Рейтинг@Mail.ru
Владельцу "Рив Гош" Мейеру продлили арест - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/arest-1838623926.html
Владельцу "Рив Гош" Мейеру продлили арест
Владельцу "Рив Гош" Мейеру продлили арест - РИА Новости, 14.12.2022
Владельцу "Рив Гош" Мейеру продлили арест
Санкт-Петербургский городской суд продлил до 1 марта арест владельцу сети "Рив Гош" Августу Мейеру по трем эпизодам хищений на сумму свыше 3 миллиардов рублей,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:42
2022-12-14T15:50
россия
санкт-петербург
санкт-петербургский городской суд
юлмарт
сбербанк россии
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1763007975_0:70:959:609_1920x0_80_0_0_e00e3060617683c776740ca044675aab.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд продлил до 1 марта арест владельцу сети "Рив Гош" Августу Мейеру по трем эпизодам хищений на сумму свыше 3 миллиардов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города."Санкт-Петербургский городской суд продлил Мейеру стражу по 1 марта 2023 года", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, Мейер имеет гражданство трех государств и обвиняется в хищении свыше 3 миллиардов рублей по трем эпизодам по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его жене Инне Мейер и Елене Стрельцовой продлен домашний арест на аналогичный срок.Мейера, его супругу и гендиректора ООО "Биг Бокс" Стрельцову ранее обвиняли в двух эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму около 2,5 миллиарда рублей. В декабре 2021 года Московский районный суд Петербурга отправил женщин под домашний арест, а Мейера – под стражу.Отмечается, что в октябре Мейера и его защитника уведомили об окончании следственных действий. Руководитель следственной группы обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей Мейера до 1 марта для ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела объемом 150 томов.Защита Мейера предлагала изменить меру пресечения на домашний арест или внесение залога в размере 25 миллионов рублей, утверждая, что против этого не возражает Сбербанк, ущерб которому возмещен в полном объеме.По информации "Коммерсанта", совладелец некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера "Юлмарт" Мейер с сообщниками обвиняются в хищении у Сбербанка средств, полученных в виде кредитов незадолго до того, как у "Юлмарта" начались проблемы."Юлмарт" - российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. В отношении компании в июне 2018 года в судебном порядке введена процедура наблюдения, в феврале 2020 года арбитраж Петербурга признал ее банкротом.
https://ria.ru/20221213/prokuratura-1838316880.html
https://ria.ru/20221206/rosalkogolregulirovanie-1836598984.html
https://ria.ru/20221202/uss-1835916144.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1763007975_132:0:959:620_1920x0_80_0_0_eef9022bb33269824e28e81ff38a378a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд, юлмарт, сбербанк россии, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский городской суд, Юлмарт, Сбербанк России, Происшествия
15:42 14.12.2022 (обновлено: 15:50 14.12.2022)
 
Владельцу "Рив Гош" Мейеру продлили арест

В Петербурге cуд продлил арест владельцу сети "Рив Гош" Августу Мейеру до 1 марта

© РИА Новости / Объединенная пресс-служба Судов Санкт-Петербурга / Перейти в медиабанкВладелец сети "Рив Гош" Август Мейер, обвиняемый по делу о мошенничестве в особо крупном размере, во время заседания об избрании меры пресечения. Стоп-кадр видео
Владелец сети Рив Гош Август Мейер, обвиняемый по делу о мошенничестве в особо крупном размере, во время заседания об избрании меры пресечения. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Объединенная пресс-служба Судов Санкт-Петербурга
Перейти в медиабанк
Владелец сети "Рив Гош" Август Мейер, обвиняемый по делу о мошенничестве в особо крупном размере, во время заседания об избрании меры пресечения. Стоп-кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд продлил до 1 марта арест владельцу сети "Рив Гош" Августу Мейеру по трем эпизодам хищений на сумму свыше 3 миллиардов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Санкт-Петербургский городской суд продлил Мейеру стражу по 1 марта 2023 года", - говорится в сообщении.
Экс-глава правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин в Центральном районном суде Кемерово - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 13:41
Прокуратура обжаловала домашний арест экс-главы правительства Кузбасса
По информации пресс-службы, Мейер имеет гражданство трех государств и обвиняется в хищении свыше 3 миллиардов рублей по трем эпизодам по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его жене Инне Мейер и Елене Стрельцовой продлен домашний арест на аналогичный срок.
Мейера, его супругу и гендиректора ООО "Биг Бокс" Стрельцову ранее обвиняли в двух эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму около 2,5 миллиарда рублей. В декабре 2021 года Московский районный суд Петербурга отправил женщин под домашний арест, а Мейера – под стражу.
Отмечается, что в октябре Мейера и его защитника уведомили об окончании следственных действий. Руководитель следственной группы обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей Мейера до 1 марта для ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела объемом 150 томов.
Наручники - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 11:33
Источник сообщил об аресте экс-помощника главы Росалкогольрегулирования
Защита Мейера предлагала изменить меру пресечения на домашний арест или внесение залога в размере 25 миллионов рублей, утверждая, что против этого не возражает Сбербанк, ущерб которому возмещен в полном объеме.
По информации "Коммерсанта", совладелец некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера "Юлмарт" Мейер с сообщниками обвиняются в хищении у Сбербанка средств, полученных в виде кредитов незадолго до того, как у "Юлмарта" начались проблемы.
"Юлмарт" - российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. В отношении компании в июне 2018 года в судебном порядке введена процедура наблюдения, в феврале 2020 года арбитраж Петербурга признал ее банкротом.
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 15:55
Задержанного в Италии сына губернатора Усса перевели под домашний арест
 
РоссияСанкт-ПетербургСанкт-Петербургский городской судЮлмартСбербанк РоссииПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала