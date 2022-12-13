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Сенатор раскритиковал идею активного избирательного права с 16 лет - РИА Новости, 13.12.2022
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Сенатор раскритиковал идею активного избирательного права с 16 лет
Сенатор раскритиковал идею активного избирательного права с 16 лет - РИА Новости, 13.12.2022
Сенатор раскритиковал идею активного избирательного права с 16 лет
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас раскритиковал предложение ЛДПР снизить с 18 до 16 лет возраст, когда... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:25
2022-12-13T10:55
андрей клишас
политика
совет федерации рф
лдпр
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас раскритиковал предложение ЛДПР снизить с 18 до 16 лет возраст, когда гражданин получает право голосовать на выборах, назвав его непродуманным и непроходным.Ранее фракция ЛДПР в ГД разработала проект о возможности голосовать с 16 лет. По замыслу авторов, это поможет вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборах. Кроме того, отмечалось, что россиянам с 16 лет можно вступать в брак, заключать трудовые договоры, работать предпринимателями. Все это обусловлено тем, что многие молодые люди сейчас "созревают" гораздо раньше, чем принято считать. Поэтому наделение граждан политическими правами, можно считать вполне обоснованным, указывалось в пояснительной записке к проекту.
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андрей клишас, политика, совет федерации рф, лдпр
Андрей Клишас, Политика, Совет Федерации РФ, ЛДПР
10:25 13.12.2022 (обновлено: 10:55 13.12.2022)
 
Сенатор раскритиковал идею активного избирательного права с 16 лет

Сенатор Клишас назвал идею активного избирательного права с 16 лет непродуманной

© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности России / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности России
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас . Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас раскритиковал предложение ЛДПР снизить с 18 до 16 лет возраст, когда гражданин получает право голосовать на выборах, назвав его непродуманным и непроходным.
"Идея избирательных прав для граждан с 16 лет, на мой взгляд, непродуманная и непроходная", - написал он в своём Telegram-канале.
Ранее фракция ЛДПР в ГД разработала проект о возможности голосовать с 16 лет. По замыслу авторов, это поможет вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборах. Кроме того, отмечалось, что россиянам с 16 лет можно вступать в брак, заключать трудовые договоры, работать предпринимателями. Все это обусловлено тем, что многие молодые люди сейчас "созревают" гораздо раньше, чем принято считать. Поэтому наделение граждан политическими правами, можно считать вполне обоснованным, указывалось в пояснительной записке к проекту.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 14:20
Песков ответил на вопрос о снижении возраста активного избирательного права
 
Андрей КлишасПолитикаСовет Федерации РФЛДПР
 
 
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