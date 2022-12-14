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В Петербурге поезд сбил человека насмерть - РИА Новости, 14.12.2022
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В Петербурге поезд сбил человека насмерть
В Петербурге поезд сбил человека насмерть - РИА Новости, 14.12.2022
В Петербурге поезд сбил человека насмерть
Молодой человек погиб в Петербурге, переходя железнодорожные пути на красный свет, сообщает западное транспортное управление СК РФ в своем телеграм-канале. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T10:12
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происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Молодой человек погиб в Петербурге, переходя железнодорожные пути на красный свет, сообщает западное транспортное управление СК РФ в своем телеграм-канале."Проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования молодого человека 2003 года рождения", - говорится в релизе.Инцидент произошел на железнодорожной станции Кушелевка: юноша переходил пути в положенном месте, однако несмотря на красный сигнал светофора и звуковое оповещение. На звуковой сигнал поезда не отреагировал и погиб под колесами состава."Следователем произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагедии", - добавили в СК.
https://ria.ru/20221123/dtp-1833543385.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
10:12 14.12.2022 (обновлено: 12:03 14.12.2022)
 
В Петербурге поезд сбил человека насмерть

В Петербурге поезд насмерть сбил человека, переходившего пути на красный

© Фото : Западное транспортное управление СК РФ/TelegramЭлектричка "СПб-Невская дубровка", сбившая человека в Санкт-Петербурге. 14 декабря 2022
Электричка СПб-Невская дубровка, сбившая человека в Санкт-Петербурге. 14 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : Западное транспортное управление СК РФ/Telegram
Электричка "СПб-Невская дубровка", сбившая человека в Санкт-Петербурге. 14 декабря 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Молодой человек погиб в Петербурге, переходя железнодорожные пути на красный свет, сообщает западное транспортное управление СК РФ в своем телеграм-канале.
"Проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования молодого человека 2003 года рождения", - говорится в релизе.
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"Следователем произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагедии", - добавили в СК.
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