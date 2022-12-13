https://ria.ru/20221213/volodin-1838373522.html

Володин встретился с президентом Турции Эрдоганом

Володин встретился с президентом Турции Эрдоганом - РИА Новости, 13.12.2022

Володин встретился с президентом Турции Эрдоганом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе официального визита в Анкару встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом во вторник... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:18

2022-12-13T16:18

2022-12-13T16:19

политика

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владимир путин

турция

россия

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 13 дек – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе официального визита в Анкару встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Госдумы.Володин подчеркнул, что отношения между Россией и Турцией динамично развиваются во многом благодаря усилиям президентов обеих стран. Он добавил, что парламентам двух стран необходимо сделать все возможное, чтобы законодательно обеспечить принятые главами государств решения."В этой связи правильно реализовать новые форматы сотрудничества в рамках парламентского измерения. Вместе с коллегами договорились провести в следующем году заседание межпарламентской комиссии высокого уровня. Кроме того, обсудили возможность проведения в следующем году Конференции председателей парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия", - отметил Володин.Делегация Госдумы во главе с Володиным находится в Анкаре с официальным визитом. В ходе визита во вторник состоялась встреча спикера Госдумы с председателем Великого национального собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом. Парламентарии обсудили развитие межпарламентских отношений России и Турции.

https://ria.ru/20221213/gaz-1838226294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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