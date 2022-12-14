https://ria.ru/20221214/dtp-1838674049.html
В Волгограде грузовик рухнул с автомобильного моста
В Волгограде грузовик рухнул с автомобильного моста - РИА Новости, 14.12.2022
В Волгограде грузовик рухнул с автомобильного моста
Грузовик упал с автомобильного моста в Дзержинском районе Волгограда, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:37
2022-12-14T17:37
2022-12-14T18:53
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 14 дек - РИА Новости. Грузовик упал с автомобильного моста в Дзержинском районе Волгограда, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в среду около 16.30 в полицию поступило сообщение о ДТП на 3-й Продольной магистрали."По предварительным данным, водитель грузового автомобиля допустил съезд с проезжей части и, повредив несколько десятков метров дорожного ограждения, упал с высоты", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что на место аварии выехало руководство Госавтоинспекции города.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области, 65-летний водитель фуры был доставлен в больницу №25 Волгограда, его обследуют медики.
https://ria.ru/20221214/dtp-1838558936.html
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происшествия, авто, волгоград, дзержинский район, волгоградская область, россия
Происшествия, Авто, Волгоград, Дзержинский район, Волгоградская область, Россия
17:37 14.12.2022 (обновлено: 18:53 14.12.2022)
В Волгограде грузовик рухнул с автомобильного моста
В Дзержинском районе Волгограда грузовик упал с автомобильного моста
ВОЛГОГРАД, 14 дек - РИА Новости.
Грузовик упал с автомобильного моста в Дзержинском районе Волгограда, сообщает
в среду пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в среду около 16.30 в полицию поступило сообщение о ДТП на 3-й Продольной магистрали.
"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля допустил съезд с проезжей части и, повредив несколько десятков метров дорожного ограждения, упал с высоты", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на место аварии выехало руководство Госавтоинспекции города.
Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области, 65-летний водитель фуры был доставлен в больницу №25 Волгограда, его обследуют медики.