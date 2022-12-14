https://ria.ru/20221214/finlyandiya-1838489246.html

Торгпред в Финляндии осудил отношение Хельсинки к российским туристам

Торгпред в Финляндии осудил отношение Хельсинки к российским туристам - РИА Новости, 14.12.2022

Торгпред в Финляндии осудил отношение Хельсинки к российским туристам

Приграничные районы Финляндии испытывают трудности после того, как власти закрыли границу для туристов из России, заявил в интервью РИА Новости российский... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T05:43

2022-12-14T05:43

2022-12-14T14:04

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Приграничные районы Финляндии испытывают трудности после того, как власти закрыли границу для туристов из России, заявил в интервью РИА Новости российский торгпред в Хельсинки Антон Логинов.По словам Логинова, в июле предприниматели туристической, ресторанно-гостиничной и торговой сферы с нетерпением ожидали открытия границ после пандемии и возобновления трансграничного туризма, но этого не произошло. Для некоторых бизнесменов ситуация оказалась критической."Например, недавно было объявлено о банкротстве аутлет-деревни Zsar вблизи пограничного пункта пропуска Ваалимаа", — добавил торгпред, объяснив это ограничением турпотока из России.С начале сентября Финляндия ужесточила для россиян правила подачи документов на туристическую визу, а в конце месяца закрыла границы для граждан России с туристическими и транзитными визами. По словам президента Саули Ниинистё, этот запрет не имеет временных рамок.Читайте полный текст интервью Антона Логинова >>

https://ria.ru/20221211/finlyandiya-1837890244.html

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саули ниинисте, россия, финляндия, хельсинки, в мире, новости - туризм