https://ria.ru/20221213/zhivotnye-1838145509.html

"Они планируют всех убить". Что задумали в Якутске

"Они планируют всех убить". Что задумали в Якутске - РИА Новости, 13.12.2022

"Они планируют всех убить". Что задумали в Якутске

В Якутске бьют тревогу: в местном пункте передержки — карантин из-за бруцеллеза. Зоозащитники считают, что тесты дают ложный результат, а от животных просто... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T08:00

2022-12-13T08:00

2022-12-13T08:07

общество

владимир бурматов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

госдума рф

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животные

домашние животные

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Мария Марикян. В Якутске бьют тревогу: в местном пункте передержки — карантин из-за бруцеллеза. Зоозащитники считают, что тесты дают ложный результат, а от животных просто хотят избавиться. Прецеденты уже были, однако чиновники, ответственные за отлов собак, избежали наказания. РИА Новости разбиралось в ситуации.Проверка на опасную инфекциюВ пункте передержки (ППБЖ) сейчас 919 животных. Бездомных отлавливают в рамках общероссийской программы ОСВВ ("Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат"). Согласно правилам, собаку нужно осмотреть, при необходимости поместить на карантин, сделать прививки, стерилизовать и вылечить. Через 30 дней, если пес здоров, не проявляет агрессии, а хозяева не нашлись, его отпускают на волю — строго там, где подобрали.Безнадзорными в Якутске занимается благотворительный фонд "Помоги Выжить" по муниципальному контракту. Руководитель — Екатерина Безрученко. Организацию зарегистрировали в апреле 2020-го. По данным открытых источников, фонд заключил 34 договора, последний — почти на 15 миллионов — 1 ноября."Землю и имущество, насколько нам известно, Безрученко арендует у города. Средства на содержание начисляются из бюджета в виде субвенции. То есть сперва она тратит свои, затем отчитывается — и государство возмещает расходы", — объясняет директор фонда защиты животных "Белый Бим" Марина Сантаева.Сейчас в ППБЖ карантин — из-за бруцеллеза. Диагноз подтвердился у пяти собак, у четырех результат теста "сомнительный" (предварительно равносилен положительному).Как рассказывают общественники, все началось в октябре: в одной из городских ветеринарных клиник у домашних собак породы кане-корсо выявили это заболевание. С проверкой в первую очередь направились в пункт передержки.По словам зоозащитницы, владельцы одной из собак кане-корсо сдали повторный анализ — в Хабаровске. Выяснилось, что заболевания нет.Тем временем в якутском пункте передержки забирают пробы у всех собак. "Инфекция излечима, — подчеркивает Сантаева. — Однако, согласно приказу Минсельхоза, животных должны усыпить".Громкое делоОбщественники уверены: под предлогом карантина пытаются легализовать эвтаназию. Крупный скандал из-за этого уже был в марте 2020-го. Тогда в якутском ППБЖ обнаружили более 200 трупов собак и кошек. В региональном департаменте ветеринарии объясняли, что часть животных погибла от болезней и травм, а от других избавились, поскольку они контактировали с псом, зараженным бешенством.Зоозащитники, в свою очередь, нашли у некоторых особей следы насильственной смерти. После вмешательства первого зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова следователи возбудили дело по 245-й статье УК ("Жестокое обращение с животными"). И еще одно — по 286-й ("Превышение должностных полномочий") — на начальника управления ветеринарии Павла Павлова.В начале этого года стало известно, что дела закрыли. "Формулировка такая: "в связи с отсутствием событий преступления". Полный абсурд, — говорит юрист Сергей Егоров, защищающий интересы активистов. — То есть прокуратура собрала доказательную базу, передала в полицию, а там все спустили на тормозах".Ситуация, по его словам, так и не изменилась: в Якутске то и дело находят трупы животных. У некоторых брюхо прострелено дротиком."Не исключаем также, что применяли препарат "Адилин", который парализует легкие и приводит к смерти от удушья. А за такое можно привлечь по 245-й статье, — обращает внимание адвокат. — Проблема в регионе с бездомными зверями стоит остро, особенно в холодное время года. Летом собаки убегают в лес, а теперь сбиваются в стаи поближе к людям".Кроме того, отмечает он, виноваты и некоторые горожане: заводят питомца, а потом выкидывают на улицу."Готовы помогать"Много вопросов у зоозащитников и к условиям в пункте передержки. Этой весной из-за нехватки мест его хотели расширить. Вольеры поставили прямо на пустыре. С нарушениями: клетки маленькие, нет будок."Мы с общественными инспекторами обратились в прокуратуру — и вольеры начали переделывать. Но проблема не исчерпана", — рассказывает местная активистка Евгения Макиевская.Чиновники, по ее словам, экономят на всем. Подходящих условий для зимовки животных нет.Вместе с единомышленниками она объявила сбор средств — на утепление клеток и других помещений. На собственные деньги наняли шестерых рабочих: каждому ежедневно платят по три тысячи."Мы готовы помогать, но своими силами не справимся. Поражает безразличие руководителя питомника", — говорит Евгения.Адвокат Сергей Егоров подчеркивает: по закону 498 ФЗ ("Закон об ответственном обращении с животными") нужно вообще строить новый приют, а не расширять старый. Поэтому он попросил прокуратуру проверить учреждение на предмет нецелевого использования бюджетных средств.Очаг эпидемииА денег якутскому ППБЖ выделили немало. В администрации региона агентству рассказали, что с позапрошлого года приюту перевели свыше 90 миллионов рублей. С начала 2022-го туда поступило 3161 животное. Из них 174 собаки вернули владельцам, 1727 — пристроили новым хозяевам.Деньги продолжают осваивать. По словам активистов, собак все еще отлавливают — несмотря на объявленный 20 ноября карантин. "А ведь по правилам это строго запрещено", — напоминает Марина Сантаева.Сейчас ИФА-методом в Якутске выявили уже 30 больных бруцеллезом животных. Очагом эпидемии власти признали пункт передержки. Результаты анализов всех его обитателей обещали обнародовать 19 декабря.Зоозащитники заказали на собственные средства партию зарубежных тестов. И призывают специалистов исследовать вспышку заболевания — чтобы не пострадали здоровые питомцы.

https://ria.ru/20221205/zhivotnye-1835908380.html

якутск

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

общество, владимир бурматов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, якутск, животные, домашние животные