https://ria.ru/20221214/byudzhet-1838747220.html

НАТО увеличила военный и гражданский бюджет почти на 30 процентов

НАТО увеличила военный и гражданский бюджет почти на 30 процентов - РИА Новости, 14.12.2022

НАТО увеличила военный и гражданский бюджет почти на 30 процентов

НАТО почти на 30% увеличила свой военный и гражданский бюджет на 2023 год по сравнению с уходящим 2022 годом, следует из заявления организации. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T20:26

2022-12-14T20:26

2022-12-14T23:30

в мире

йенс столтенберг

польша

нато

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БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости. НАТО почти на 30% увеличила свой военный и гражданский бюджет на 2023 год по сравнению с уходящим 2022 годом, следует из заявления организации.В следующем году НАТО, в частности, потратит на свои гражданские и административные функции почти 371 миллион евро, на военный бюджет заложены порядка 2 миллиардов евро.Генсек Йенс Столтенберг отметил, что увеличение бюджета НАТО свидетельствует о "твердых амбициях союзников по обеспечению сдерживания и безопасности в более опасном современном мире".Ранее с предложением увеличить бюджет организации выступила Польша.

https://ria.ru/20221214/patriot-1838547777.html

польша

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в мире, йенс столтенберг, польша, нато