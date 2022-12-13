https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838218031.html
"Верни деньги, наркоман!" В Сети возмутились новым заявлением Зеленского
"Верни деньги, наркоман!" В Сети возмутились новым заявлением Зеленского - РИА Новости, 13.12.2022
"Верни деньги, наркоман!" В Сети возмутились новым заявлением Зеленского
Пользователи Twitter осудили заявление Владимира Зеленского о новом пакете помощи от США. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T04:48
2022-12-13T04:48
2022-12-13T04:58
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили заявление Владимира Зеленского о новом пакете помощи от США."Я провел плодотворный разговор с Байденом. Выразил ему благодарность за еще один пакет безопасности. Мы также обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, защиту и поддержание нашего энергетического сектора. Были согласованы некоторые вопросы накануне онлайн-саммита G7. Лидерство Америки остается непоколебимым!", — написал украинский лидер в своем Twitter-аккаунте.Однако пользовали негативно отреагировали на заявление Зеленского."Останови эту войну и верни нам деньги, кокаиновый наркоман!" — заявила Ann Van Haute."Операция по отмыванию денег", — отметил Dr. Chimps."Плодотворный. Он над нами издевается", — написал Dustin."Сколько тебе заплатили на этот раз?" — спросил Michael."Где ты построишь следующий особняк?" — поинтересовался I am That."Американское лжеруководство отмывает миллиарды и играется с ядерной войной, пока вы нападаете на политических оппонентов, обстреливаете мирное население и преследуете священников. Стыдно", — заключила Elizabeth Ferrari.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://radiosputnik.ria.ru/20221211/ukraina-1837848104.html
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https://radiosputnik.ria.ru/20221123/zelenskiy-1833704352.html
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в мире, цены на нефть, владимир зеленский, украина, сша, twitter, g7, америка
В мире, Цены на нефть, Владимир Зеленский, Украина, США, Twitter, G7, Америка
04:48 13.12.2022 (обновлено: 04:58 13.12.2022)
"Верни деньги, наркоман!" В Сети возмутились новым заявлением Зеленского
Пользователи Twitter раскритиковали заявление Зеленского о новом пакете помощи от США
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили заявление Владимира Зеленского о новом пакете помощи от США.
"Я провел плодотворный разговор с Байденом. Выразил ему благодарность за еще один пакет безопасности. Мы также обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, защиту и поддержание нашего энергетического сектора. Были согласованы некоторые вопросы накануне онлайн-саммита G7. Лидерство Америки остается непоколебимым!", — написал украинский лидер в своем Twitter-аккаунте.
Однако пользовали негативно отреагировали на заявление Зеленского.
"Мы не согласны с "обдиранием" Америки", — возмутился Code of Vets.
"Останови эту войну и верни нам деньги, кокаиновый наркоман!" — заявила Ann Van Haute.
"Операция по отмыванию денег", — отметил Dr. Chimps.
"Плодотворный. Он над нами издевается", — написал Dustin.
"Сколько тебе заплатили на этот раз?" — спросил Michael.
"Где ты построишь следующий особняк?" — поинтересовался I am That.
"Я так устала от того, что ты забираешь все наши заработанные тяжким трудом деньги. Ты просто обдираешь американцев", — высказалась Lowamom.
"Американское лжеруководство отмывает миллиарды и играется с ядерной войной, пока вы нападаете на политических оппонентов, обстреливаете мирное население и преследуете священников. Стыдно", — заключила Elizabeth Ferrari.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы
и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе
во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США
и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.