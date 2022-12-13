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Путин поручил доложить о популяризации у молодежи современных знаний - РИА Новости, 13.12.2022
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Путин поручил доложить о популяризации у молодежи современных знаний
Путин поручил доложить о популяризации у молодежи современных знаний - РИА Новости, 13.12.2022
Путин поручил доложить о популяризации у молодежи современных знаний
Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая доложить о работе по популяризации у молодежи современных научных знаний, прежде всего связанных с историей... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:42
2022-12-13T11:32
общество
владимир путин
россия
российская академия наук
российское историческое общество
михаил мишустин
геннадий красников
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая доложить о работе по популяризации у молодежи современных научных знаний, прежде всего связанных с историей России, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" и при участии ассоциации "Российское историческое общество", Общероссийской общественно-­государственной организации "Российское военно-историческое общество", Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" разработать механизмы популяризации в молодежной среде современных научных знаний, прежде всего связанных с историей России", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 мая 2023 года, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин, президент РАН Геннадий Красников, глава СВР Сергей Нарышкин, помощник президента Владимир Мединский и гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
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общество, владимир путин, россия, российская академия наук, российское историческое общество, михаил мишустин, геннадий красников, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, владимир мединский
Общество, Владимир Путин, Россия, Российская академия наук, Российское историческое общество, Михаил Мишустин, Геннадий Красников, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сергей Нарышкин, Владимир Мединский
10:42 13.12.2022 (обновлено: 11:32 13.12.2022)
 
Путин поручил доложить о популяризации у молодежи современных знаний

Путину до 15 мая доложат о работе по популяризации у молодежи современных научных знаний

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая доложить о работе по популяризации у молодежи современных научных знаний, прежде всего связанных с историей России, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" и при участии ассоциации "Российское историческое общество", Общероссийской общественно-­государственной организации "Российское военно-историческое общество", Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" разработать механизмы популяризации в молодежной среде современных научных знаний, прежде всего связанных с историей России", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 мая 2023 года, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин, президент РАН Геннадий Красников, глава СВР Сергей Нарышкин, помощник президента Владимир Мединский и гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 10:33Культура
Путин поручил популяризировать исторических и фольклорных героев
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияРоссийская академия наукРоссийское историческое обществоМихаил МишустинГеннадий КрасниковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинВладимир Мединский
 
 
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