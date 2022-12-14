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В ДТП в Дагестане погибли четыре человека - РИА Новости, 14.12.2022
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В ДТП в Дагестане погибли четыре человека
В ДТП в Дагестане погибли четыре человека - РИА Новости, 14.12.2022
В ДТП в Дагестане погибли четыре человека
Легковушка и грузовик столкнулись в Ногайском районе Дагестана, предварительно, погибли четыре человека, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T20:42
2022-12-14T21:23
происшествия
ногайский район
республика дагестан
южно-сухокумск
hyundai genesis
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МАХАЧКАЛА, 14 дек — РИА Новости. Легковушка и грузовик столкнулись в Ногайском районе Дагестана, предварительно, погибли четыре человека, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба МВД по региону.По информации ведомства, вечером 14 декабря на 33-м километре ФАД "Кочубей - Минеральные Воды" в Ногайском районе 60-летний житель Южно-Сухокумска, управляя автомобилем "Hyundai Solaris", совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль."В результате ДТП водитель "Hyundai Solaris" и трое его пассажиров, в том числе 5-летний ребенок, от полученных тяжких травм скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что информация предварительная. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия и личности участников автоаварии уточняются.
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ногайский район
южно-сухокумск
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происшествия, ногайский район, республика дагестан, южно-сухокумск, hyundai genesis
Происшествия, Ногайский район, Республика Дагестан, Южно-Сухокумск, Hyundai Genesis
20:42 14.12.2022 (обновлено: 21:23 14.12.2022)
 
В ДТП в Дагестане погибли четыре человека

МВД: в Дагестане в ДТП погибли четыре человека, в том числе один ребенок

© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Pixabay / Rico_Loeb
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 14 дек — РИА Новости. Легковушка и грузовик столкнулись в Ногайском районе Дагестана, предварительно, погибли четыре человека, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба МВД по региону.
По информации ведомства, вечером 14 декабря на 33-м километре ФАД "Кочубей - Минеральные Воды" в Ногайском районе 60-летний житель Южно-Сухокумска, управляя автомобилем "Hyundai Solaris", совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль.
"В результате ДТП водитель "Hyundai Solaris" и трое его пассажиров, в том числе 5-летний ребенок, от полученных тяжких травм скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что информация предварительная. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия и личности участников автоаварии уточняются.
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12 декабря, 14:48
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ПроисшествияНогайский районРеспублика ДагестанЮжно-СухокумскHyundai Genesis
 
 
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