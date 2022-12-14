https://ria.ru/20221214/alimenty-1838675475.html

Москалькова сообщила о росте обращений по алиментам

Москалькова сообщила о росте обращений по алиментам - РИА Новости, 14.12.2022

Москалькова сообщила о росте обращений по алиментам

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о росте обращений по алиментам, несмотря на внесенные изменения в законодательство. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:42

2022-12-14T17:42

2022-12-14T17:42

общество

татьяна москалькова

россия

госдума рф

дети

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о росте обращений по алиментам, несмотря на внесенные изменения в законодательство.Также, по словам Москальковой, поступают обращения по медицинскому обеспечению детей, особенно из сельской местности.По данным омбудсмена, в ее адрес с начала 2022 года за 11 месяцев поступило 3033 обращения.На первом месте, как рассказала омбудсмен, стоят вопросы пенсий, социальных выплат и другие вопросы социального обеспечения, на втором месте – жилищные вопросы для семей. По словам Москальковой, в России были запущены хорошие программы по обеспечению жильём, но они "до конца не дают того эффекта", который ожидается от них."На третьем месте у нас образование, затем защита прав и законных интересов детей и жалобы на органы опеки… И эта тема, которая, может быть, заслуживает отдельного заседания вашего комитета, хотя я сталкивалась в большинстве случаев с очень грамотными, нравственными, добрыми людьми. Но люди пишут, что нередко формализм и бездушие присутствуют среди представителей органов опеки и попечительства", - рассказала Москалькова.

https://realty.ria.ru/20221111/dolzhniki-1830744530.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, татьяна москалькова, россия, госдума рф, дети