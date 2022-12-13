Рейтинг@Mail.ru
"Они планируют всех убить". Что задумали в Якутске - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221213/zhivotnye-1838145509.html
"Они планируют всех убить". Что задумали в Якутске
"Они планируют всех убить". Что задумали в Якутске - РИА Новости, 13.12.2022
"Они планируют всех убить". Что задумали в Якутске
В Якутске бьют тревогу: в местном пункте передержки — карантин из-за бруцеллеза. Зоозащитники считают, что тесты дают ложный результат, а от животных просто... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T08:00
2022-12-13T08:07
общество
владимир бурматов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
госдума рф
якутск
животные
домашние животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835546785_1233:1192:2756:2048_1920x0_80_0_0_093905458898f89abcba58eaab5386f2.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Мария Марикян. В Якутске бьют тревогу: в местном пункте передержки — карантин из-за бруцеллеза. Зоозащитники считают, что тесты дают ложный результат, а от животных просто хотят избавиться. Прецеденты уже были, однако чиновники, ответственные за отлов собак, избежали наказания. РИА Новости разбиралось в ситуации.Проверка на опасную инфекциюВ пункте передержки (ППБЖ) сейчас 919 животных. Бездомных отлавливают в рамках общероссийской программы ОСВВ ("Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат"). Согласно правилам, собаку нужно осмотреть, при необходимости поместить на карантин, сделать прививки, стерилизовать и вылечить. Через 30 дней, если пес здоров, не проявляет агрессии, а хозяева не нашлись, его отпускают на волю — строго там, где подобрали.Безнадзорными в Якутске занимается благотворительный фонд "Помоги Выжить" по муниципальному контракту. Руководитель — Екатерина Безрученко. Организацию зарегистрировали в апреле 2020-го. По данным открытых источников, фонд заключил 34 договора, последний — почти на 15 миллионов — 1 ноября."Землю и имущество, насколько нам известно, Безрученко арендует у города. Средства на содержание начисляются из бюджета в виде субвенции. То есть сперва она тратит свои, затем отчитывается — и государство возмещает расходы", — объясняет директор фонда защиты животных "Белый Бим" Марина Сантаева.Сейчас в ППБЖ карантин — из-за бруцеллеза. Диагноз подтвердился у пяти собак, у четырех результат теста "сомнительный" (предварительно равносилен положительному).Как рассказывают общественники, все началось в октябре: в одной из городских ветеринарных клиник у домашних собак породы кане-корсо выявили это заболевание. С проверкой в первую очередь направились в пункт передержки.По словам зоозащитницы, владельцы одной из собак кане-корсо сдали повторный анализ — в Хабаровске. Выяснилось, что заболевания нет.Тем временем в якутском пункте передержки забирают пробы у всех собак. "Инфекция излечима, — подчеркивает Сантаева. — Однако, согласно приказу Минсельхоза, животных должны усыпить".Громкое делоОбщественники уверены: под предлогом карантина пытаются легализовать эвтаназию. Крупный скандал из-за этого уже был в марте 2020-го. Тогда в якутском ППБЖ обнаружили более 200 трупов собак и кошек. В региональном департаменте ветеринарии объясняли, что часть животных погибла от болезней и травм, а от других избавились, поскольку они контактировали с псом, зараженным бешенством.Зоозащитники, в свою очередь, нашли у некоторых особей следы насильственной смерти. После вмешательства первого зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова следователи возбудили дело по 245-й статье УК ("Жестокое обращение с животными"). И еще одно — по 286-й ("Превышение должностных полномочий") — на начальника управления ветеринарии Павла Павлова.В начале этого года стало известно, что дела закрыли. "Формулировка такая: "в связи с отсутствием событий преступления". Полный абсурд, — говорит юрист Сергей Егоров, защищающий интересы активистов. — То есть прокуратура собрала доказательную базу, передала в полицию, а там все спустили на тормозах".Ситуация, по его словам, так и не изменилась: в Якутске то и дело находят трупы животных. У некоторых брюхо прострелено дротиком."Не исключаем также, что применяли препарат "Адилин", который парализует легкие и приводит к смерти от удушья. А за такое можно привлечь по 245-й статье, — обращает внимание адвокат. — Проблема в регионе с бездомными зверями стоит остро, особенно в холодное время года. Летом собаки убегают в лес, а теперь сбиваются в стаи поближе к людям".Кроме того, отмечает он, виноваты и некоторые горожане: заводят питомца, а потом выкидывают на улицу."Готовы помогать"Много вопросов у зоозащитников и к условиям в пункте передержки. Этой весной из-за нехватки мест его хотели расширить. Вольеры поставили прямо на пустыре. С нарушениями: клетки маленькие, нет будок."Мы с общественными инспекторами обратились в прокуратуру — и вольеры начали переделывать. Но проблема не исчерпана", — рассказывает местная активистка Евгения Макиевская.Чиновники, по ее словам, экономят на всем. Подходящих условий для зимовки животных нет.Вместе с единомышленниками она объявила сбор средств — на утепление клеток и других помещений. На собственные деньги наняли шестерых рабочих: каждому ежедневно платят по три тысячи."Мы готовы помогать, но своими силами не справимся. Поражает безразличие руководителя питомника", — говорит Евгения.Адвокат Сергей Егоров подчеркивает: по закону 498 ФЗ ("Закон об ответственном обращении с животными") нужно вообще строить новый приют, а не расширять старый. Поэтому он попросил прокуратуру проверить учреждение на предмет нецелевого использования бюджетных средств.Очаг эпидемииА денег якутскому ППБЖ выделили немало. В администрации региона агентству рассказали, что с позапрошлого года приюту перевели свыше 90 миллионов рублей. С начала 2022-го туда поступило 3161 животное. Из них 174 собаки вернули владельцам, 1727 — пристроили новым хозяевам.Деньги продолжают осваивать. По словам активистов, собак все еще отлавливают — несмотря на объявленный 20 ноября карантин. "А ведь по правилам это строго запрещено", — напоминает Марина Сантаева.Сейчас ИФА-методом в Якутске выявили уже 30 больных бруцеллезом животных. Очагом эпидемии власти признали пункт передержки. Результаты анализов всех его обитателей обещали обнародовать 19 декабря.Зоозащитники заказали на собственные средства партию зарубежных тестов. И призывают специалистов исследовать вспышку заболевания — чтобы не пострадали здоровые питомцы.
https://ria.ru/20221205/zhivotnye-1835908380.html
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Марикян
Мария Марикян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835546785_1413:1060:2730:2048_1920x0_80_0_0_6a6b06e2dd1b263a1445df14f0168d48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир бурматов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, якутск, животные, домашние животные
Общество, Владимир Бурматов, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Госдума РФ, Якутск, Животные, домашние животные
08:00 13.12.2022 (обновлено: 08:07 13.12.2022)
 

