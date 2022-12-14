Главная елка страны отправилась в Кремль

ВОЛОКОЛАМСК, 14 дек - РИА Новости. Главную ёлку страны отправили из подмосковного Волоколамска на специальном новогоднем автопоезде, за рулём которого Дед Мороз, на Соборную площадь, в Кремль она прибудет в среду вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.Главная новогодняя красавица страны была спилена в понедельник. Ёлке 95 лет, её высота - 27 метров, диаметр ствола - 56 сантиметров."Третий год я перевожу (главную ёлку страны)… Обязательно сопровождают сотрудники ДПС, скорость там 50 километров, всё в колонне сопровождения, без нарушений. Главное - доставить вовремя в целости, сохранности", - поделился Дед Мороз, водитель новогоднего автопоезда Сергей Кожаев.Выбирать главный символ Нового года в России начали еще летом. Требовалась ель не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет. Сообщалось, что было предложено 62 "кандидатуры", лучшей из которых признали 27-метровую подмосковную ель.
Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Кремля в Москве. Архивное фото
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ВОЛОКОЛАМСК, 14 дек - РИА Новости. Главную ёлку страны отправили из подмосковного Волоколамска на специальном новогоднем автопоезде, за рулём которого Дед Мороз, на Соборную площадь, в Кремль она прибудет в среду вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Главная новогодняя красавица страны была спилена в понедельник. Ёлке 95 лет, её высота - 27 метров, диаметр ствола - 56 сантиметров.
"Третий год я перевожу (главную ёлку страны)… Обязательно сопровождают сотрудники ДПС, скорость там 50 километров, всё в колонне сопровождения, без нарушений. Главное - доставить вовремя в целости, сохранности", - поделился Дед Мороз, водитель новогоднего автопоезда Сергей Кожаев.
Выбирать главный символ Нового года в России начали еще летом. Требовалась ель не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет. Сообщалось, что было предложено 62 "кандидатуры", лучшей из которых признали 27-метровую подмосковную ель.
Главную елку страны обнаружили во время... школьного урока! Лесничий с учениками отправились в лес, заметили подходящее дерево, измерили параметры. Оказалось, они полностью соответствовали "кремлевским стандартам".
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Главную елку страны обнаружили во время... школьного урока! Лесничий с учениками отправились в лес, заметили подходящее дерево, измерили параметры. Оказалось, они полностью соответствовали "кремлевским стандартам".
Выбирать главный символ Нового года начали еще летом. По правилам елка должна соответствовать определенным критериям: не иметь искривлений, обладать темно-зеленой хвоей и здоровыми ветвями, быть не старше 120 лет и не ниже 25 метров.
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Выбирать главный символ Нового года начали еще летом. По правилам елка должна соответствовать определенным критериям: не иметь искривлений, обладать темно-зеленой хвоей и здоровыми ветвями, быть не старше 120 лет и не ниже 25 метров.
Главную елку страны обнаружили во время... школьного урока! Лесничий с учениками отправились в лес, заметили подходящее дерево, измерили параметры. Оказалось, они полностью соответствовали "кремлевским стандартам".
Выбирать главный символ Нового года начали еще летом. По правилам елка должна соответствовать определенным критериям: не иметь искривлений, обладать темно-зеленой хвоей и здоровыми ветвями, быть не старше 120 лет и не ниже 25 метров.
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