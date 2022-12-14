15:42 14.12.2022 (обновлено: 15:50 14.12.2022)
Владельцу "Рив Гош" Мейеру продлили арест
В Петербурге cуд продлил арест владельцу сети "Рив Гош" Августу Мейеру до 1 марта
© РИА Новости / Объединенная пресс-служба Судов Санкт-Петербурга / Перейти в медиабанкВладелец сети "Рив Гош" Август Мейер, обвиняемый по делу о мошенничестве в особо крупном размере, во время заседания об избрании меры пресечения. Стоп-кадр видео
Владелец сети "Рив Гош" Август Мейер, обвиняемый по делу о мошенничестве в особо крупном размере, во время заседания об избрании меры пресечения. Стоп-кадр видео. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд продлил до 1 марта арест владельцу сети "Рив Гош" Августу Мейеру по трем эпизодам хищений на сумму свыше 3 миллиардов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Санкт-Петербургский городской суд продлил Мейеру стражу по 1 марта 2023 года", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, Мейер имеет гражданство трех государств и обвиняется в хищении свыше 3 миллиардов рублей по трем эпизодам по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его жене Инне Мейер и Елене Стрельцовой продлен домашний арест на аналогичный срок.
Мейера, его супругу и гендиректора ООО "Биг Бокс" Стрельцову ранее обвиняли в двух эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму около 2,5 миллиарда рублей. В декабре 2021 года Московский районный суд Петербурга отправил женщин под домашний арест, а Мейера – под стражу.
Отмечается, что в октябре Мейера и его защитника уведомили об окончании следственных действий. Руководитель следственной группы обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей Мейера до 1 марта для ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела объемом 150 томов.
Защита Мейера предлагала изменить меру пресечения на домашний арест или внесение залога в размере 25 миллионов рублей, утверждая, что против этого не возражает Сбербанк, ущерб которому возмещен в полном объеме.
По информации "Коммерсанта", совладелец некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера "Юлмарт" Мейер с сообщниками обвиняются в хищении у Сбербанка средств, полученных в виде кредитов незадолго до того, как у "Юлмарта" начались проблемы.
"Юлмарт" - российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. В отношении компании в июне 2018 года в судебном порядке введена процедура наблюдения, в феврале 2020 года арбитраж Петербурга признал ее банкротом.