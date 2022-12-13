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Постпред России в Вене отреагировал на заявление Макрона по ЗАЭС
Постпред России в Вене отреагировал на заявление Макрона по ЗАЭС - РИА Новости, 13.12.2022
Постпред России в Вене отреагировал на заявление Макрона по ЗАЭС
Согласование параметров "защитной зоны" на Запорожской АЭС относится к компетенции только Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), России и... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T19:42
2022-12-13T19:42
2022-12-13T20:18
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
михаил ульянов (дипломат)
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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ВЕНА, 13 дек - РИА Новости. Согласование параметров "защитной зоны" на Запорожской АЭС относится к компетенции только Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), России и Украины, президент Франции Эммануэль Макрон к этому процессу не имеет отношения, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Макрон заявил во вторник, что МАГАТЭ "добилось" вывода тяжелых и легких вооружений с территории Запорожской АЭС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российских тяжелых вооружений на ЗАЭС не было и нет, Москва продолжает контакты с МАГАТЭ по вопросу безопасности станции."Согласование параметров "защитной зоны" на ЗАЭС, за создание которой активно выступает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, относится к исключительной компетенции агентства, России и Украины. Другие государства к этому отношения не имеют", - написал Ульянов в Telegram.По его словам, "негоже лидеру Франции вбрасывать в информационное пространство утверждения, не соответствующие реальному положению дел".Он отметил, что "ограниченное количество легких вооружений на станции абсолютно необходимо для защиты от украинских десантов и обеспечения физической ядерной безопасности, кстати, в соответствии с нормами МАГАТЭ".
https://ria.ru/20221206/obstrely_zaes-1836562974.html
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в мире, эммануэль макрон, михаил ульянов (дипломат), дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, вена, украина, магатэ, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Михаил Ульянов (дипломат), Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Вена, Украина, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
19:42 13.12.2022 (обновлено: 20:18 13.12.2022)
Постпред России в Вене отреагировал на заявление Макрона по ЗАЭС
Постпред России в Вене Ульянов: Макрон не имеет отношения к созданию защитной зоны на ЗАЭС