https://ria.ru/20221213/vybory-1838247611.html

Сенатор раскритиковал идею активного избирательного права с 16 лет

Сенатор раскритиковал идею активного избирательного права с 16 лет - РИА Новости, 13.12.2022

Сенатор раскритиковал идею активного избирательного права с 16 лет

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас раскритиковал предложение ЛДПР снизить с 18 до 16 лет возраст, когда... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T10:25

2022-12-13T10:25

2022-12-13T10:55

андрей клишас

политика

совет федерации рф

лдпр

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас раскритиковал предложение ЛДПР снизить с 18 до 16 лет возраст, когда гражданин получает право голосовать на выборах, назвав его непродуманным и непроходным.Ранее фракция ЛДПР в ГД разработала проект о возможности голосовать с 16 лет. По замыслу авторов, это поможет вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборах. Кроме того, отмечалось, что россиянам с 16 лет можно вступать в брак, заключать трудовые договоры, работать предпринимателями. Все это обусловлено тем, что многие молодые люди сейчас "созревают" гораздо раньше, чем принято считать. Поэтому наделение граждан политическими правами, можно считать вполне обоснованным, указывалось в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20221212/vybory-1838064488.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

андрей клишас, политика, совет федерации рф, лдпр