https://ria.ru/20221214/abdrazakov-1838698780.html

Абдразаков после успеха в "Ла Скала" выступит в Петербурге и Москве

Абдразаков после успеха в "Ла Скала" выступит в Петербурге и Москве - РИА Новости, 14.12.2022

Абдразаков после успеха в "Ла Скала" выступит в Петербурге и Москве

Ильдар Абдразаков после своего успешного открытия сезона в миланском "Ла Скала" в "Борисе Годунове" выступит 27 и 30 декабря в Санкт-Петербурге и Москве,... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T19:16

2022-12-14T19:16

2022-12-14T19:16

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Ильдар Абдразаков после своего успешного открытия сезона в миланском "Ла Скала" в "Борисе Годунове" выступит 27 и 30 декабря в Санкт-Петербурге и Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе певца.Он исполнит партию бея Мустафы в опере Джоаккино Россини "Итальянка в Алжире". 27 декабря певец примет участие в этом спектакле на сцене Мариинского театра. За дирижерским пультом – маэстро Валерий Гергиев. 30 декабря Гергиев и коллектив Мариинки представят полусценическую версию спектакля "Итальянка в Алжире" в Москве. Вечер пройдет в Концертном зале имени Чайковского.Абдразаков давно исполняет эту партию на известных оперных сценах мира, рассказывают в пресс-службе. Она позволяет артисту продемонстрировать свой комедийный талант. Опера Модеста Мусоргского "Борис Годунов" открыла новый сезон миланского театра "Ла Скала" в минувшую среду. Главную партию исполнил Ильдар Абдразаков. На премьере присутствовали президент и премьер Италии, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Овации после спектакля продолжались 13 минут.

https://ria.ru/20221210/muzyka-1837637930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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