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Кириенко: волонтеры спасли не единицы, а тысячи жизней - РИА Новости, 13.12.2022
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Кириенко: волонтеры спасли не единицы, а тысячи жизней
Кириенко: волонтеры спасли не единицы, а тысячи жизней - РИА Новости, 13.12.2022
Кириенко: волонтеры спасли не единицы, а тысячи жизней
Волонтеры разных организаций спасли не единицы, не сотни, а тысячи жизней, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T20:46
2022-12-13T20:46
общество
сергей кириенко
россия
общероссийский народный фронт
молодая гвардия единой россии
боевое братство
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Волонтеры разных организаций спасли не единицы, не сотни, а тысячи жизней, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Волонтеры Общероссийского народного фронта, волонтеры "Молодой Гвардии Единой России", "волонтерской роты Боевого Братства"... волонтеры "Молодой республики Донбасса" и целого ряда других организаций спасли не единицы и даже не сотни, а даже тысячи жизней", - сказал Кириенко на заседании центрального штаба Народного фронта.Он также поблагодарил волонтеров за спасение людей.
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общество, сергей кириенко, россия, общероссийский народный фронт, молодая гвардия единой россии, боевое братство
Общество, Сергей Кириенко, Россия, Общероссийский народный фронт, Молодая гвардия Единой России, Боевое братство
20:46 13.12.2022
 
Кириенко: волонтеры спасли не единицы, а тысячи жизней

Кириенко: волонтеры разных организаций спасли не единицы, не сотни, а тысячи жизней

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Волонтеры разных организаций спасли не единицы, не сотни, а тысячи жизней, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Волонтеры Общероссийского народного фронта, волонтеры "Молодой Гвардии Единой России", "волонтерской роты Боевого Братства"... волонтеры "Молодой республики Донбасса" и целого ряда других организаций спасли не единицы и даже не сотни, а даже тысячи жизней", - сказал Кириенко на заседании центрального штаба Народного фронта.
Он также поблагодарил волонтеров за спасение людей.
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ОбществоСергей КириенкоРоссияОбщероссийский народный фронтМолодая гвардия Единой РоссииБоевое братство
 
 
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