https://ria.ru/20221214/bioraznoobrazie-1838587931.html
Китай на COP15 призвал устранить пробелы в переговорах по биоразнообразию
Китай на COP15 призвал устранить пробелы в переговорах по биоразнообразию - РИА Новости, 14.12.2022
Китай на COP15 призвал устранить пробелы в переговорах по биоразнообразию
Всем сторонам необходимо проявить больше мужества, мудрости и решимости для устранения пробелов и разногласий, чтобы способствовать достижению окончательного... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:11
2022-12-14T14:11
2022-12-14T14:11
россия-китай: главное
китай
си цзиньпин
хуа чуньин
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МОСКВА, 14 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Всем сторонам необходимо проявить больше мужества, мудрости и решимости для устранения пробелов и разногласий, чтобы способствовать достижению окончательного результата на 15-м совещании Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15).Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр экологии и окружающей среды КНР Хуан Жуньцю, который председательствует на мероприятии.По его словам, при широком участии всех заинтересованных сторон удалось добиться положительного прогресса. Приняты 23 решения - более трети от необходимого количества.По некоторым ключевым направлениям все стороны провели углубленный обмен позициями и взглядами, добавил Хуан Жуньцю.Переговоры ООН по биоразнообразию начались на прошлой неделе и вступили в критическую стадию, поскольку для обсуждения итогового документа по обращению вспять глобальной угрозы утраты биоразнообразия осталась всего неделя. На 15-17 декабря запланирована встреча на уровне министров для переговоров по сложным вопросам."Нам нужны эти переговоры, чтобы выработать амбициозные, реалистичные и преобразующие рамки, которые остановят потерю биоразнообразия и направят нас по пути восстановления", - заявила на пресс-конференции исполнительный секретарь Конвенции ООН о биологическом разнообразии Элизабет Марума Мрема.Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг по видеосвязи выступит с речью на церемонии открытия заседания высокого уровня в рамках второго этапа 15-го совещания Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15), сообщила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
https://ria.ru/20221213/stroitelstvo-1838330515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, си цзиньпин, хуа чуньин
Россия-Китай: Главное, Китай, Си Цзиньпин, Хуа Чуньин
МОСКВА, 14 дек - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Всем сторонам необходимо проявить больше мужества, мудрости и решимости для устранения пробелов и разногласий, чтобы способствовать достижению окончательного результата на 15-м совещании Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15).
Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр экологии и окружающей среды КНР Хуан Жуньцю, который председательствует на мероприятии.
По его словам, при широком участии всех заинтересованных сторон удалось добиться положительного прогресса. Приняты 23 решения - более трети от необходимого количества.
По некоторым ключевым направлениям все стороны провели углубленный обмен позициями и взглядами, добавил Хуан Жуньцю.
Переговоры ООН по биоразнообразию начались на прошлой неделе и вступили в критическую стадию, поскольку для обсуждения итогового документа по обращению вспять глобальной угрозы утраты биоразнообразия осталась всего неделя. На 15-17 декабря запланирована встреча на уровне министров для переговоров по сложным вопросам.
"Нам нужны эти переговоры, чтобы выработать амбициозные, реалистичные и преобразующие рамки, которые остановят потерю биоразнообразия и направят нас по пути восстановления", - заявила на пресс-конференции исполнительный секретарь Конвенции ООН о биологическом разнообразии Элизабет Марума Мрема.
Председатель КНР Си Цзиньпин
в четверг по видеосвязи выступит с речью на церемонии открытия заседания высокого уровня в рамках второго этапа 15-го совещания Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15), сообщила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
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