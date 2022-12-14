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Китай на COP15 призвал устранить пробелы в переговорах по биоразнообразию - РИА Новости, 14.12.2022
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Китай на COP15 призвал устранить пробелы в переговорах по биоразнообразию
Китай на COP15 призвал устранить пробелы в переговорах по биоразнообразию - РИА Новости, 14.12.2022
Китай на COP15 призвал устранить пробелы в переговорах по биоразнообразию
Всем сторонам необходимо проявить больше мужества, мудрости и решимости для устранения пробелов и разногласий, чтобы способствовать достижению окончательного... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:11
2022-12-14T14:11
россия-китай: главное
китай
си цзиньпин
хуа чуньин
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МОСКВА, 14 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Всем сторонам необходимо проявить больше мужества, мудрости и решимости для устранения пробелов и разногласий, чтобы способствовать достижению окончательного результата на 15-м совещании Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15).Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр экологии и окружающей среды КНР Хуан Жуньцю, который председательствует на мероприятии.По его словам, при широком участии всех заинтересованных сторон удалось добиться положительного прогресса. Приняты 23 решения - более трети от необходимого количества.По некоторым ключевым направлениям все стороны провели углубленный обмен позициями и взглядами, добавил Хуан Жуньцю.Переговоры ООН по биоразнообразию начались на прошлой неделе и вступили в критическую стадию, поскольку для обсуждения итогового документа по обращению вспять глобальной угрозы утраты биоразнообразия осталась всего неделя. На 15-17 декабря запланирована встреча на уровне министров для переговоров по сложным вопросам."Нам нужны эти переговоры, чтобы выработать амбициозные, реалистичные и преобразующие рамки, которые остановят потерю биоразнообразия и направят нас по пути восстановления", - заявила на пресс-конференции исполнительный секретарь Конвенции ООН о биологическом разнообразии Элизабет Марума Мрема.Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг по видеосвязи выступит с речью на церемонии открытия заседания высокого уровня в рамках второго этапа 15-го совещания Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15), сообщила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
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китай, си цзиньпин, хуа чуньин
Россия-Китай: Главное, Китай, Си Цзиньпин, Хуа Чуньин
14:11 14.12.2022
 

Китай на COP15 призвал устранить пробелы в переговорах по биоразнообразию

© AFP 2022 / Andrej IvanovЛюди поднимаются по эскалатору возле павильона Китая на Конференции ООН по биоразнообразию (COP15) в Монреале, Квебек, Канада
Люди поднимаются по эскалатору возле павильона Китая на Конференции ООН по биоразнообразию (COP15) в Монреале, Квебек, Канада - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AFP 2022 / Andrej Ivanov
Люди поднимаются по эскалатору возле павильона Китая на Конференции ООН по биоразнообразию (COP15) в Монреале, Квебек, Канада
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Всем сторонам необходимо проявить больше мужества, мудрости и решимости для устранения пробелов и разногласий, чтобы способствовать достижению окончательного результата на 15-м совещании Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15).
Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр экологии и окружающей среды КНР Хуан Жуньцю, который председательствует на мероприятии.
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По его словам, при широком участии всех заинтересованных сторон удалось добиться положительного прогресса. Приняты 23 решения - более трети от необходимого количества.
По некоторым ключевым направлениям все стороны провели углубленный обмен позициями и взглядами, добавил Хуан Жуньцю.
Переговоры ООН по биоразнообразию начались на прошлой неделе и вступили в критическую стадию, поскольку для обсуждения итогового документа по обращению вспять глобальной угрозы утраты биоразнообразия осталась всего неделя. На 15-17 декабря запланирована встреча на уровне министров для переговоров по сложным вопросам.
"Нам нужны эти переговоры, чтобы выработать амбициозные, реалистичные и преобразующие рамки, которые остановят потерю биоразнообразия и направят нас по пути восстановления", - заявила на пресс-конференции исполнительный секретарь Конвенции ООН о биологическом разнообразии Элизабет Марума Мрема.
Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг по видеосвязи выступит с речью на церемонии открытия заседания высокого уровня в рамках второго этапа 15-го совещания Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15), сообщила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайСи ЦзиньпинХуа Чуньин
 
 
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