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Праздник к нам приходит: в Подмосковье спилили главную елку страны - РИА Новости, 13.12.2022
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Туризм
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Праздник к нам приходит: в Подмосковье спилили главную елку страны
Праздник к нам приходит: в Подмосковье спилили главную елку страны - РИА Новости, 13.12.2022
Праздник к нам приходит: в Подмосковье спилили главную елку страны
В среду, 14 декабря, в Московский Кремль привезут главную елку страны, которую спилили на днях неподалеку от деревни Гряды в Волоколамском городском округе. О... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:39
2022-12-13T16:36
фото
туризм
московская область (подмосковье)
волоколамск
новый год
ель
праздник
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Ольга Кабанова. В среду, 14 декабря, в Московский Кремль привезут главную елку страны, которую спилили на днях неподалеку от деревни Гряды в Волоколамском городском округе. О том, как выбирали новогоднюю красавицу и каким критериям должен соответствовать символ праздника, — в фотоленте РИА Новости.
московская область (подмосковье)
волоколамск
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Фото, Туризм, Московская область (Подмосковье), Волоколамск, Новый год, Ель, Праздник, Туризм, Фото - Туризм
15:39 13.12.2022 (обновлено: 16:36 13.12.2022)
 
Праздник к нам приходит: в Подмосковье спилили главную елку страны

В Подмосковье спилили главную елку страны

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Ольга Кабанова. В среду, 14 декабря, в Московский Кремль привезут главную елку страны, которую спилили на днях неподалеку от деревни Гряды в Волоколамском городском округе. О том, как выбирали новогоднюю красавицу и каким критериям должен соответствовать символ праздника, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Главную елку страны обнаружили во время... школьного урока! Лесничий с учениками отправились в лес, заметили подходящее дерево, измерили параметры. Оказалось, они полностью соответствовали "кремлевским стандартам".

Рабочий спиливает главную новогоднюю елку в Волоколамском городском округе Московской области
1 из 6

Главную елку страны обнаружили во время... школьного урока! Лесничий с учениками отправились в лес, заметили подходящее дерево, измерили параметры. Оказалось, они полностью соответствовали "кремлевским стандартам".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Выбирать главный символ Нового года начали еще летом. По правилам елка должна соответствовать определенным критериям: не иметь искривлений, обладать темно-зеленой хвоей и здоровыми ветвями, быть не старше 120 лет и не ниже 25 метров.

Рубка главной новогодней елки в Волоколамском городском округе Московской области
2 из 6

Выбирать главный символ Нового года начали еще летом. По правилам елка должна соответствовать определенным критериям: не иметь искривлений, обладать темно-зеленой хвоей и здоровыми ветвями, быть не старше 120 лет и не ниже 25 метров.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Всего предложили 62 варианта. Победила "участница" из Волоколамска.

Рубка главной новогодней елки в Волоколамском городском округе Московской области
3 из 6

Всего предложили 62 варианта. Победила "участница" из Волоколамска.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Пушистой красавице 95 лет, ее высота — 27 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, а размах веток — десять метров.

Рубка главной новогодней елки в Волоколамском городском округе Московской области
4 из 6

Пушистой красавице 95 лет, ее высота — 27 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, а размах веток — десять метров.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Кстати, волоколамские деревья не первый раз побеждают в отборе: 11 лет назад с территории городского округа уже отправляли на главную площадь страны новогоднюю ель.

Рубка главной новогодней елки в Волоколамском городском округе Московской области
5 из 6

Кстати, волоколамские деревья не первый раз побеждают в отборе: 11 лет назад с территории городского округа уже отправляли на главную площадь страны новогоднюю ель.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Уже в среду, 14 декабря, елку привезут в Московский Кремль и начнут украшать к Новому году.

Рубка главной новогодней елки в Волоколамском городском округе Московской области
6 из 6

Уже в среду, 14 декабря, елку привезут в Московский Кремль и начнут украшать к Новому году.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ТуризмФотоМосковская область (Подмосковье)ВолоколамскНовый годЕльПраздникТуризмФото - Туризм
 
 
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