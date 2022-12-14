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Пушилин оценил ущерб, который Украина нанесла Донецкой Народной Республике - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/dnr-1838490019.html
Пушилин оценил ущерб, который Украина нанесла Донецкой Народной Республике
Пушилин оценил ущерб, который Украина нанесла Донецкой Народной Республике - РИА Новости, 14.12.2022
Пушилин оценил ущерб, который Украина нанесла Донецкой Народной Республике
Ущерб, который Украина нанесла Донецкой Народной Республике, уже превышает 1,3 триллиона рублей, заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T06:05
2022-12-14T12:24
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 14 дек — РИА Новости. Ущерб, который Украина нанесла Донецкой Народной Республике, уже превышает 1,3 триллиона рублей, заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин."Такие цифры ориентировочно подсчитывались, представитель Донецкой Народной Республики в Совете по правам человека Елена Шишкина эти цифры называла. То есть если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 2014 года — 1,3 триллиона рублей, даже более этой суммы", — сказал он.Собеседник агентства уточнил, что нужно учитывать еще разрушенные предприятия и инфраструктуру.По словам Пушилина, "эта сумма достаточно серьезная".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина &gt;&gt;
https://ria.ru/20221207/putin-1837059264.html
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денис пушилин, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Украина
06:05 14.12.2022 (обновлено: 12:24 14.12.2022)
 
Пушилин оценил ущерб, который Украина нанесла Донецкой Народной Республике

Пушилин заявил, что Украина с 2014 года нанесла ДНР ущерб на более 1,3 триллиона рублей

© РИА Новости / Валерий МельниковРазрушенный дом в Донецке
Разрушенный дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Разрушенный дом в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 дек — РИА Новости. Ущерб, который Украина нанесла Донецкой Народной Республике, уже превышает 1,3 триллиона рублей, заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Такие цифры ориентировочно подсчитывались, представитель Донецкой Народной Республики в Совете по правам человека Елена Шишкина эти цифры называла. То есть если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 2014 года — 1,3 триллиона рублей, даже более этой суммы", — сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что нужно учитывать еще разрушенные предприятия и инфраструктуру.
По словам Пушилина, "эта сумма достаточно серьезная".
"Мы все считаем, все фиксируем, после победы разберемся", — заключил врио главы ДНР.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>
Лишним не будет – Путин о возмещении Украиной ущерба Донбассу
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