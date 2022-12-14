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Суд приговорил адвоката Маршани к четырем годам колонии за мошенничество - РИА Новости, 14.12.2022
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Суд приговорил адвоката Маршани к четырем годам колонии за мошенничество
Суд приговорил адвоката Маршани к четырем годам колонии за мошенничество - РИА Новости, 14.12.2022
Суд приговорил адвоката Маршани к четырем годам колонии за мошенничество
Тушинский суд Москвы приговорил к 4 годам колонии адвоката Тимура Маршани по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:57
2022-12-14T12:57
происшествия
тимур маршани
москва
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Тушинский суд Москвы приговорил к 4 годам колонии адвоката Тимура Маршани по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд признал Маршани виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.До приговора адвокат содержался под домашним арестом, теперь он заключен под стражу. Ему грозило до 10 лет лишения свободы.Как писали в СМИ, Маршани пообещал клиентке за 20 миллионов рублей положительный исход дела в суде о взыскании ее долга, однако этого не произошло.Маршани известен тем, что представлял сторону защиты в деле калининградских врачей, обвинявшихся в убийстве недоношенного младенца, а также интересы инвалида из Анапы, который потерял вложенные в "Кэшбери" 880 тысяч рублей и подал в суд на Николая Баскова и Ольгу Бузову, рекламировавших финансовую пирамиду.
https://ria.ru/20221212/kharaidze-1838113502.html
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происшествия, тимур маршани, москва, россия
Происшествия, Тимур Маршани, Москва, Россия
12:57 14.12.2022
 
Суд приговорил адвоката Маршани к четырем годам колонии за мошенничество

Суд в Москве приговорил адвоката Маршани к четырем годам колонии по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Тушинский суд Москвы приговорил к 4 годам колонии адвоката Тимура Маршани по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд признал Маршани виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.
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До приговора адвокат содержался под домашним арестом, теперь он заключен под стражу. Ему грозило до 10 лет лишения свободы.
Как писали в СМИ, Маршани пообещал клиентке за 20 миллионов рублей положительный исход дела в суде о взыскании ее долга, однако этого не произошло.
Маршани известен тем, что представлял сторону защиты в деле калининградских врачей, обвинявшихся в убийстве недоношенного младенца, а также интересы инвалида из Анапы, который потерял вложенные в "Кэшбери" 880 тысяч рублей и подал в суд на Николая Баскова и Ольгу Бузову, рекламировавших финансовую пирамиду.
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