"Они планируют всех убить". Что задумали в Якутске

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Мария Марикян. В Якутске бьют тревогу: в местном пункте передержки — карантин из-за бруцеллеза. Зоозащитники считают, что тесты дают ложный результат, а от животных просто хотят избавиться. Прецеденты уже были, однако чиновники, ответственные за отлов собак, избежали наказания. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Проверка на опасную инфекцию

В пункте передержки (ППБЖ) сейчас 919 животных. Бездомных отлавливают в рамках общероссийской программы ОСВВ ("Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат"). Согласно правилам, собаку нужно осмотреть, при необходимости поместить на карантин, сделать прививки, стерилизовать и вылечить. Через 30 дней, если пес здоров, не проявляет агрессии, а хозяева не нашлись, его отпускают на волю — строго там, где подобрали.
Безнадзорными в Якутске занимается благотворительный фонд "Помоги Выжить" по муниципальному контракту. Руководитель — Екатерина Безрученко. Организацию зарегистрировали в апреле 2020-го. По данным открытых источников, фонд заключил 34 договора, последний — почти на 15 миллионов — 1 ноября.
© Фото предоставила Евгения МакиевскаяВ пункте передержки больше 900 собак
В пункте передержки больше 900 собак
© Фото предоставила Евгения Макиевская
В пункте передержки больше 900 собак
"Землю и имущество, насколько нам известно, Безрученко арендует у города. Средства на содержание начисляются из бюджета в виде субвенции. То есть сперва она тратит свои, затем отчитывается — и государство возмещает расходы", — объясняет директор фонда защиты животных "Белый Бим" Марина Сантаева.
Сейчас в ППБЖ карантин — из-за бруцеллеза. Диагноз подтвердился у пяти собак, у четырех результат теста "сомнительный" (предварительно равносилен положительному).
Как рассказывают общественники, все началось в октябре: в одной из городских ветеринарных клиник у домашних собак породы кане-корсо выявили это заболевание. С проверкой в первую очередь направились в пункт передержки.

"Непонятно, почему именно там решили искать бруцеллез, ведь контакт кане-корсо с бездомными собаками практически исключен, — говорит Сантаева. — Исследование проводили методом ИФА во Владимире с использованием препарата курской биофабрики. Специалисты Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории, с которыми мы консультировались, утверждают, что тесты этого производителя нередко ложноположительные".

