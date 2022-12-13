https://ria.ru/20221213/zvezda-1838248690.html

В Петербурге уточнили, что пожар не затронул здание завода "Звезда"

В Петербурге уточнили, что пожар не затронул здание завода "Звезда" - РИА Новости, 13.12.2022

В Петербурге уточнили, что пожар не затронул здание завода "Звезда"

Пожар, который произошел во вторник утром в здании в Невском районе Санкт-Петербурга, не затронул завод "Звезда", находящийся по тому же адресу, сообщило... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T10:28

2022-12-13T10:28

2022-12-13T10:36

происшествия

коммерческая недвижимость

россия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Пожар, который произошел во вторник утром в здании в Невском районе Санкт-Петербурга, не затронул завод "Звезда", находящийся по тому же адресу, сообщило предприятие.Как информировало городское управление МЧС РФ, сообщение о пожаре на улице Бабушкина, 123, охватившем 200 квадратных метров в двухэтажном здании габаритами 50 на 100 метров, поступило в 06.38 мск во вторник. Сведений о пострадавших не было. Пожар локализовали в 8.53 мск."На территории ПАО "Звезда" на 13 декабря 2022 года не зафиксировано никаких чрезвычайных происшествий", - говорится в сообщении.Как отмечают на заводе, данные о пожаре относятся к другим предприятиям в промышленной зоне на улице Бабушкина.

https://ria.ru/20221213/khvalynsk-1838215582.html

https://ria.ru/20220909/pozhary-1815667191.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, россия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)