https://ria.ru/20221214/berbok-1838507095.html

"Она не в себе". Слова Бербок о Путине ужаснули пользователей Сети

"Она не в себе". Слова Бербок о Путине ужаснули пользователей Сети - РИА Новости, 14.12.2022

"Она не в себе". Слова Бербок о Путине ужаснули пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали главу немецкого МИД Анналену Бербок за слова о том, что президент России Владимир Путин хочет сломить украинцев. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T09:32

2022-12-14T09:32

2022-12-14T11:42

в мире

владимир путин

анналена бербок

германия

россия

украина

евросоюз

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу немецкого МИД Анналену Бербок за слова о том, что президент России Владимир Путин хочет сломить украинцев. "Я бы хотел, чтобы граждане Германии помогли министру иностранных дел Бербок думать в первую очередь о своей стране и принимать обдуманные решения. Складывается ощущение, что она все время думает о Путине", — написал один из комментаторов. "Она лицемерна. Вместо того чтобы поскорее уговорить Россию и Украину сесть за стол переговоров, Германия отправляет деньги, чтобы только сильнее затянуть конфликт", — поддержал другой. "К таким сложным решениям, как мирные переговоры, они не приходят! Лучше в топку отправлять бюджет Германии", — сыронизировал третий. "Она безнадежно не в себе. Когда мы сможем избавиться от нее?" — задался вопросом пользователь."Путин думает, что она идиотка. Он прав", — заключил читатель. Накануне Бербок, выступая на международной конференции по Украине в Париже, пообещала выделить Киеву еще 50 миллионов евро на помощь в условиях зимы и проблем с энергетикой, а также заявила, что ЕС не допустит, чтобы "Путин сломил украинский народ". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221214/ssha-1838490133.html

https://ria.ru/20221213/oruzhie-1838180934.html

германия

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украина

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в мире, владимир путин, анналена бербок, германия, россия, украина, евросоюз