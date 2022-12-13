Праздник к нам приходит: в Подмосковье спилили главную елку страны

В Подмосковье спилили главную елку страны
Главную елку страны обнаружили во время... школьного урока! Лесничий с учениками отправились в лес, заметили подходящее дерево, измерили параметры. Оказалось, они полностью соответствовали "кремлевским стандартам".
Главную елку страны обнаружили во время... школьного урока! Лесничий с учениками отправились в лес, заметили подходящее дерево, измерили параметры. Оказалось, они полностью соответствовали "кремлевским стандартам".
Выбирать главный символ Нового года начали еще летом. По правилам елка должна соответствовать определенным критериям: не иметь искривлений, обладать темно-зеленой хвоей и здоровыми ветвями, быть не старше 120 лет и не ниже 25 метров.
Выбирать главный символ Нового года начали еще летом. По правилам елка должна соответствовать определенным критериям: не иметь искривлений, обладать темно-зеленой хвоей и здоровыми ветвями, быть не старше 120 лет и не ниже 25 метров.
Всего предложили 62 варианта. Победила "участница" из Волоколамска.
Всего предложили 62 варианта. Победила "участница" из Волоколамска.
Пушистой красавице 95 лет, ее высота — 27 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, а размах веток — десять метров.
Пушистой красавице 95 лет, ее высота — 27 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, а размах веток — десять метров.
Кстати, волоколамские деревья не первый раз побеждают в отборе: 11 лет назад с территории городского округа уже отправляли на главную площадь страны новогоднюю ель.
Кстати, волоколамские деревья не первый раз побеждают в отборе: 11 лет назад с территории городского округа уже отправляли на главную площадь страны новогоднюю ель.
Уже в среду, 14 декабря, елку привезут в Московский Кремль и начнут украшать к Новому году.
Уже в среду, 14 декабря, елку привезут в Московский Кремль и начнут украшать к Новому году.