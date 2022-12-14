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Ивановские власти вдвое увеличат финансирование "Местных инициатив" - РИА Новости, 14.12.2022
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Ивановские власти вдвое увеличат финансирование "Местных инициатив"
Ивановские власти вдвое увеличат финансирование "Местных инициатив" - РИА Новости, 14.12.2022
Ивановские власти вдвое увеличат финансирование "Местных инициатив"
В 2023 году в Ивановской области финансирование региональной программы "Местные инициативы" увеличат в два раза, сообщил представитель пресс-службы... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:53
2022-12-14T12:53
ивановская область
станислав воскресенский
финансирование
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ИВАНОВО, 14 дек – РИА Новости. В 2023 году в Ивановской области финансирование региональной программы "Местные инициативы" увеличат в два раза, сообщил представитель пресс-службы регионального правительства."Программа "Местные инициативы" реализуется четвертый год. Участие в ней позволяет активным жителям региона самим выбирать дворовые и общественные территории для благоустройства и разрабатывать проект", – сказал собеседник агентства.По его словам, за четыре года реализованы 350 проектов.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на традиционной декабрьской встрече с жителями региона сказал, что финансирование программы в 2023 году составит 200 миллионов рублей."Мы несколько лет назад с вами вместе придумали программу местных инициатив. Начинали с 10 миллионов рублей и это касалось буквально 20 пространств в год. Программу расширяли, в этом году было около 100 пространств. И мы приняли решение, она удваивается в следующем году. И в следующем году будут созданы таких проектов свыше 200", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.В 2022 году финансовую поддержку получили 128 инициатив. В основном, активисты стремятся установить игровые и спортивные комплексы и организовать зоны отдыха рядом с домом.
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станислав воскресенский, финансирование
Ивановская область, Станислав Воскресенский, Финансирование
12:53 14.12.2022
 

Ивановские власти вдвое увеличат финансирование "Местных инициатив"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ИВАНОВО, 14 дек – РИА Новости. В 2023 году в Ивановской области финансирование региональной программы "Местные инициативы" увеличат в два раза, сообщил представитель пресс-службы регионального правительства.
"Программа "Местные инициативы" реализуется четвертый год. Участие в ней позволяет активным жителям региона самим выбирать дворовые и общественные территории для благоустройства и разрабатывать проект", – сказал собеседник агентства.
За пять лет ивановские власти закупили около 150 новых школьных автобусов - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 10:58Ивановская область
За пять лет ивановские власти закупили около 150 новых школьных автобусов
По его словам, за четыре года реализованы 350 проектов.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на традиционной декабрьской встрече с жителями региона сказал, что финансирование программы в 2023 году составит 200 миллионов рублей.
"Мы несколько лет назад с вами вместе придумали программу местных инициатив. Начинали с 10 миллионов рублей и это касалось буквально 20 пространств в год. Программу расширяли, в этом году было около 100 пространств. И мы приняли решение, она удваивается в следующем году. И в следующем году будут созданы таких проектов свыше 200", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
В 2022 году финансовую поддержку получили 128 инициатив. В основном, активисты стремятся установить игровые и спортивные комплексы и организовать зоны отдыха рядом с домом.
 
Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийФинансирование
 
 
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