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Арестович объяснил, почему Зеленский плохо выглядит - РИА Новости, 13.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838337177.html
Арестович объяснил, почему Зеленский плохо выглядит
Арестович объяснил, почему Зеленский плохо выглядит - РИА Новости, 13.12.2022
Арестович объяснил, почему Зеленский плохо выглядит
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил в интервью журналисту Дмитрию Гордону* физическое состояние Владимира Зеленского. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:34
2022-12-13T15:30
в мире
владимир зеленский
алексей арестович
украина
россия
специальная военная операция на украине
франция
германия
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил в интервью журналисту Дмитрию Гордону* физическое состояние Владимира Зеленского. "Если сравнить его довоенного — я уже не говорю о временах "Квартала 95" — с сегодняшним, это два разных человека. Даже глаза разные", — отметил Гордон.По словам Арестовича, украинский лидер очень сильно устал. "Это ж гонка бесконечная, очень тяжелая. Он переродился полностью, другой человек. И этот новый человек тоже уставший", — объяснил он.Зеленский не раз подвергался критике за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, 16 июня во время встречи с главами Франции, Германии и Италии украинский президент вместо официального делового костюма надел военную форму. Фотосессия Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue также вызвала волну негодования и, согласно американским СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное, что заставляет усомниться в искренности слов и поступков киевских властей.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838218031.html
https://ria.ru/20221212/zelenskiy-1838191723.html
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в мире, владимир зеленский, алексей арестович , украина, россия, франция, германия, дмитрий гордон
В мире, Владимир Зеленский, Алексей Арестович , Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, Франция, Германия, Дмитрий Гордон
14:34 13.12.2022 (обновлено: 15:30 13.12.2022)
 
Арестович объяснил, почему Зеленский плохо выглядит

Советник главы офиса президента Украины Арестович заявил об усталости Владимира Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил в интервью журналисту Дмитрию Гордону* физическое состояние Владимира Зеленского.
"Если сравнить его довоенного — я уже не говорю о временах "Квартала 95" — с сегодняшним, это два разных человека. Даже глаза разные", — отметил Гордон.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 04:48
"Верни деньги, наркоман!" В Сети возмутились новым заявлением Зеленского
По словам Арестовича, украинский лидер очень сильно устал.
"Это ж гонка бесконечная, очень тяжелая. Он переродился полностью, другой человек. И этот новый человек тоже уставший", — объяснил он.
Зеленский не раз подвергался критике за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, 16 июня во время встречи с главами Франции, Германии и Италии украинский президент вместо официального делового костюма надел военную форму. Фотосессия Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue также вызвала волну негодования и, согласно американским СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное, что заставляет усомниться в искренности слов и поступков киевских властей.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 21:03
Newsweek: у Запада появились неудобные вопросы к Зеленскому
* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийАлексей АрестовичУкраинаРоссияФранцияГерманияДмитрий Гордон
 
 
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