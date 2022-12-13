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Праздник к нам приходит: в Подмосковье спилили главную елку страны

Праздник к нам приходит: в Подмосковье спилили главную елку страны - РИА Новости, 13.12.2022

Праздник к нам приходит: в Подмосковье спилили главную елку страны

В среду, 14 декабря, в Московский Кремль привезут главную елку страны, которую спилили на днях неподалеку от деревни Гряды в Волоколамском городском округе. О... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:39

2022-12-13T15:39

2022-12-13T16:36

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Ольга Кабанова. В среду, 14 декабря, в Московский Кремль привезут главную елку страны, которую спилили на днях неподалеку от деревни Гряды в Волоколамском городском округе. О том, как выбирали новогоднюю красавицу и каким критериям должен соответствовать символ праздника, — в фотоленте РИА Новости.

московская область (подмосковье)

волоколамск

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