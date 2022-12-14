https://ria.ru/20221214/embriony-1838591802.html

Мизулина заявила о необходимости защиты прав эмбрионов в пробирке

Мизулина заявила о необходимости защиты прав эмбрионов в пробирке - РИА Новости, 14.12.2022

Мизулина заявила о необходимости защиты прав эмбрионов в пробирке

Эмбрионы, появившиеся в результате оплодотворения в пробирке, сейчас никак не защищены, это необходимо урегулировать законодательно, считает сенатор Елена... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:18

2022-12-14T14:18

2022-12-14T19:13

общество

здоровье - общество

елена мизулина

россия

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829978512_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_9886357029137c8e3ea1c87ffd8b6869.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Эмбрионы, появившиеся в результате оплодотворения в пробирке, сейчас никак не защищены, это необходимо урегулировать законодательно, считает сенатор Елена Мизулина.Вопрос возник в ходе обсуждения закона о запрете услуг суррогатных матерей в России для иностранцев."Важный момент - права ребёнка. Когда происходит оплодотворение in vitro, в пробирке - как правило, это происходит в течение недели - эти половые клетки никак не защищены правовым образом. По сути, они уже не в теле генетических родителей, еще не в теле суррогатной матери и, соответственно, эмбрион беззащитный и с ним можно делать все, что угодно", - заявила Мизулина.Она отметила, что закон их не защищает эмбрионы, однако это неправильная практика. "Полагаю, что эти вопросы надо разрешить", - подчеркнула сенатор.

https://ria.ru/20220811/embriony-1808339306.html

https://ria.ru/20221214/embrion-1838700751.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, елена мизулина, россия, совет федерации рф