https://ria.ru/20221214/dtp-1838511355.html

В Петербурге поезд сбил человека насмерть

В Петербурге поезд сбил человека насмерть - РИА Новости, 14.12.2022

В Петербурге поезд сбил человека насмерть

Молодой человек погиб в Петербурге, переходя железнодорожные пути на красный свет, сообщает западное транспортное управление СК РФ в своем телеграм-канале. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T10:12

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происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Молодой человек погиб в Петербурге, переходя железнодорожные пути на красный свет, сообщает западное транспортное управление СК РФ в своем телеграм-канале."Проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования молодого человека 2003 года рождения", - говорится в релизе.Инцидент произошел на железнодорожной станции Кушелевка: юноша переходил пути в положенном месте, однако несмотря на красный сигнал светофора и звуковое оповещение. На звуковой сигнал поезда не отреагировал и погиб под колесами состава."Следователем произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагедии", - добавили в СК.

https://ria.ru/20221123/dtp-1833543385.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)