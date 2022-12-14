https://ria.ru/20221214/finansirovanie-1838563797.html
Ивановские власти вдвое увеличат финансирование "Местных инициатив"
Ивановские власти вдвое увеличат финансирование "Местных инициатив" - РИА Новости, 14.12.2022
Ивановские власти вдвое увеличат финансирование "Местных инициатив"
В 2023 году в Ивановской области финансирование региональной программы "Местные инициативы" увеличат в два раза, сообщил представитель пресс-службы... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:53
2022-12-14T12:53
2022-12-14T12:53
ивановская область
станислав воскресенский
финансирование
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ИВАНОВО, 14 дек – РИА Новости. В 2023 году в Ивановской области финансирование региональной программы "Местные инициативы" увеличат в два раза, сообщил представитель пресс-службы регионального правительства."Программа "Местные инициативы" реализуется четвертый год. Участие в ней позволяет активным жителям региона самим выбирать дворовые и общественные территории для благоустройства и разрабатывать проект", – сказал собеседник агентства.По его словам, за четыре года реализованы 350 проектов.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на традиционной декабрьской встрече с жителями региона сказал, что финансирование программы в 2023 году составит 200 миллионов рублей."Мы несколько лет назад с вами вместе придумали программу местных инициатив. Начинали с 10 миллионов рублей и это касалось буквально 20 пространств в год. Программу расширяли, в этом году было около 100 пространств. И мы приняли решение, она удваивается в следующем году. И в следующем году будут созданы таких проектов свыше 200", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.В 2022 году финансовую поддержку получили 128 инициатив. В основном, активисты стремятся установить игровые и спортивные комплексы и организовать зоны отдыха рядом с домом.
https://ria.ru/20221212/avtobusy-1837983199.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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станислав воскресенский, финансирование
Ивановская область, Станислав Воскресенский, Финансирование
ИВАНОВО, 14 дек – РИА Новости. В 2023 году в Ивановской области финансирование региональной программы "Местные инициативы" увеличат в два раза, сообщил представитель пресс-службы регионального правительства.
"Программа "Местные инициативы" реализуется четвертый год. Участие в ней позволяет активным жителям региона самим выбирать дворовые и общественные территории для благоустройства и разрабатывать проект", – сказал собеседник агентства.
По его словам, за четыре года реализованы 350 проектов.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
на традиционной декабрьской встрече с жителями региона сказал, что финансирование программы в 2023 году составит 200 миллионов рублей.
"Мы несколько лет назад с вами вместе придумали программу местных инициатив. Начинали с 10 миллионов рублей и это касалось буквально 20 пространств в год. Программу расширяли, в этом году было около 100 пространств. И мы приняли решение, она удваивается в следующем году. И в следующем году будут созданы таких проектов свыше 200", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
В 2022 году финансовую поддержку получили 128 инициатив. В основном, активисты стремятся установить игровые и спортивные комплексы и организовать зоны отдыха рядом с домом.