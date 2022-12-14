https://ria.ru/20221214/armeniya-1838697110.html

У здания правительства Армении прошла акция оппозиции

У здания правительства Армении прошла акция оппозиции - РИА Новости, 14.12.2022

У здания правительства Армении прошла акция оппозиции

Акция оппозиции в поддержку армян Карабаха прошла в среду у здания правительства Армении, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T18:31

2022-12-14T18:31

2022-12-14T18:43

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ЕРЕВАН, 14 дек - РИА Новости. Акция оппозиции в поддержку армян Карабаха прошла в среду у здания правительства Армении, передаёт корреспондент РИА Новости.Минобороны РФ ранее сообщило, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдеп США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".Митинг в Ереване созвала бывшая правящая Республиканская партия Армении, к ним присоединились представители других политических сил."Армяне Арцаха (армянское название Карабаха - ред) сильны, но они нуждаются в поддержке Армении и диаспоры. Мы не имеем право оставлять их одних", - сказал депутат парламента от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян. Он обвинил власти Армении, которые допустили подобное развитие событий.В акции участвовал и бывший президент Армении Серж Саргсян. Митинг завершился зажжением свеч на площади Республики.В понедельник азербайджанские СМИ сообщили, что местные активисты и журналисты проводят на дороге, связывающий город Шушу со Степанакертом, акцию протеста против незаконной, по мнению Баку, эксплуатации со стороны армян месторождений полезных ископаемых. Позднее армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что представившиеся экологами азербайджанские граждане "перекрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией". В тот же день премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, по утверждению армянской стороны, заявил о важности обеспечения бесперебойной связи между Арменией и Нагорным Карабахом.В МИД Армении заявили, что Ереван в ближайшее время начнёт консультации с международными партнёрами по ситуации с Лачинским коридором.В конце сентября 2020 года под контроль Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. Лачинский коридор - единственный наземный путь, соединяющий Армению со Степанакертом.

https://ria.ru/20221214/karabakh-1838479665.html

https://ria.ru/20221209/armeniya-1837458162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, армения, ереван, нагорный карабах