https://ria.ru/20221214/danilko-1838620189.html
В Хабаровске опровергли сообщения о концерте Верки Сердючки
В Хабаровске опровергли сообщения о концерте Верки Сердючки - РИА Новости, 14.12.2022
В Хабаровске опровергли сообщения о концерте Верки Сердючки
Городской Дворец культуры в Хабаровске опроверг информацию о концерте Верки Сердючки (Андрея Данилко). РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:58
2022-12-14T15:58
2022-12-14T16:05
шоубиз
верка сердючка (андрей данилко)
хабаровск
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Городской Дворец культуры в Хабаровске опроверг информацию о концерте Верки Сердючки (Андрея Данилко). Накануне в Сети появились фотографии афиш концерта артиста в Хабаровске. На них поместили снимок знаменитости и дату – 28 декабря. Авторы плаката назвали концерт "Для своих". Также они указали в качестве площадки городской дворец культуры. Однако на сайте учреждения не было анонса о предстоящем выступлении исполнителя. После начала СВО Данилко критиковал ее и действия российских властей на Украине. Также певец полностью отказался от выступлений в России. Он не поддержал референдум в Крыму в 2014 году, однако приезжал в нашу страну на частные мероприятия, которые не афишировали. Тем не менее шоумен продолжает выступать с репертуаром на русском языке. Ранее Данилко объяснил исполнение композиции о Степане Бандере. Он признался, что воспринимает ее "как просто песню".
https://ria.ru/20221214/meladze-1838602776.html
хабаровск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верка сердючка (андрей данилко), хабаровск
Шоубиз, Верка Сердючка (Андрей Данилко), Хабаровск
15:58 14.12.2022 (обновлено: 16:05 14.12.2022)
В Хабаровске опровергли сообщения о концерте Верки Сердючки
Дворец культуры в Хабаровске опроверг сообщения о концерте Верки Сердючки
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Городской Дворец культуры в Хабаровске опроверг информацию о концерте Верки Сердючки (Андрея Данилко).
"На улицах нашего города появилась недостоверная информация о проведении концерта Верки Сердючки 28 декабря 2022 года в городском дворце культуры! Никакого концерта с участием этого артиста не будет! Будьте внимательны!", – написали представители площадки в сообществе во "ВКонтакте".
Накануне в Сети появились фотографии афиш концерта артиста в Хабаровске. На них поместили снимок знаменитости и дату – 28 декабря. Авторы плаката назвали концерт "Для своих". Также они указали в качестве площадки городской дворец культуры.
Однако на сайте учреждения не было анонса о предстоящем выступлении исполнителя.
После начала СВО Данилко критиковал ее и действия российских властей на Украине. Также певец полностью отказался от выступлений в России. Он не поддержал референдум в Крыму в 2014 году, однако приезжал в нашу страну на частные мероприятия, которые не афишировали.
Тем не менее шоумен продолжает выступать с репертуаром на русском языке.
Ранее Данилко объяснил
исполнение композиции о Степане Бандере. Он признался, что воспринимает ее "как просто песню".