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Малайзийская 60-летняя актриса названа иконой года по версии Time - РИА Новости, 07.12.2022
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Культура
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Малайзийская 60-летняя актриса названа иконой года по версии Time
Малайзийская 60-летняя актриса названа иконой года по версии Time - РИА Новости, 07.12.2022
Малайзийская 60-летняя актриса названа иконой года по версии Time
Мишель Йео названа иконой года по версии Time, сообщается на сайте журнала. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:32
2022-12-07T13:32
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мишель Йео названа иконой года по версии Time, сообщается на сайте журнала. Этот год для малазийской актрисы стал прорывным. Успех принесла артхаусная лента "Все везде и сразу", где у Йео главная роль. Ее героиня узнала о существовании множественной вселенной и путешествовала из одного мира в другой — все для того, чтобы помочь своей семье. Time отмечает, что в фильме есть и экшн, и душевные сцены. Картина предоставила возможность европейским и американским зрителям увидеть все грани таланта Йео. Карьера Мишель в кино началась в середине 1980-х. Изначально она хотела стать балериной. Но от этой мечты пришлось отказаться — Йео получила травму спины. В 1983-м она приняла участие в конкурсе "Мисс Малайзия" и выиграла его. Позже вместе с Джеки Чаном Мишель снялась в рекламе часов. Компания, работавшая над проектом, также занималась производством фильмов, так Йео и попала в киноиндустрию. На протяжении десятилетий она была едва ли не главной звездой в Азии. Хорошую репутацию Мишель заслужила благодаря смелым трюкам. Ее первая заметная роль в Голливуде была в 18-м фильме бондианы "Завтра не умрет никогда" (1997). После на нее посыпались предложения о съемках. Но Йео многие отвергала — она не хотела быть причастной к проектам, закрепляющим стереотипы об азиатских женщинах. Прошло три года, прежде чем Мишель вновь появилась в голливудском фильме. Это был "Крадущийся тигр, затаившийся дракон". Режиссер Энг Ли признается: он думал, что картина станет пиком в карьере актрисы, но она продолжала сниматься и хорошо играть роли. Еще одна яркая запись в ее фильмографии — "Безумно богатые азиаты". Йео пророчили за нее "Оскар". Но она не получила статуэтку. За "Все везде и сразу" артистка тоже может вступить в "оскаровскую гонку". При этом Йео понимает, что ее возможная победа будет много значить для всего азиатского сообщества — пока ни одна азиатская актриса не побеждала в номинации за лучшую женскую роль.Среди ожидаемых в ближайшем будущем проектов с участием Мишель — "Ведьмак: Происхождение". Ее персонаж — воительница Скиана. Премьера сериала запланирована на 17 декабря 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, стиль жизни
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Стиль жизни
13:32 07.12.2022
 
Малайзийская 60-летняя актриса названа иконой года по версии Time

Малайзийская актриса 60-летняя Мишель Йео названа иконой года по версии Time

© AFP 2022 / Angela Weiss Малайзийская актриса Мишель Йео
Малайзийская актриса Мишель Йео - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / Angela Weiss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мишель Йео названа иконой года по версии Time, сообщается на сайте журнала.
Этот год для малазийской актрисы стал прорывным. Успех принесла артхаусная лента "Все везде и сразу", где у Йео главная роль. Ее героиня узнала о существовании множественной вселенной и путешествовала из одного мира в другой — все для того, чтобы помочь своей семье.
Time отмечает, что в фильме есть и экшн, и душевные сцены. Картина предоставила возможность европейским и американским зрителям увидеть все грани таланта Йео.
© Кинокомпания Вольга/A24Кадр из фильма "Всё везде и сразу"
Кадр из фильма Всё везде и сразу
© Кинокомпания Вольга/A24
Кадр из фильма "Всё везде и сразу"
Карьера Мишель в кино началась в середине 1980-х. Изначально она хотела стать балериной. Но от этой мечты пришлось отказаться — Йео получила травму спины. В 1983-м она приняла участие в конкурсе "Мисс Малайзия" и выиграла его. Позже вместе с Джеки Чаном Мишель снялась в рекламе часов. Компания, работавшая над проектом, также занималась производством фильмов, так Йео и попала в киноиндустрию.
На протяжении десятилетий она была едва ли не главной звездой в Азии. Хорошую репутацию Мишель заслужила благодаря смелым трюкам.
Ее первая заметная роль в Голливуде была в 18-м фильме бондианы "Завтра не умрет никогда" (1997). После на нее посыпались предложения о съемках. Но Йео многие отвергала — она не хотела быть причастной к проектам, закрепляющим стереотипы об азиатских женщинах.
Прошло три года, прежде чем Мишель вновь появилась в голливудском фильме. Это был "Крадущийся тигр, затаившийся дракон". Режиссер Энг Ли признается: он думал, что картина станет пиком в карьере актрисы, но она продолжала сниматься и хорошо играть роли.
Еще одна яркая запись в ее фильмографии — "Безумно богатые азиаты". Йео пророчили за нее "Оскар". Но она не получила статуэтку. За "Все везде и сразу" артистка тоже может вступить в "оскаровскую гонку". При этом Йео понимает, что ее возможная победа будет много значить для всего азиатского сообщества — пока ни одна азиатская актриса не побеждала в номинации за лучшую женскую роль.
Среди ожидаемых в ближайшем будущем проектов с участием Мишель — "Ведьмак: Происхождение". Ее персонаж — воительница Скиана. Премьера сериала запланирована на 17 декабря 2022 года.
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