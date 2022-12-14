https://ria.ru/20221214/berbok-1838507095.html
"Она не в себе". Слова Бербок о Путине ужаснули пользователей Сети
"Она не в себе". Слова Бербок о Путине ужаснули пользователей Сети - РИА Новости, 14.12.2022
"Она не в себе". Слова Бербок о Путине ужаснули пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали главу немецкого МИД Анналену Бербок за слова о том, что президент России Владимир Путин хочет сломить украинцев. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T09:32
2022-12-14T09:32
2022-12-14T11:42
в мире
владимир путин
анналена бербок
германия
россия
украина
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360244_0:0:1876:1055_1920x0_80_0_0_21ec8cad5d020e536e1201e31c4653b2.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу немецкого МИД Анналену Бербок за слова о том, что президент России Владимир Путин хочет сломить украинцев. "Я бы хотел, чтобы граждане Германии помогли министру иностранных дел Бербок думать в первую очередь о своей стране и принимать обдуманные решения. Складывается ощущение, что она все время думает о Путине", — написал один из комментаторов. "Она лицемерна. Вместо того чтобы поскорее уговорить Россию и Украину сесть за стол переговоров, Германия отправляет деньги, чтобы только сильнее затянуть конфликт", — поддержал другой. "К таким сложным решениям, как мирные переговоры, они не приходят! Лучше в топку отправлять бюджет Германии", — сыронизировал третий. "Она безнадежно не в себе. Когда мы сможем избавиться от нее?" — задался вопросом пользователь."Путин думает, что она идиотка. Он прав", — заключил читатель. Накануне Бербок, выступая на международной конференции по Украине в Париже, пообещала выделить Киеву еще 50 миллионов евро на помощь в условиях зимы и проблем с энергетикой, а также заявила, что ЕС не допустит, чтобы "Путин сломил украинский народ". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221214/ssha-1838490133.html
https://ria.ru/20221213/oruzhie-1838180934.html
германия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360244_132:0:1800:1251_1920x0_80_0_0_b108431e0a6637210b92b3f2a0d6ff9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, анналена бербок, германия, россия, украина, евросоюз
В мире, Владимир Путин, Анналена Бербок, Германия, Россия, Украина, Евросоюз
09:32 14.12.2022 (обновлено: 11:42 14.12.2022)
"Она не в себе". Слова Бербок о Путине ужаснули пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Бербок за слова о действиях Путина
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу немецкого МИД Анналену Бербок за слова о том, что президент России Владимир Путин хочет сломить украинцев.
"Я бы хотел, чтобы граждане Германии помогли министру иностранных дел Бербок думать в первую очередь о своей стране и принимать обдуманные решения. Складывается ощущение, что она все время думает о Путине", — написал один из комментаторов.
"Она лицемерна. Вместо того чтобы поскорее уговорить Россию и Украину сесть за стол переговоров, Германия отправляет деньги, чтобы только сильнее затянуть конфликт", — поддержал другой.
"К таким сложным решениям, как мирные переговоры, они не приходят! Лучше в топку отправлять бюджет Германии", — сыронизировал третий.
"Она безнадежно не в себе. Когда мы сможем избавиться от нее?" — задался вопросом пользователь.
"Путин думает, что она идиотка. Он прав", — заключил читатель.
Накануне Бербок, выступая на международной конференции по Украине в Париже, пообещала выделить Киеву еще 50 миллионов евро на помощь в условиях зимы и проблем с энергетикой, а также заявила, что ЕС не допустит, чтобы "Путин сломил украинский народ".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО
продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.