https://ria.ru/20221213/volodin-1838373522.html
Володин встретился с президентом Турции Эрдоганом
Володин встретился с президентом Турции Эрдоганом - РИА Новости, 13.12.2022
Володин встретился с президентом Турции Эрдоганом
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе официального визита в Анкару встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом во вторник... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:18
2022-12-13T16:18
2022-12-13T16:19
политика
вячеслав володин
владимир путин
турция
россия
анкара (провинция)
госдума рф
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:23:2582:1475_1920x0_80_0_0_3cf23e068442581908da644c137124aa.jpg
АНКАРА, 13 дек – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе официального визита в Анкару встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Госдумы.Володин подчеркнул, что отношения между Россией и Турцией динамично развиваются во многом благодаря усилиям президентов обеих стран. Он добавил, что парламентам двух стран необходимо сделать все возможное, чтобы законодательно обеспечить принятые главами государств решения."В этой связи правильно реализовать новые форматы сотрудничества в рамках парламентского измерения. Вместе с коллегами договорились провести в следующем году заседание межпарламентской комиссии высокого уровня. Кроме того, обсудили возможность проведения в следующем году Конференции председателей парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия", - отметил Володин.Делегация Госдумы во главе с Володиным находится в Анкаре с официальным визитом. В ходе визита во вторник состоялась встреча спикера Госдумы с председателем Великого национального собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом. Парламентарии обсудили развитие межпарламентских отношений России и Турции.
https://ria.ru/20221213/gaz-1838226294.html
турция
россия
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_73:0:2422:1762_1920x0_80_0_0_aa590bd83b0073982fb91e176da3828e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав володин, владимир путин, турция, россия, анкара (провинция), госдума рф, реджеп тайип эрдоган, в мире
Политика, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Турция, Россия, Анкара (провинция), Госдума РФ, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
16:18 13.12.2022 (обновлено: 16:19 13.12.2022)
Володин встретился с президентом Турции Эрдоганом
Спикер Госдумы Володин во время визита в Анкару встретился с президентом Турции Эрдоганом
АНКАРА, 13 дек – РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе официального визита в Анкару встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба
Госдумы.
"Вячеслав Володин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Вячеслав Володин передал Эрдогану теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина", - указывается в сообщении.
Володин подчеркнул, что отношения между Россией и Турцией динамично развиваются во многом благодаря усилиям президентов обеих стран. Он добавил, что парламентам двух стран необходимо сделать все возможное, чтобы законодательно обеспечить принятые главами государств решения.
"В этой связи правильно реализовать новые форматы сотрудничества в рамках парламентского измерения. Вместе с коллегами договорились провести в следующем году заседание межпарламентской комиссии высокого уровня. Кроме того, обсудили возможность проведения в следующем году Конференции председателей парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия", - отметил Володин.
Делегация Госдумы во главе с Володиным находится в Анкаре с официальным визитом. В ходе визита во вторник состоялась встреча спикера Госдумы с председателем Великого национального собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом. Парламентарии обсудили развитие межпарламентских отношений России и Турции.