https://ria.ru/20221213/witcher-1838305935.html

Приквел "Ведьмака" разочаровал критиков и получил "гнилой" рейтинг

Приквел "Ведьмака" разочаровал критиков и получил "гнилой" рейтинг - РИА Новости, 13.12.2022

Приквел "Ведьмака" разочаровал критиков и получил "гнилой" рейтинг

В Сети появились первые отзывы на приквел "Ведьмака". Судя по низкой оценке на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes, проект разочаровал журналистов. Пока рейтинг РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:10

2022-12-13T15:10

2022-12-13T15:10

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Сети появились первые отзывы на приквел "Ведьмака". Судя по низкой оценке на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes, проект разочаровал журналистов. Пока рейтинг у шоу — "гнилой". Он выставлен на основе 11 статей и составляет 36 процентов. События в сериале с подзаголовком "Происхождение" разворачиваются за 1200 лет до того, как Геральт из Ривии встретил Цири и Йеннифэр, во времена эпохи Сопряжения сфер. Зрители узнают, как появились ведьмаки и чудовища.Одну из главных ролей исполнила звезда артхаусной комедии "Все везде и сразу" Мишель Йео, недавно признанная журналом Time иконой года. Мэтью Агилар из ComicBook.com среди тех, кто поставил приквелу положительную оценку (четыре из возможных пяти на сайте). По его мнению, "проект не лишен недостатков, но его запросто можно порекомендовать тем, кто только планирует погрузиться в мир "Ведьмака" или уже полюбил его". Критику понравилась актерская игра, прорисовка персонажей, в том числе злодеев, сцены боев на мечах. К минусам он отнес спецэффекты, которые порой создают впечатление, что создателям шоу не хватило времени, чтобы довести их до ума. А еще он бы хотел, чтобы темп иногда замедлялся и героев ленты можно было бы лучше узнать. Дэвид Гриффин из IGN Movies тоже разгромный отзыв писать не стал. Его оценка — семь из десяти. "Захватывающий и запоминающийся рассказ о том, как произошло "Сопряжение сфер" и был создан первый прототип Ведьмака", — говорит он о сериале.Претензии к шоу у него почти такие же, как у коллеги из ComicBook.com. Пару часов в хронометраже были бы не лишними, по спецэффектам "Происхождение" уступает и оригиналу, и "Дому дракона", и "Кольцам власти". Но зато какие локации — критик восхищен пейзажами Исландии.Тереза Лаксон — автор рецензии, в которой проекту ставится D+ (по американской шкале, D — это "плохо"), читай, два с плюсом. "Здесь есть приключения и квесты, но актерам не хватает грубоватого обаяния, которое Генри Кавилл привнес в образ Геральта", — заявляет критик.К тому же в шоу много новых персонажей, а эпизодов всего четыре — времени мало, чтобы выстроить динамику их взаимодействия. "Происхождение" слишком часто скатывается в чрезмерное преувеличение (camp), в раболепство или в мелодраму", — пишет Лаксон.Еще одна двойка приквелу досталась от Total Film. Рецензент Брэдли Рассел из всех героев выделил только эльфику Эйле. Соплеменники ее недолюбливают — вместо сражений девушка предпочитает музыку. Впрочем, заметил критик, ее баллады уступают легендарному "Toss a Coin to Your Witcher" Лютика в оригинальном проекте. "Все остальные герои — ранжируются от сильно недоработанных до серьезно упущенных возможностей (при прорисовке образа, — Прим. ред)", — утверждает журналист.Особенно ему не понравилось, как обошлись с персонажем Мишель Йео. После лучшей в карьере ленты — комедии "Все везде и сразу" — она появилась в образе эльфийки-кочевника, и потенциал героини был мало использован. "Одна из основных сцен боев Йео разочаровывает неуклюжестью и жесткостью", — жалуется журналист.Полтора балла из четырех приквелу поставил автор Slant Magazine. Нив М. Султан считает, что "Происхождение" практически не дает узнать о переживаниях главных героев. И сокращенный хронометраж проблему только усугубляет". Он проанализировал основную любовную линию в сериале и не понял, чем же она так примечательна. "Когда у Эйле и Фьялля, встретившихся как противники, начинается пылкий роман, чувствуешь шок от внезапности их отношений", — объясняет журналист."Ведьмак: Происхождение" выйдет на стриминге Netflix 25 декабря.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, генри кавилл, исландия, netflix, звезды, что посмотреть