответ на возможные обвинения в расизме или жестоком обращении в отношении Гарри и Меган.Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.
https://ria.ru/20221206/korol-1836761491.html
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в мире, меган маркл, карл iii, принц гарри, великобритания, netflix
В мире, Меган Маркл, Карл III, Принц Гарри, Великобритания, Netflix
04:49 14.12.2022
 
В Британии назвали причину падения популярности принца Гарри

Telegraph: популярность принца Гарри резко упала после выхода сериала о нем и Меган Маркл

© AP Photo / Dominic LipinskiМеган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Dominic Lipinski
Меган Маркл и принц Гарри. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Популярность британского герцога Сассекского принца Гарри резко упала после выхода в свет сериала от Netflix о нем и Меган Маркл, пишет газета Telegraph со ссылкой на опрос компании YouGov.
Ранее Netflix сообщил, что документальный сериал Гарри и Меган Маркл с их участием вышел 8 декабря.
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Согласно сообщению издания, на данный момент только 33% британцев "положительно относятся" к принцу Гарри, в то время как 59% придерживаются о нем негативного мнения. Отмечается, что с ноября рейтинг принца упал на 13%.
Опрос проводился на прошлой неделе в течение двух дней. В нем принимали участие 1677 респондентов. Данных о погрешности не приводится.
Ранее Daily Mail сообщила, что Гарри и Меган Маркл хотят восстановить отношения с королевской семьей после выхода документального сериала Netflix. По словам источников издания, Гарри и Меган якобы говорили о том, чтобы "связаться" с членами королевской семьи после затихания "неизбежного фурора", связанного с сериалом Netflix и предстоящими мемуарами Гарри. Речь идет о книге Spare ("Запасной"), название которой делает отсылку на положение Гарри, младшего брата принца Уильяма, в королевской семье.
По данным газеты Mirror, британский король Карл III и принц Уильям в свете выхода сериала проведут "кризисные переговоры", чтобы обсудить ответ на возможные обвинения в расизме или жестоком обращении в отношении Гарри и Меган.
Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.
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В миреМеган МарклКарл IIIПринц ГарриВеликобританияNetflix
 
 
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