https://ria.ru/20221214/finlyandiya-1838498213.html
Торгпред России: финские власти недооценили влияние санкций на экономику
Торгпред России: финские власти недооценили влияние санкций на экономику - РИА Новости, 14.12.2022
Торгпред России: финские власти недооценили влияние санкций на экономику
Хельсинки недооценили влияние санкций на национальную экономику, товарооборот с Россией в 2023 году может снизиться до 4,5 миллиарда евро, однако в стране есть... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T08:23
2022-12-14T08:23
2022-12-14T13:44
экономика
финляндия
россия
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Хельсинки недооценили влияние санкций на национальную экономику, товарооборот с Россией в 2023 году может снизиться до 4,5 миллиарда евро, однако в стране есть запрос на возобновление торговли с Москвой, заявил в интервью РИА Новости торгпред России в Финляндии Антон Логинов.Он отметил, что действующее правительство Финляндии неоднократно и публично декларировало намерение полного прекращения двустороннего торгово-экономического сотрудничества и готовность к введению наиболее жестких санкционных ограничений."Завершение всех переходных периодов по рестрикциям на химическую продукцию и нефтепродукты очевидно приведет к дальнейшему сокращению товарооборота. В случае, если санкции не будут сняты, в следующем году он снизится до 4,5 миллиарда евро. Экспорт из России сохранится за счет поставок никеля, удобрений, комбикормов, фармацевтической продукции", — заявил он.Торгпред России отметил, что в таких условиях вряд ли можно говорить о скором возвращении к предыдущему уровню отношений. Тем не менее "внутренний запрос на возобновление торговли сохраняется для многих отраслей и регионов Финляндии", подчеркнул Логинов."Складывается впечатление, что наши соседи пока уделяют недостаточно внимания оценке последствий своих решений для национальной экономки. Полагаю, 2023 год в этом плане станет показательным. Надеемся, что осознание реальности заставит финляндскую сторону, как минимум, задуматься", — заявил торгпред.Читайте полный текст интервью Антона Логинова >>
https://ria.ru/20221214/rossiya-1838425212.html
https://ria.ru/20221205/ekspropriatsiya-1836245862.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, финляндия, россия, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Финляндия, Россия, Санкции, Санкции в отношении России
08:23 14.12.2022 (обновлено: 13:44 14.12.2022)
Торгпред России: финские власти недооценили влияние санкций на экономику
Торгпред Логинов: власти Финляндии недооценили влияние санкций на национальную экономику
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Хельсинки недооценили влияние санкций на национальную экономику, товарооборот с Россией в 2023 году может снизиться до 4,5 миллиарда евро, однако в стране есть запрос на возобновление торговли с Москвой, заявил в интервью РИА Новости торгпред России в Финляндии Антон Логинов.
Он отметил, что действующее правительство Финляндии неоднократно и публично декларировало намерение полного прекращения двустороннего торгово-экономического сотрудничества и готовность к введению наиболее жестких санкционных ограничений.
"Завершение всех переходных периодов по рестрикциям на химическую продукцию и нефтепродукты очевидно приведет к дальнейшему сокращению товарооборота. В случае, если санкции не будут сняты, в следующем году он снизится до 4,5 миллиарда евро. Экспорт из России сохранится за счет поставок никеля, удобрений, комбикормов, фармацевтической продукции", — заявил он.
Торгпред России отметил, что в таких условиях вряд ли можно говорить о скором возвращении к предыдущему уровню отношений. Тем не менее "внутренний запрос на возобновление торговли сохраняется для многих отраслей и регионов Финляндии", подчеркнул Логинов.
"Складывается впечатление, что наши соседи пока уделяют недостаточно внимания оценке последствий своих решений для национальной экономки. Полагаю, 2023 год в этом плане станет показательным. Надеемся, что осознание реальности заставит финляндскую сторону, как минимум, задуматься", — заявил торгпред.