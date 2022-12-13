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Пушилин рассказал о возвращении из украинского плена бойцов ДНР - РИА Новости, 13.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/voennoplennye-1838232250.html
Пушилин рассказал о возвращении из украинского плена бойцов ДНР
Пушилин рассказал о возвращении из украинского плена бойцов ДНР - РИА Новости, 13.12.2022
Пушилин рассказал о возвращении из украинского плена бойцов ДНР
В рамках обменов с Украиной в ДНР вернулись уже 135 человек, заявил в интервью РИА Новости врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T09:13
2022-12-13T09:13
специальная военная операция на украине
общество
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
народная милиция днр
донбасс
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ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. В рамках обменов с Украиной в ДНР вернулись уже 135 человек, заявил в интервью РИА Новости врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин."Обмен пленными удается производить в результате сложнейших переговоров, потому что мы имеем дело с остатками государства, которое во главу угла ставит террористические методы, нарушение права человека и, конечно, нежелание считаться с интересами своих людей, с интересами тех, кто считается их военнослужащими, в частности, мобилизованными практически полностью не интересуются. Поэтому здесь найти правильные подходы, правильную формулу для обмена достаточно сложно. Но тем не менее обмены продолжаются, и сейчас мы можем говорить, что в Донецкую народную республику вернулось уже 135 человек", - сказал он.По словам Пушилина, на территории республики сейчас находятся 104 человека, остальным оказывается медицинская помощь на территории других регионов РФ."Что касается состояния ребят, которых удается освободить из украинского плена, то практически всем нужна медицинская помощь как физического характера, так и, безусловно, те издевательства, те унижения, те пытки, психологического плана тоже, конечно, тоже наносят свой отпечаток. Поэтому мы стараемся предоставить ребятам после медицинского освидетельствования еще период для реабилитации. Но самая важная задача, которая стоит перед нами, - это забрать абсолютно всех наших ребят, которые попали так или иначе в плен к украинскому режиму", - отметил врио главы ДНР.
донецкая народная республика
украина
донбасс
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"Мамуля, я обменян!". 107 российских военных вернулись из плена домой
В результате обмена пленными между Украиной и РФ, 107 военнослужащих вернулись в Россию. Среди них - 65 человек из ДНР и ЛНР. Военных доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации, всем им будет оказана медицинская и психологическая помощь.
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общество, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, народная милиция днр, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Общество, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Украина, Народная милиция ДНР, Донбасс
09:13 13.12.2022
 
Пушилин рассказал о возвращении из украинского плена бойцов ДНР

Врио главы ДНР Пушилин: в результате обменов с Киевом в республику вернулись 135 человек

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин во время встречи военнослужащих, освобожденных из украинского плена, в Харцызске
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин во время встречи военнослужащих, освобожденных из украинского плена, в Харцызске - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин во время встречи военнослужащих, освобожденных из украинского плена, в Харцызске. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. В рамках обменов с Украиной в ДНР вернулись уже 135 человек, заявил в интервью РИА Новости врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин.
"Обмен пленными удается производить в результате сложнейших переговоров, потому что мы имеем дело с остатками государства, которое во главу угла ставит террористические методы, нарушение права человека и, конечно, нежелание считаться с интересами своих людей, с интересами тех, кто считается их военнослужащими, в частности, мобилизованными практически полностью не интересуются. Поэтому здесь найти правильные подходы, правильную формулу для обмена достаточно сложно. Но тем не менее обмены продолжаются, и сейчас мы можем говорить, что в Донецкую народную республику вернулось уже 135 человек", - сказал он.
По словам Пушилина, на территории республики сейчас находятся 104 человека, остальным оказывается медицинская помощь на территории других регионов РФ.
"Что касается состояния ребят, которых удается освободить из украинского плена, то практически всем нужна медицинская помощь как физического характера, так и, безусловно, те издевательства, те унижения, те пытки, психологического плана тоже, конечно, тоже наносят свой отпечаток. Поэтому мы стараемся предоставить ребятам после медицинского освидетельствования еще период для реабилитации. Но самая важная задача, которая стоит перед нами, - это забрать абсолютно всех наших ребят, которые попали так или иначе в плен к украинскому режиму", - отметил врио главы ДНР.
"Честно говоря, это было очень неожиданно": бойцы вернулись домой из плена
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанк

Встреча военнослужащих состоялась в субботу утром в Харцызске.

Встреча военнослужащих, освобожденных из украинского плена, в Харцызске
1 из 8

Встреча военнослужащих состоялась в субботу утром в Харцызске.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанк

Бойцов удалось освободить в ходе очередных этапов обмена между Россией и Украиной 23 и 24 ноября.

Встреча военнослужащих, освобожденных из украинского плена, в Харцызске
2 из 8

Бойцов удалось освободить в ходе очередных этапов обмена между Россией и Украиной 23 и 24 ноября.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанк

Пять человек были захвачены еще в марте-апреле, еще пять попали в плен в августе.

Встреча военнослужащих, освобожденных из украинского плена, в Харцызске
3 из 8

Пять человек были захвачены еще в марте-апреле, еще пять попали в плен в августе.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанк

Обмен происходил по формуле "всех установленных на всех установленных".

Встреча военнослужащих, освобожденных из украинского плена, в Харцызске
4 из 8

Обмен происходил по формуле "всех установленных на всех установленных".

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанк

Бойцов с нетерпением ждали родные и друзья.

Встреча военнослужащих, освобожденных из украинского плена, в Харцызске
5 из 8

Бойцов с нетерпением ждали родные и друзья.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанк

Присутствовавший на встрече врио главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил защитников за то, что они выстояли.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин во время встречи военнослужащих, освобожденных из украинского плена, в Харцызске
6 из 8

Присутствовавший на встрече врио главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил защитников за то, что они выстояли.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанк

"Теперь вы дома, ...а наша задача — обменять всех тех, кто там находится", — сказал Пушилин.

Встреча военнослужащих, освобожденных из украинского плена, в Харцызске
7 из 8

"Теперь вы дома, ...а наша задача — обменять всех тех, кто там находится", — сказал Пушилин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанк

Один из освобожденных рассказал, как происходил обмен: "Честно говоря, это было очень неожиданно, просто вытянули, нам не сообщают, куда нас везут, просто забрали и привезли…"

Встреча военнослужащих, освобожденных из украинского плена, в Харцызске
8 из 8

Один из освобожденных рассказал, как происходил обмен: "Честно говоря, это было очень неожиданно, просто вытянули, нам не сообщают, куда нас везут, просто забрали и привезли…"

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
1 из 8

Встреча военнослужащих состоялась в субботу утром в Харцызске.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
2 из 8

Бойцов удалось освободить в ходе очередных этапов обмена между Россией и Украиной 23 и 24 ноября.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
3 из 8

Пять человек были захвачены еще в марте-апреле, еще пять попали в плен в августе.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
4 из 8

Обмен происходил по формуле "всех установленных на всех установленных".

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
5 из 8

Бойцов с нетерпением ждали родные и друзья.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
6 из 8

Присутствовавший на встрече врио главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил защитников за то, что они выстояли.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
7 из 8

"Теперь вы дома, ...а наша задача — обменять всех тех, кто там находится", — сказал Пушилин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
8 из 8

Один из освобожденных рассказал, как происходил обмен: "Честно говоря, это было очень неожиданно, просто вытянули, нам не сообщают, куда нас везут, просто забрали и привезли…"

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНародная милиция ДНРДонбасс
 
 
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