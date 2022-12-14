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Абдразаков после успеха в "Ла Скала" выступит в Петербурге и Москве - РИА Новости, 14.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221214/abdrazakov-1838698780.html
Абдразаков после успеха в "Ла Скала" выступит в Петербурге и Москве
Абдразаков после успеха в "Ла Скала" выступит в Петербурге и Москве - РИА Новости, 14.12.2022
Абдразаков после успеха в "Ла Скала" выступит в Петербурге и Москве
Ильдар Абдразаков после своего успешного открытия сезона в миланском "Ла Скала" в "Борисе Годунове" выступит 27 и 30 декабря в Санкт-Петербурге и Москве,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T19:16
2022-12-14T19:16
культура
новости культуры
ильдар абдразаков
борис годунов
москва
санкт-петербург
италия
ла скала
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Ильдар Абдразаков после своего успешного открытия сезона в миланском "Ла Скала" в "Борисе Годунове" выступит 27 и 30 декабря в Санкт-Петербурге и Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе певца.Он исполнит партию бея Мустафы в опере Джоаккино Россини "Итальянка в Алжире". 27 декабря певец примет участие в этом спектакле на сцене Мариинского театра. За дирижерским пультом – маэстро Валерий Гергиев. 30 декабря Гергиев и коллектив Мариинки представят полусценическую версию спектакля "Итальянка в Алжире" в Москве. Вечер пройдет в Концертном зале имени Чайковского.Абдразаков давно исполняет эту партию на известных оперных сценах мира, рассказывают в пресс-службе. Она позволяет артисту продемонстрировать свой комедийный талант. Опера Модеста Мусоргского "Борис Годунов" открыла новый сезон миланского театра "Ла Скала" в минувшую среду. Главную партию исполнил Ильдар Абдразаков. На премьере присутствовали президент и премьер Италии, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Овации после спектакля продолжались 13 минут.
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новости культуры, ильдар абдразаков, борис годунов, москва, санкт-петербург, италия, ла скала, мариинский театр, валерий гергиев, знаменитости, звезды, музыка, театр, милан
Культура, Новости культуры, Ильдар Абдразаков, Борис Годунов, Москва, Санкт-Петербург, Италия, Ла Скала, Мариинский театр, Валерий Гергиев, Знаменитости, звезды, Музыка, Театр, Милан
19:16 14.12.2022
 
Абдразаков после успеха в "Ла Скала" выступит в Петербурге и Москве

Абдразаков в конце декабря выступит в опере "Итальянка в Алжире" в Петербурге и Москве

© предоставлена пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильдара АбдразаковаИльдар Абдразаков
Ильдар Абдразаков
© предоставлена пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Ильдар Абдразаков после своего успешного открытия сезона в миланском "Ла Скала" в "Борисе Годунове" выступит 27 и 30 декабря в Санкт-Петербурге и Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе певца.
Он исполнит партию бея Мустафы в опере Джоаккино Россини "Итальянка в Алжире". 27 декабря певец примет участие в этом спектакле на сцене Мариинского театра. За дирижерским пультом – маэстро Валерий Гергиев. 30 декабря Гергиев и коллектив Мариинки представят полусценическую версию спектакля "Итальянка в Алжире" в Москве. Вечер пройдет в Концертном зале имени Чайковского.
Абдразаков давно исполняет эту партию на известных оперных сценах мира, рассказывают в пресс-службе. Она позволяет артисту продемонстрировать свой комедийный талант.
Опера Модеста Мусоргского "Борис Годунов" открыла новый сезон миланского театра "Ла Скала" в минувшую среду. Главную партию исполнил Ильдар Абдразаков. На премьере присутствовали президент и премьер Италии, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Овации после спектакля продолжались 13 минут.
Опера Борис Годунов в Ла Скала - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
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