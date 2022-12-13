https://ria.ru/20221213/znaniya-1838251966.html

Путин поручил доложить о популяризации у молодежи современных знаний

Путин поручил доложить о популяризации у молодежи современных знаний - РИА Новости, 13.12.2022

Путин поручил доложить о популяризации у молодежи современных знаний

Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая доложить о работе по популяризации у молодежи современных научных знаний, прежде всего связанных с историей... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T10:42

2022-12-13T10:42

2022-12-13T11:32

общество

владимир путин

россия

российская академия наук

российское историческое общество

михаил мишустин

геннадий красников

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая доложить о работе по популяризации у молодежи современных научных знаний, прежде всего связанных с историей России, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" и при участии ассоциации "Российское историческое общество", Общероссийской общественно-­государственной организации "Российское военно-историческое общество", Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" разработать механизмы популяризации в молодежной среде современных научных знаний, прежде всего связанных с историей России", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 мая 2023 года, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин, президент РАН Геннадий Красников, глава СВР Сергей Нарышкин, помощник президента Владимир Мединский и гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

https://ria.ru/20221213/folklor-1838250612.html

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