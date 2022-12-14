https://ria.ru/20221214/bioraznoobrazie-1838587931.html

Китай на COP15 призвал устранить пробелы в переговорах по биоразнообразию

Китай на COP15 призвал устранить пробелы в переговорах по биоразнообразию - РИА Новости, 14.12.2022

Китай на COP15 призвал устранить пробелы в переговорах по биоразнообразию

Всем сторонам необходимо проявить больше мужества, мудрости и решимости для устранения пробелов и разногласий, чтобы способствовать достижению окончательного... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:11

2022-12-14T14:11

2022-12-14T14:11

россия-китай: главное

китай

си цзиньпин

хуа чуньин

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МОСКВА, 14 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Всем сторонам необходимо проявить больше мужества, мудрости и решимости для устранения пробелов и разногласий, чтобы способствовать достижению окончательного результата на 15-м совещании Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15).Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр экологии и окружающей среды КНР Хуан Жуньцю, который председательствует на мероприятии.По его словам, при широком участии всех заинтересованных сторон удалось добиться положительного прогресса. Приняты 23 решения - более трети от необходимого количества.По некоторым ключевым направлениям все стороны провели углубленный обмен позициями и взглядами, добавил Хуан Жуньцю.Переговоры ООН по биоразнообразию начались на прошлой неделе и вступили в критическую стадию, поскольку для обсуждения итогового документа по обращению вспять глобальной угрозы утраты биоразнообразия осталась всего неделя. На 15-17 декабря запланирована встреча на уровне министров для переговоров по сложным вопросам."Нам нужны эти переговоры, чтобы выработать амбициозные, реалистичные и преобразующие рамки, которые остановят потерю биоразнообразия и направят нас по пути восстановления", - заявила на пресс-конференции исполнительный секретарь Конвенции ООН о биологическом разнообразии Элизабет Марума Мрема.Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг по видеосвязи выступит с речью на церемонии открытия заседания высокого уровня в рамках второго этапа 15-го совещания Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15), сообщила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

https://ria.ru/20221213/stroitelstvo-1838330515.html

китай

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, си цзиньпин, хуа чуньин