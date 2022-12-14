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Главная елка страны отправилась в Кремль - РИА Новости, 14.12.2022
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Главная елка страны отправилась в Кремль
Главная елка страны отправилась в Кремль - РИА Новости, 14.12.2022
Главная елка страны отправилась в Кремль
Главную ёлку страны отправили из подмосковного Волоколамска на специальном новогоднем автопоезде, за рулём которого Дед Мороз, на Соборную площадь, в Кремль она РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:57
2022-12-14T15:24
общество
дед мороз
россия
новый год
праздник
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ВОЛОКОЛАМСК, 14 дек - РИА Новости. Главную ёлку страны отправили из подмосковного Волоколамска на специальном новогоднем автопоезде, за рулём которого Дед Мороз, на Соборную площадь, в Кремль она прибудет в среду вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.Главная новогодняя красавица страны была спилена в понедельник. Ёлке 95 лет, её высота - 27 метров, диаметр ствола - 56 сантиметров."Третий год я перевожу (главную ёлку страны)… Обязательно сопровождают сотрудники ДПС, скорость там 50 километров, всё в колонне сопровождения, без нарушений. Главное - доставить вовремя в целости, сохранности", - поделился Дед Мороз, водитель новогоднего автопоезда Сергей Кожаев.Выбирать главный символ Нового года в России начали еще летом. Требовалась ель не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет. Сообщалось, что было предложено 62 "кандидатуры", лучшей из которых признали 27-метровую подмосковную ель.
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общество, дед мороз, россия, новый год, праздник
Общество, Дед Мороз, Россия, Новый год, Праздник
13:57 14.12.2022 (обновлено: 15:24 14.12.2022)
 
Главная елка страны отправилась в Кремль

Главную новогоднюю елку страны отправили из Волоколамска на Соборную площадь в Кремле

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкГлавная новогодняя елка страны на Соборной площади Кремля в Москве
Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Кремля в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Кремля в Москве. Архивное фото
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ВОЛОКОЛАМСК, 14 дек - РИА Новости. Главную ёлку страны отправили из подмосковного Волоколамска на специальном новогоднем автопоезде, за рулём которого Дед Мороз, на Соборную площадь, в Кремль она прибудет в среду вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Главная новогодняя красавица страны была спилена в понедельник. Ёлке 95 лет, её высота - 27 метров, диаметр ствола - 56 сантиметров.
Новогодняя елка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 18:13
В Симферополе установили главную новогоднюю елку Крыма
"Третий год я перевожу (главную ёлку страны)… Обязательно сопровождают сотрудники ДПС, скорость там 50 километров, всё в колонне сопровождения, без нарушений. Главное - доставить вовремя в целости, сохранности", - поделился Дед Мороз, водитель новогоднего автопоезда Сергей Кожаев.
Выбирать главный символ Нового года в России начали еще летом. Требовалась ель не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет. Сообщалось, что было предложено 62 "кандидатуры", лучшей из которых признали 27-метровую подмосковную ель.
Праздник к нам приходит: в Подмосковье спилили главную елку страны
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Главную елку страны обнаружили во время... школьного урока! Лесничий с учениками отправились в лес, заметили подходящее дерево, измерили параметры. Оказалось, они полностью соответствовали "кремлевским стандартам".

Рабочий спиливает главную новогоднюю елку в Волоколамском городском округе Московской области
1 из 6

Главную елку страны обнаружили во время... школьного урока! Лесничий с учениками отправились в лес, заметили подходящее дерево, измерили параметры. Оказалось, они полностью соответствовали "кремлевским стандартам".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Выбирать главный символ Нового года начали еще летом. По правилам елка должна соответствовать определенным критериям: не иметь искривлений, обладать темно-зеленой хвоей и здоровыми ветвями, быть не старше 120 лет и не ниже 25 метров.

Рубка главной новогодней елки в Волоколамском городском округе Московской области
2 из 6

Выбирать главный символ Нового года начали еще летом. По правилам елка должна соответствовать определенным критериям: не иметь искривлений, обладать темно-зеленой хвоей и здоровыми ветвями, быть не старше 120 лет и не ниже 25 метров.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Всего предложили 62 варианта. Победила "участница" из Волоколамска.

Рубка главной новогодней елки в Волоколамском городском округе Московской области
3 из 6

Всего предложили 62 варианта. Победила "участница" из Волоколамска.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Пушистой красавице 95 лет, ее высота — 27 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, а размах веток — десять метров.

Рубка главной новогодней елки в Волоколамском городском округе Московской области
4 из 6

Пушистой красавице 95 лет, ее высота — 27 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, а размах веток — десять метров.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Кстати, волоколамские деревья не первый раз побеждают в отборе: 11 лет назад с территории городского округа уже отправляли на главную площадь страны новогоднюю ель.

Рубка главной новогодней елки в Волоколамском городском округе Московской области
5 из 6

Кстати, волоколамские деревья не первый раз побеждают в отборе: 11 лет назад с территории городского округа уже отправляли на главную площадь страны новогоднюю ель.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Уже в среду, 14 декабря, елку привезут в Московский Кремль и начнут украшать к Новому году.

Рубка главной новогодней елки в Волоколамском городском округе Московской области
6 из 6

Уже в среду, 14 декабря, елку привезут в Московский Кремль и начнут украшать к Новому году.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 6

Главную елку страны обнаружили во время... школьного урока! Лесничий с учениками отправились в лес, заметили подходящее дерево, измерили параметры. Оказалось, они полностью соответствовали "кремлевским стандартам".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 6

Выбирать главный символ Нового года начали еще летом. По правилам елка должна соответствовать определенным критериям: не иметь искривлений, обладать темно-зеленой хвоей и здоровыми ветвями, быть не старше 120 лет и не ниже 25 метров.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 6

Всего предложили 62 варианта. Победила "участница" из Волоколамска.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 6

Пушистой красавице 95 лет, ее высота — 27 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, а размах веток — десять метров.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 6

Кстати, волоколамские деревья не первый раз побеждают в отборе: 11 лет назад с территории городского округа уже отправляли на главную площадь страны новогоднюю ель.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 6

Уже в среду, 14 декабря, елку привезут в Московский Кремль и начнут украшать к Новому году.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
 
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