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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220128/pesnya-1769891305.html
"Батько наш Бандера": Верка Сердючка плюнула в душу миллионам россиян
Верка Сердючка объяснила исполнение песни про Бандеру - РИА Новости, 28.01.2022
"Батько наш Бандера": Верка Сердючка плюнула в душу миллионам россиян
Артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, в беседе со "Страной.ua" назвал "импровизацией" исполнение им песни о Степане Бандере. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T01:27
2022-01-28T04:32
шоубиз
украина
степан бандера
верка сердючка (андрей данилко)
организация украинских националистов
петр порошенко
россия
культура
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, в беседе со "Страной.ua" назвал "импровизацией" исполнение им песни о Степане Бандере.Как сообщается на официальном сайте "Дизель шоу", артист спел со сцены юмористической программы композицию "Батько наш — Бандера, Україна — мати" ("Отец наш — Бандера, Украина — мать" — Прим. ред.).Певец пояснил, что не вкладывал в исполнение песни политический или военный подтекст."Я же давно на сцене выступаю и вижу, настолько не хватает позитива. Мы занимаемся только поднятием настроения в это тяжелое время", — считает музыкант.Данилко также выразил мнение, что недовольным его выступлением людям "нечем заняться, и они сами придумывают и обостряют ситуацию".Как ранее писала "Страна.ua", песня о Степане Бандере стала популярной в украинском ТikTok прошлой осенью среди школьников. Позднее к челленджу присоединились депутаты Верховной рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"* (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20211022/pesnya-1755819375.html
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украина, степан бандера, верка сердючка (андрей данилко), организация украинских националистов, петр порошенко, россия, культура
01:27 28.01.2022 (обновлено: 04:32 28.01.2022)
 
Верка Сердючка объяснила исполнение песни про Бандеру

Певец Андрей Данилко: исполнение песни о лидере УПА Степане Бандере было импровизацией

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкВерка Сердючка (Андрей Данилко)
Верка Сердючка (Андрей Данилко) - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
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Верка Сердючка (Андрей Данилко). Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, в беседе со "Страной.ua" назвал "импровизацией" исполнение им песни о Степане Бандере.
Как сообщается на официальном сайте "Дизель шоу", артист спел со сцены юмористической программы композицию "Батько наш — Бандера, Україна — мати" ("Отец наш — Бандера, Украина — мать" — Прим. ред.).
"Это была импровизация. Не надо выдумывать то, чего нет. Эта песня в тот момент, когда записывалось "Дизель шоу", была вирусной и популярной в интернете, в TikTok. Я воспринимаю ее как просто песню, и не более того. <…> Почему-то в то время она не вызвала скандала. Наоборот — все посмеялись", — высказался Данилко.
Певец пояснил, что не вкладывал в исполнение песни политический или военный подтекст.
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"Я же давно на сцене выступаю и вижу, настолько не хватает позитива. Мы занимаемся только поднятием настроения в это тяжелое время", — считает музыкант.
Данилко также выразил мнение, что недовольным его выступлением людям "нечем заняться, и они сами придумывают и обостряют ситуацию".
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Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"* (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.
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ШоубизУкраинаСтепан БандераВерка Сердючка (Андрей Данилко)Организация украинских националистовПетр ПорошенкоРоссияКультура
 
 
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