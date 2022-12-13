https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838337177.html

Арестович объяснил, почему Зеленский плохо выглядит

Арестович объяснил, почему Зеленский плохо выглядит - РИА Новости, 13.12.2022

Арестович объяснил, почему Зеленский плохо выглядит

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил в интервью журналисту Дмитрию Гордону* физическое состояние Владимира Зеленского. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:34

2022-12-13T14:34

2022-12-13T15:30

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алексей арестович

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил в интервью журналисту Дмитрию Гордону* физическое состояние Владимира Зеленского. "Если сравнить его довоенного — я уже не говорю о временах "Квартала 95" — с сегодняшним, это два разных человека. Даже глаза разные", — отметил Гордон.По словам Арестовича, украинский лидер очень сильно устал. "Это ж гонка бесконечная, очень тяжелая. Он переродился полностью, другой человек. И этот новый человек тоже уставший", — объяснил он.Зеленский не раз подвергался критике за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, 16 июня во время встречи с главами Франции, Германии и Италии украинский президент вместо официального делового костюма надел военную форму. Фотосессия Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue также вызвала волну негодования и, согласно американским СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное, что заставляет усомниться в искренности слов и поступков киевских властей.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838218031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир зеленский, алексей арестович , украина, россия, франция, германия, дмитрий гордон