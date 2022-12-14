Рейтинг@Mail.ru
"Она не в себе". Слова Бербок о Путине ужаснули пользователей Сети - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/berbok-1838507095.html
"Она не в себе". Слова Бербок о Путине ужаснули пользователей Сети
"Она не в себе". Слова Бербок о Путине ужаснули пользователей Сети - РИА Новости, 14.12.2022
"Она не в себе". Слова Бербок о Путине ужаснули пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали главу немецкого МИД Анналену Бербок за слова о том, что президент России Владимир Путин хочет сломить украинцев. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T09:32
2022-12-14T11:42
в мире
владимир путин
анналена бербок
германия
россия
украина
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360244_0:0:1876:1055_1920x0_80_0_0_21ec8cad5d020e536e1201e31c4653b2.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу немецкого МИД Анналену Бербок за слова о том, что президент России Владимир Путин хочет сломить украинцев. "Я бы хотел, чтобы граждане Германии помогли министру иностранных дел Бербок думать в первую очередь о своей стране и принимать обдуманные решения. Складывается ощущение, что она все время думает о Путине", — написал один из комментаторов. "Она лицемерна. Вместо того чтобы поскорее уговорить Россию и Украину сесть за стол переговоров, Германия отправляет деньги, чтобы только сильнее затянуть конфликт", — поддержал другой. "К таким сложным решениям, как мирные переговоры, они не приходят! Лучше в топку отправлять бюджет Германии", — сыронизировал третий. "Она безнадежно не в себе. Когда мы сможем избавиться от нее?" — задался вопросом пользователь."Путин думает, что она идиотка. Он прав", — заключил читатель. Накануне Бербок, выступая на международной конференции по Украине в Париже, пообещала выделить Киеву еще 50 миллионов евро на помощь в условиях зимы и проблем с энергетикой, а также заявила, что ЕС не допустит, чтобы "Путин сломил украинский народ". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221214/ssha-1838490133.html
https://ria.ru/20221213/oruzhie-1838180934.html
германия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360244_132:0:1800:1251_1920x0_80_0_0_b108431e0a6637210b92b3f2a0d6ff9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, анналена бербок, германия, россия, украина, евросоюз
В мире, Владимир Путин, Анналена Бербок, Германия, Россия, Украина, Евросоюз
09:32 14.12.2022 (обновлено: 11:42 14.12.2022)
 
"Она не в себе". Слова Бербок о Путине ужаснули пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Бербок за слова о действиях Путина

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу немецкого МИД Анналену Бербок за слова о том, что президент России Владимир Путин хочет сломить украинцев.
"Я бы хотел, чтобы граждане Германии помогли министру иностранных дел Бербок думать в первую очередь о своей стране и принимать обдуманные решения. Складывается ощущение, что она все время думает о Путине", — написал один из комментаторов.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 06:21
Американская разведчица призвала Байдена не разжигать конфликт на Украине
"Она лицемерна. Вместо того чтобы поскорее уговорить Россию и Украину сесть за стол переговоров, Германия отправляет деньги, чтобы только сильнее затянуть конфликт", — поддержал другой.
"К таким сложным решениям, как мирные переговоры, они не приходят! Лучше в топку отправлять бюджет Германии", — сыронизировал третий.
"Она безнадежно не в себе. Когда мы сможем избавиться от нее?" — задался вопросом пользователь.
"Путин думает, что она идиотка. Он прав", — заключил читатель.
Накануне Бербок, выступая на международной конференции по Украине в Париже, пообещала выделить Киеву еще 50 миллионов евро на помощь в условиях зимы и проблем с энергетикой, а также заявила, что ЕС не допустит, чтобы "Путин сломил украинский народ".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 08:00
"Киев не унимается". Страшный прогноз европейских политиков сбылся
 
В миреВладимир ПутинАнналена БербокГерманияРоссияУкраинаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала