14:34 13.12.2022 (обновлено: 15:30 13.12.2022)
Арестович объяснил, почему Зеленский плохо выглядит
Советник главы офиса президента Украины Арестович заявил об усталости Владимира Зеленского
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил в интервью журналисту Дмитрию Гордону* физическое состояние Владимира Зеленского.
"Если сравнить его довоенного — я уже не говорю о временах "Квартала 95" — с сегодняшним, это два разных человека. Даже глаза разные", — отметил Гордон.
По словам Арестовича, украинский лидер очень сильно устал.
"Это ж гонка бесконечная, очень тяжелая. Он переродился полностью, другой человек. И этот новый человек тоже уставший", — объяснил он.
Зеленский не раз подвергался критике за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, 16 июня во время встречи с главами Франции, Германии и Италии украинский президент вместо официального делового костюма надел военную форму. Фотосессия Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue также вызвала волну негодования и, согласно американским СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное, что заставляет усомниться в искренности слов и поступков киевских властей.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.