https://ria.ru/20221214/danilko-1838620189.html

В Хабаровске опровергли сообщения о концерте Верки Сердючки

В Хабаровске опровергли сообщения о концерте Верки Сердючки - РИА Новости, 14.12.2022

В Хабаровске опровергли сообщения о концерте Верки Сердючки

Городской Дворец культуры в Хабаровске опроверг информацию о концерте Верки Сердючки (Андрея Данилко). РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:58

2022-12-14T15:58

2022-12-14T16:05

шоубиз

верка сердючка (андрей данилко)

хабаровск

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Городской Дворец культуры в Хабаровске опроверг информацию о концерте Верки Сердючки (Андрея Данилко). Накануне в Сети появились фотографии афиш концерта артиста в Хабаровске. На них поместили снимок знаменитости и дату – 28 декабря. Авторы плаката назвали концерт "Для своих". Также они указали в качестве площадки городской дворец культуры. Однако на сайте учреждения не было анонса о предстоящем выступлении исполнителя. После начала СВО Данилко критиковал ее и действия российских властей на Украине. Также певец полностью отказался от выступлений в России. Он не поддержал референдум в Крыму в 2014 году, однако приезжал в нашу страну на частные мероприятия, которые не афишировали. Тем не менее шоумен продолжает выступать с репертуаром на русском языке. Ранее Данилко объяснил исполнение композиции о Степане Бандере. Он признался, что воспринимает ее "как просто песню".

https://ria.ru/20221214/meladze-1838602776.html

хабаровск

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

верка сердючка (андрей данилко), хабаровск