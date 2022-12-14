https://ria.ru/20221214/alimenty-1838675475.html
Москалькова сообщила о росте обращений по алиментам
Москалькова сообщила о росте обращений по алиментам - РИА Новости, 14.12.2022
Москалькова сообщила о росте обращений по алиментам
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о росте обращений по алиментам, несмотря на внесенные изменения в законодательство. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:42
2022-12-14T17:42
2022-12-14T17:42
общество
татьяна москалькова
россия
госдума рф
дети
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о росте обращений по алиментам, несмотря на внесенные изменения в законодательство.Также, по словам Москальковой, поступают обращения по медицинскому обеспечению детей, особенно из сельской местности.По данным омбудсмена, в ее адрес с начала 2022 года за 11 месяцев поступило 3033 обращения.На первом месте, как рассказала омбудсмен, стоят вопросы пенсий, социальных выплат и другие вопросы социального обеспечения, на втором месте – жилищные вопросы для семей. По словам Москальковой, в России были запущены хорошие программы по обеспечению жильём, но они "до конца не дают того эффекта", который ожидается от них."На третьем месте у нас образование, затем защита прав и законных интересов детей и жалобы на органы опеки… И эта тема, которая, может быть, заслуживает отдельного заседания вашего комитета, хотя я сталкивалась в большинстве случаев с очень грамотными, нравственными, добрыми людьми. Но люди пишут, что нередко формализм и бездушие присутствуют среди представителей органов опеки и попечительства", - рассказала Москалькова.
https://realty.ria.ru/20221111/dolzhniki-1830744530.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, татьяна москалькова, россия, госдума рф, дети
Общество, Татьяна Москалькова, Россия, Госдума РФ, Дети
Москалькова сообщила о росте обращений по алиментам
Москалькова сообщила о росте обращений по алиментам, несмотря на изменения в законах
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о росте обращений по алиментам, несмотря на внесенные изменения в законодательство.
"У нас увеличилось количество обращений по алиментам, несмотря на то, что были приняты очень хорошие законы, в том числе и то, что взыскание алиментов считаются невыполненным, если частично выплачивается", - сказала Москалькова на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
Также, по словам Москальковой, поступают обращения по медицинскому обеспечению детей, особенно из сельской местности.
По данным омбудсмена, в ее адрес с начала 2022 года за 11 месяцев поступило 3033 обращения.
На первом месте, как рассказала омбудсмен, стоят вопросы пенсий, социальных выплат и другие вопросы социального обеспечения, на втором месте – жилищные вопросы для семей. По словам Москальковой, в России были запущены хорошие программы по обеспечению жильём, но они "до конца не дают того эффекта", который ожидается от них.
"На третьем месте у нас образование, затем защита прав и законных интересов детей и жалобы на органы опеки… И эта тема, которая, может быть, заслуживает отдельного заседания вашего комитета, хотя я сталкивалась в большинстве случаев с очень грамотными, нравственными, добрыми людьми. Но люди пишут, что нередко формализм и бездушие присутствуют среди представителей органов опеки и попечительства", - рассказала Москалькова.