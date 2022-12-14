https://ria.ru/20221214/dtp-1838728109.html

В ДТП в Дагестане погибли четыре человека

В ДТП в Дагестане погибли четыре человека - РИА Новости, 14.12.2022

В ДТП в Дагестане погибли четыре человека

Легковушка и грузовик столкнулись в Ногайском районе Дагестана, предварительно, погибли четыре человека, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T20:42

2022-12-14T20:42

2022-12-14T21:23

происшествия

ногайский район

республика дагестан

южно-сухокумск

hyundai genesis

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МАХАЧКАЛА, 14 дек — РИА Новости. Легковушка и грузовик столкнулись в Ногайском районе Дагестана, предварительно, погибли четыре человека, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба МВД по региону.По информации ведомства, вечером 14 декабря на 33-м километре ФАД "Кочубей - Минеральные Воды" в Ногайском районе 60-летний житель Южно-Сухокумска, управляя автомобилем "Hyundai Solaris", совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль."В результате ДТП водитель "Hyundai Solaris" и трое его пассажиров, в том числе 5-летний ребенок, от полученных тяжких травм скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что информация предварительная. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия и личности участников автоаварии уточняются.

https://ria.ru/20221212/proverka-1838077180.html

ногайский район

южно-сухокумск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, ногайский район, республика дагестан, южно-сухокумск, hyundai genesis