По словам зоозащитницы, владельцы одной из собак кане-корсо сдали повторный анализ — в Хабаровске. Выяснилось, что заболевания нет.
Тем временем в якутском пункте передержки забирают пробы у всех собак. "Инфекция излечима, — подчеркивает Сантаева. — Однако, согласно приказу Минсельхоза, животных должны усыпить".
© Фото предоставила Евгения МакиевскаяСобаки в приюте
Собаки в приюте
© Фото предоставила Евгения Макиевская
Собаки в приюте

Громкое дело

Общественники уверены: под предлогом карантина пытаются легализовать эвтаназию. Крупный скандал из-за этого уже был в марте 2020-го. Тогда в якутском ППБЖ обнаружили более 200 трупов собак и кошек. В региональном департаменте ветеринарии объясняли, что часть животных погибла от болезней и травм, а от других избавились, поскольку они контактировали с псом, зараженным бешенством.
Зоозащитники, в свою очередь, нашли у некоторых особей следы насильственной смерти. После вмешательства первого зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова следователи возбудили дело по 245-й статье УК ("Жестокое обращение с животными"). И еще одно — по 286-й ("Превышение должностных полномочий") — на начальника управления ветеринарии Павла Павлова.
© Фото предоставила Евгения МакиевскаяНесмотря на карантин, отлов продолжают
Несмотря на карантин, отлов продолжают
© Фото предоставила Евгения Макиевская
Несмотря на карантин, отлов продолжают
В начале этого года стало известно, что дела закрыли. "Формулировка такая: "в связи с отсутствием событий преступления". Полный абсурд, — говорит юрист Сергей Егоров, защищающий интересы активистов. — То есть прокуратура собрала доказательную базу, передала в полицию, а там все спустили на тормозах".
Ситуация, по его словам, так и не изменилась: в Якутске то и дело находят трупы животных. У некоторых брюхо прострелено дротиком.
"Не исключаем также, что применяли препарат "Адилин", который парализует легкие и приводит к смерти от удушья. А за такое можно привлечь по 245-й статье, — обращает внимание адвокат. — Проблема в регионе с бездомными зверями стоит остро, особенно в холодное время года. Летом собаки убегают в лес, а теперь сбиваются в стаи поближе к людям".
Кроме того, отмечает он, виноваты и некоторые горожане: заводят питомца, а потом выкидывают на улицу.

"Готовы помогать"

Много вопросов у зоозащитников и к условиям в пункте передержки. Этой весной из-за нехватки мест его хотели расширить. Вольеры поставили прямо на пустыре. С нарушениями: клетки маленькие, нет будок.
© Фото предоставила Евгения МакиевскаяРабочий в Якутске
Рабочий в Якутске
© Фото предоставила Евгения Макиевская
Рабочий в Якутске
"Мы с общественными инспекторами обратились в прокуратуру — и вольеры начали переделывать. Но проблема не исчерпана", — рассказывает местная активистка Евгения Макиевская.
Чиновники, по ее словам, экономят на всем. Подходящих условий для зимовки животных нет.
Вместе с единомышленниками она объявила сбор средств — на утепление клеток и других помещений. На собственные деньги наняли шестерых рабочих: каждому ежедневно платят по три тысячи.
© Фото предоставила Евгения МакиевскаяВолонтеры на свои средства наняли рабочих
Волонетры на свои средства наняли рабочих
© Фото предоставила Евгения Макиевская
Волонтеры на свои средства наняли рабочих
"Мы готовы помогать, но своими силами не справимся. Поражает безразличие руководителя питомника", — говорит Евгения.
Адвокат Сергей Егоров подчеркивает: по закону 498 ФЗ ("Закон об ответственном обращении с животными") нужно вообще строить новый приют, а не расширять старый. Поэтому он попросил прокуратуру проверить учреждение на предмет нецелевого использования бюджетных средств.

Очаг эпидемии

А денег якутскому ППБЖ выделили немало. В администрации региона агентству рассказали, что с позапрошлого года приюту перевели свыше 90 миллионов рублей. С начала 2022-го туда поступило 3161 животное. Из них 174 собаки вернули владельцам, 1727 — пристроили новым хозяевам.
Приморский океанариум на острове Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 08:00
"Начали жечь машины". Что творится в скандальном океанариуме в Приморье
Деньги продолжают осваивать. По словам активистов, собак все еще отлавливают — несмотря на объявленный 20 ноября карантин. "А ведь по правилам это строго запрещено", — напоминает Марина Сантаева.
Сейчас ИФА-методом в Якутске выявили уже 30 больных бруцеллезом животных. Очагом эпидемии власти признали пункт передержки. Результаты анализов всех его обитателей обещали обнародовать 19 декабря.
Зоозащитники заказали на собственные средства партию зарубежных тестов. И призывают специалистов исследовать вспышку заболевания — чтобы не пострадали здоровые питомцы.
 
ОбществоВладимир БурматовМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Госдума РФЯкутскЖивотныедомашние животные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала