https://ria.ru/20221214/arest-1838623926.html

Владельцу "Рив Гош" Мейеру продлили арест

Владельцу "Рив Гош" Мейеру продлили арест - РИА Новости, 14.12.2022

Владельцу "Рив Гош" Мейеру продлили арест

Санкт-Петербургский городской суд продлил до 1 марта арест владельцу сети "Рив Гош" Августу Мейеру по трем эпизодам хищений на сумму свыше 3 миллиардов рублей,... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:42

2022-12-14T15:42

2022-12-14T15:50

россия

санкт-петербург

санкт-петербургский городской суд

юлмарт

сбербанк россии

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1763007975_0:70:959:609_1920x0_80_0_0_e00e3060617683c776740ca044675aab.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд продлил до 1 марта арест владельцу сети "Рив Гош" Августу Мейеру по трем эпизодам хищений на сумму свыше 3 миллиардов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города."Санкт-Петербургский городской суд продлил Мейеру стражу по 1 марта 2023 года", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, Мейер имеет гражданство трех государств и обвиняется в хищении свыше 3 миллиардов рублей по трем эпизодам по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его жене Инне Мейер и Елене Стрельцовой продлен домашний арест на аналогичный срок.Мейера, его супругу и гендиректора ООО "Биг Бокс" Стрельцову ранее обвиняли в двух эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму около 2,5 миллиарда рублей. В декабре 2021 года Московский районный суд Петербурга отправил женщин под домашний арест, а Мейера – под стражу.Отмечается, что в октябре Мейера и его защитника уведомили об окончании следственных действий. Руководитель следственной группы обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей Мейера до 1 марта для ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела объемом 150 томов.Защита Мейера предлагала изменить меру пресечения на домашний арест или внесение залога в размере 25 миллионов рублей, утверждая, что против этого не возражает Сбербанк, ущерб которому возмещен в полном объеме.По информации "Коммерсанта", совладелец некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера "Юлмарт" Мейер с сообщниками обвиняются в хищении у Сбербанка средств, полученных в виде кредитов незадолго до того, как у "Юлмарта" начались проблемы."Юлмарт" - российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. В отношении компании в июне 2018 года в судебном порядке введена процедура наблюдения, в феврале 2020 года арбитраж Петербурга признал ее банкротом.

https://ria.ru/20221213/prokuratura-1838316880.html

https://ria.ru/20221206/rosalkogolregulirovanie-1836598984.html

https://ria.ru/20221202/uss-1835916144.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд, юлмарт, сбербанк россии, происшествия