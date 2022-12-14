https://ria.ru/20221214/dnr-1838490019.html

Пушилин оценил ущерб, который Украина нанесла Донецкой Народной Республике

Пушилин оценил ущерб, который Украина нанесла Донецкой Народной Республике - РИА Новости, 14.12.2022

Пушилин оценил ущерб, который Украина нанесла Донецкой Народной Республике

Ущерб, который Украина нанесла Донецкой Народной Республике, уже превышает 1,3 триллиона рублей, заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T06:05

2022-12-14T06:05

2022-12-14T12:24

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 14 дек — РИА Новости. Ущерб, который Украина нанесла Донецкой Народной Республике, уже превышает 1,3 триллиона рублей, заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин."Такие цифры ориентировочно подсчитывались, представитель Донецкой Народной Республики в Совете по правам человека Елена Шишкина эти цифры называла. То есть если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 2014 года — 1,3 триллиона рублей, даже более этой суммы", — сказал он.Собеседник агентства уточнил, что нужно учитывать еще разрушенные предприятия и инфраструктуру.По словам Пушилина, "эта сумма достаточно серьезная".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>

https://ria.ru/20221207/putin-1837059264.html

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денис пушилин, донецкая народная республика, украина