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НАТО увеличила военный и гражданский бюджет почти на 30 процентов - РИА Новости, 14.12.2022
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НАТО увеличила военный и гражданский бюджет почти на 30 процентов
НАТО увеличила военный и гражданский бюджет почти на 30 процентов - РИА Новости, 14.12.2022
НАТО увеличила военный и гражданский бюджет почти на 30 процентов
НАТО почти на 30% увеличила свой военный и гражданский бюджет на 2023 год по сравнению с уходящим 2022 годом, следует из заявления организации. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T20:26
2022-12-14T23:30
в мире
йенс столтенберг
польша
нато
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БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости. НАТО почти на 30% увеличила свой военный и гражданский бюджет на 2023 год по сравнению с уходящим 2022 годом, следует из заявления организации.В следующем году НАТО, в частности, потратит на свои гражданские и административные функции почти 371 миллион евро, на военный бюджет заложены порядка 2 миллиардов евро.Генсек Йенс Столтенберг отметил, что увеличение бюджета НАТО свидетельствует о "твердых амбициях союзников по обеспечению сдерживания и безопасности в более опасном современном мире".Ранее с предложением увеличить бюджет организации выступила Польша.
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в мире, йенс столтенберг, польша, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Польша, НАТО
20:26 14.12.2022 (обновлено: 23:30 14.12.2022)
 
НАТО увеличила военный и гражданский бюджет почти на 30 процентов

НАТО увеличила свой военный и гражданский бюджет на 2023 год почти на 30 процентов

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости. НАТО почти на 30% увеличила свой военный и гражданский бюджет на 2023 год по сравнению с уходящим 2022 годом, следует из заявления организации.
В следующем году НАТО, в частности, потратит на свои гражданские и административные функции почти 371 миллион евро, на военный бюджет заложены порядка 2 миллиардов евро.
Генсек Йенс Столтенберг отметил, что увеличение бюджета НАТО свидетельствует о "твердых амбициях союзников по обеспечению сдерживания и безопасности в более опасном современном мире".
Ранее с предложением увеличить бюджет организации выступила Польша.
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