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В Хабаровске опровергли сообщения о концерте Верки Сердючки - РИА Новости, 14.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221214/danilko-1838620189.html
В Хабаровске опровергли сообщения о концерте Верки Сердючки
В Хабаровске опровергли сообщения о концерте Верки Сердючки - РИА Новости, 14.12.2022
В Хабаровске опровергли сообщения о концерте Верки Сердючки
Городской Дворец культуры в Хабаровске опроверг информацию о концерте Верки Сердючки (Андрея Данилко). РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:58
2022-12-14T16:05
шоубиз
верка сердючка (андрей данилко)
хабаровск
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Городской Дворец культуры в Хабаровске опроверг информацию о концерте Верки Сердючки (Андрея Данилко). Накануне в Сети появились фотографии афиш концерта артиста в Хабаровске. На них поместили снимок знаменитости и дату – 28 декабря. Авторы плаката назвали концерт "Для своих". Также они указали в качестве площадки городской дворец культуры. Однако на сайте учреждения не было анонса о предстоящем выступлении исполнителя. После начала СВО Данилко критиковал ее и действия российских властей на Украине. Также певец полностью отказался от выступлений в России. Он не поддержал референдум в Крыму в 2014 году, однако приезжал в нашу страну на частные мероприятия, которые не афишировали. Тем не менее шоумен продолжает выступать с репертуаром на русском языке. Ранее Данилко объяснил исполнение композиции о Степане Бандере. Он признался, что воспринимает ее "как просто песню".
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верка сердючка (андрей данилко), хабаровск
Шоубиз, Верка Сердючка (Андрей Данилко), Хабаровск
15:58 14.12.2022 (обновлено: 16:05 14.12.2022)
 
В Хабаровске опровергли сообщения о концерте Верки Сердючки

Дворец культуры в Хабаровске опроверг сообщения о концерте Верки Сердючки

© РИА Новости / Сергей Старостенко / Перейти в медиабанкВерка Сердючка (Андрей Данилко)
Верка Сердючка (Андрей Данилко) - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Сергей Старостенко
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Верка Сердючка (Андрей Данилко). Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Городской Дворец культуры в Хабаровске опроверг информацию о концерте Верки Сердючки (Андрея Данилко).

"На улицах нашего города появилась недостоверная информация о проведении концерта Верки Сердючки 28 декабря 2022 года в городском дворце культуры! Никакого концерта с участием этого артиста не будет! Будьте внимательны!", – написали представители площадки в сообществе во "ВКонтакте".

© Городской Дворец культуры/ВКонтактеСообщение на странице ДК Хабаровска во ВКонтакте
Сообщение на странице ДК Хабаровска во ВКонтакте
© Городской Дворец культуры/ВКонтакте
Сообщение на странице ДК Хабаровска во ВКонтакте
Накануне в Сети появились фотографии афиш концерта артиста в Хабаровске. На них поместили снимок знаменитости и дату – 28 декабря. Авторы плаката назвали концерт "Для своих". Также они указали в качестве площадки городской дворец культуры.
Однако на сайте учреждения не было анонса о предстоящем выступлении исполнителя.
После начала СВО Данилко критиковал ее и действия российских властей на Украине. Также певец полностью отказался от выступлений в России. Он не поддержал референдум в Крыму в 2014 году, однако приезжал в нашу страну на частные мероприятия, которые не афишировали.
Тем не менее шоумен продолжает выступать с репертуаром на русском языке.
Ранее Данилко объяснил исполнение композиции о Степане Бандере. Он признался, что воспринимает ее "как просто песню".
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ШоубизВерка Сердючка (Андрей Данилко)Хабаровск
 
 
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