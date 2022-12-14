https://ria.ru/20221214/elka-1838585839.html

Главная елка страны отправилась в Кремль

Главная елка страны отправилась в Кремль - РИА Новости, 14.12.2022

Главная елка страны отправилась в Кремль

Главную ёлку страны отправили из подмосковного Волоколамска на специальном новогоднем автопоезде, за рулём которого Дед Мороз, на Соборную площадь, в Кремль она РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:57

2022-12-14T13:57

2022-12-14T15:24

общество

дед мороз

россия

новый год

праздник

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ВОЛОКОЛАМСК, 14 дек - РИА Новости. Главную ёлку страны отправили из подмосковного Волоколамска на специальном новогоднем автопоезде, за рулём которого Дед Мороз, на Соборную площадь, в Кремль она прибудет в среду вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.Главная новогодняя красавица страны была спилена в понедельник. Ёлке 95 лет, её высота - 27 метров, диаметр ствола - 56 сантиметров."Третий год я перевожу (главную ёлку страны)… Обязательно сопровождают сотрудники ДПС, скорость там 50 километров, всё в колонне сопровождения, без нарушений. Главное - доставить вовремя в целости, сохранности", - поделился Дед Мороз, водитель новогоднего автопоезда Сергей Кожаев.Выбирать главный символ Нового года в России начали еще летом. Требовалась ель не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет. Сообщалось, что было предложено 62 "кандидатуры", лучшей из которых признали 27-метровую подмосковную ель.

https://ria.ru/20221213/elka-1838425748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, дед мороз, россия, новый год, праздник