https://ria.ru/20221214/embriony-1838591802.html
Мизулина заявила о необходимости защиты прав эмбрионов в пробирке
Мизулина заявила о необходимости защиты прав эмбрионов в пробирке - РИА Новости, 14.12.2022
Мизулина заявила о необходимости защиты прав эмбрионов в пробирке
Эмбрионы, появившиеся в результате оплодотворения в пробирке, сейчас никак не защищены, это необходимо урегулировать законодательно, считает сенатор Елена... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:18
2022-12-14T14:18
2022-12-14T19:13
общество
здоровье - общество
елена мизулина
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Эмбрионы, появившиеся в результате оплодотворения в пробирке, сейчас никак не защищены, это необходимо урегулировать законодательно, считает сенатор Елена Мизулина.Вопрос возник в ходе обсуждения закона о запрете услуг суррогатных матерей в России для иностранцев."Важный момент - права ребёнка. Когда происходит оплодотворение in vitro, в пробирке - как правило, это происходит в течение недели - эти половые клетки никак не защищены правовым образом. По сути, они уже не в теле генетических родителей, еще не в теле суррогатной матери и, соответственно, эмбрион беззащитный и с ним можно делать все, что угодно", - заявила Мизулина.Она отметила, что закон их не защищает эмбрионы, однако это неправильная практика. "Полагаю, что эти вопросы надо разрешить", - подчеркнула сенатор.
https://ria.ru/20220811/embriony-1808339306.html
https://ria.ru/20221214/embrion-1838700751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, елена мизулина, россия, совет федерации рф
Общество, Здоровье - Общество, Елена Мизулина, Россия, Совет Федерации РФ
14:18 14.12.2022 (обновлено: 19:13 14.12.2022)
Мизулина заявила о необходимости защиты прав эмбрионов в пробирке
Сенатор Мизулина заявила, что необходимо урегулировать защиту прав эмбрионов в пробирке
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Эмбрионы, появившиеся в результате оплодотворения в пробирке, сейчас никак не защищены, это необходимо урегулировать законодательно, считает сенатор Елена Мизулина.
Вопрос возник в ходе обсуждения закона о запрете услуг суррогатных матерей в России
для иностранцев.
"Важный момент - права ребёнка. Когда происходит оплодотворение in vitro, в пробирке - как правило, это происходит в течение недели - эти половые клетки никак не защищены правовым образом. По сути, они уже не в теле генетических родителей, еще не в теле суррогатной матери и, соответственно, эмбрион беззащитный и с ним можно делать все, что угодно", - заявила Мизулина.
Она отметила, что закон их не защищает эмбрионы, однако это неправильная практика. "Полагаю, что эти вопросы надо разрешить", - подчеркнула сенатор.