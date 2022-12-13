10:25 13.12.2022 (обновлено: 10:55 13.12.2022)
Сенатор раскритиковал идею активного избирательного права с 16 лет
Сенатор Клишас назвал идею активного избирательного права с 16 лет непродуманной
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности России / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас . Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас раскритиковал предложение ЛДПР снизить с 18 до 16 лет возраст, когда гражданин получает право голосовать на выборах, назвав его непродуманным и непроходным.
"Идея избирательных прав для граждан с 16 лет, на мой взгляд, непродуманная и непроходная", - написал он в своём Telegram-канале.
Ранее фракция ЛДПР в ГД разработала проект о возможности голосовать с 16 лет. По замыслу авторов, это поможет вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборах. Кроме того, отмечалось, что россиянам с 16 лет можно вступать в брак, заключать трудовые договоры, работать предпринимателями. Все это обусловлено тем, что многие молодые люди сейчас "созревают" гораздо раньше, чем принято считать. Поэтому наделение граждан политическими правами, можно считать вполне обоснованным, указывалось в пояснительной записке к проекту.