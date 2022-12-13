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Володин встретился с президентом Турции Эрдоганом - РИА Новости, 13.12.2022
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Володин встретился с президентом Турции Эрдоганом
Володин встретился с президентом Турции Эрдоганом - РИА Новости, 13.12.2022
Володин встретился с президентом Турции Эрдоганом
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе официального визита в Анкару встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом во вторник... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:18
2022-12-13T16:19
политика
вячеслав володин
владимир путин
турция
россия
анкара (провинция)
госдума рф
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 13 дек – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе официального визита в Анкару встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Госдумы.Володин подчеркнул, что отношения между Россией и Турцией динамично развиваются во многом благодаря усилиям президентов обеих стран. Он добавил, что парламентам двух стран необходимо сделать все возможное, чтобы законодательно обеспечить принятые главами государств решения."В этой связи правильно реализовать новые форматы сотрудничества в рамках парламентского измерения. Вместе с коллегами договорились провести в следующем году заседание межпарламентской комиссии высокого уровня. Кроме того, обсудили возможность проведения в следующем году Конференции председателей парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия", - отметил Володин.Делегация Госдумы во главе с Володиным находится в Анкаре с официальным визитом. В ходе визита во вторник состоялась встреча спикера Госдумы с председателем Великого национального собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом. Парламентарии обсудили развитие межпарламентских отношений России и Турции.
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политика, вячеслав володин, владимир путин, турция, россия, анкара (провинция), госдума рф, реджеп тайип эрдоган, в мире
Политика, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Турция, Россия, Анкара (провинция), Госдума РФ, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
16:18 13.12.2022 (обновлено: 16:19 13.12.2022)
 
Володин встретился с президентом Турции Эрдоганом

Спикер Госдумы Володин во время визита в Анкару встретился с президентом Турции Эрдоганом

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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АНКАРА, 13 дек – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе официального визита в Анкару встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Госдумы.

"Вячеслав Володин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Вячеслав Володин передал Эрдогану теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина", - указывается в сообщении.

Володин подчеркнул, что отношения между Россией и Турцией динамично развиваются во многом благодаря усилиям президентов обеих стран. Он добавил, что парламентам двух стран необходимо сделать все возможное, чтобы законодательно обеспечить принятые главами государств решения.
"В этой связи правильно реализовать новые форматы сотрудничества в рамках парламентского измерения. Вместе с коллегами договорились провести в следующем году заседание межпарламентской комиссии высокого уровня. Кроме того, обсудили возможность проведения в следующем году Конференции председателей парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия", - отметил Володин.
Делегация Госдумы во главе с Володиным находится в Анкаре с официальным визитом. В ходе визита во вторник состоялась встреча спикера Госдумы с председателем Великого национального собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом. Парламентарии обсудили развитие межпарламентских отношений России и Турции.
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ПолитикаВячеслав ВолодинВладимир ПутинТурцияРоссияАнкара (провинция)Госдума РФРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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