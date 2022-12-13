https://ria.ru/20221213/volontery-1838455042.html
Кириенко: волонтеры спасли не единицы, а тысячи жизней
Кириенко: волонтеры спасли не единицы, а тысячи жизней - РИА Новости, 13.12.2022
Кириенко: волонтеры спасли не единицы, а тысячи жизней
Волонтеры разных организаций спасли не единицы, не сотни, а тысячи жизней, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T20:46
2022-12-13T20:46
2022-12-13T20:46
общество
сергей кириенко
россия
общероссийский народный фронт
молодая гвардия единой россии
боевое братство
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Волонтеры разных организаций спасли не единицы, не сотни, а тысячи жизней, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Волонтеры Общероссийского народного фронта, волонтеры "Молодой Гвардии Единой России", "волонтерской роты Боевого Братства"... волонтеры "Молодой республики Донбасса" и целого ряда других организаций спасли не единицы и даже не сотни, а даже тысячи жизней", - сказал Кириенко на заседании центрального штаба Народного фронта.Он также поблагодарил волонтеров за спасение людей.
https://sn.ria.ru/20221207/standart-1837001917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей кириенко, россия, общероссийский народный фронт, молодая гвардия единой россии, боевое братство
Общество, Сергей Кириенко, Россия, Общероссийский народный фронт, Молодая гвардия Единой России, Боевое братство
Кириенко: волонтеры спасли не единицы, а тысячи жизней
Кириенко: волонтеры разных организаций спасли не единицы, не сотни, а тысячи жизней