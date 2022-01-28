https://ria.ru/20220128/pesnya-1769891305.html

"Батько наш Бандера": Верка Сердючка плюнула в душу миллионам россиян

Верка Сердючка объяснила исполнение песни про Бандеру - РИА Новости, 28.01.2022

"Батько наш Бандера": Верка Сердючка плюнула в душу миллионам россиян

Артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, в беседе со "Страной.ua" назвал "импровизацией" исполнение им песни о Степане Бандере. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T01:27

2022-01-28T01:27

2022-01-28T04:32

шоубиз

украина

степан бандера

верка сердючка (андрей данилко)

организация украинских националистов

петр порошенко

россия

культура

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, в беседе со "Страной.ua" назвал "импровизацией" исполнение им песни о Степане Бандере.Как сообщается на официальном сайте "Дизель шоу", артист спел со сцены юмористической программы композицию "Батько наш — Бандера, Україна — мати" ("Отец наш — Бандера, Украина — мать" — Прим. ред.).Певец пояснил, что не вкладывал в исполнение песни политический или военный подтекст."Я же давно на сцене выступаю и вижу, настолько не хватает позитива. Мы занимаемся только поднятием настроения в это тяжелое время", — считает музыкант.Данилко также выразил мнение, что недовольным его выступлением людям "нечем заняться, и они сами придумывают и обостряют ситуацию".Как ранее писала "Страна.ua", песня о Степане Бандере стала популярной в украинском ТikTok прошлой осенью среди школьников. Позднее к челленджу присоединились депутаты Верховной рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"* (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20211022/pesnya-1755819375.html

https://ria.ru/20211106/ukraina-1757885060.html

https://ria.ru/20220105/germaniya-1766657084.html

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украина, степан бандера, верка сердючка (андрей данилко), организация украинских националистов, петр порошенко, россия, культура