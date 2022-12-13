https://ria.ru/20221213/volontery-1838455042.html

Кириенко: волонтеры спасли не единицы, а тысячи жизней

Кириенко: волонтеры спасли не единицы, а тысячи жизней - РИА Новости, 13.12.2022

Кириенко: волонтеры спасли не единицы, а тысячи жизней

Волонтеры разных организаций спасли не единицы, не сотни, а тысячи жизней, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T20:46

2022-12-13T20:46

2022-12-13T20:46

общество

сергей кириенко

россия

общероссийский народный фронт

молодая гвардия единой россии

боевое братство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799102267_0:30:2000:1155_1920x0_80_0_0_ebc71f4dbb9493a32f74be0831494ad0.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Волонтеры разных организаций спасли не единицы, не сотни, а тысячи жизней, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Волонтеры Общероссийского народного фронта, волонтеры "Молодой Гвардии Единой России", "волонтерской роты Боевого Братства"... волонтеры "Молодой республики Донбасса" и целого ряда других организаций спасли не единицы и даже не сотни, а даже тысячи жизней", - сказал Кириенко на заседании центрального штаба Народного фронта.Он также поблагодарил волонтеров за спасение людей.

https://sn.ria.ru/20221207/standart-1837001917.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, сергей кириенко, россия, общероссийский народный фронт, молодая гвардия единой россии, боевое братство