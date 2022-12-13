https://ria.ru/20221213/voennoplennye-1838232250.html
Пушилин рассказал о возвращении из украинского плена бойцов ДНР
Пушилин рассказал о возвращении из украинского плена бойцов ДНР - РИА Новости, 13.12.2022
Пушилин рассказал о возвращении из украинского плена бойцов ДНР
В рамках обменов с Украиной в ДНР вернулись уже 135 человек, заявил в интервью РИА Новости врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T09:13
2022-12-13T09:13
2022-12-13T09:13
специальная военная операция на украине
общество
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
народная милиция днр
донбасс
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ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. В рамках обменов с Украиной в ДНР вернулись уже 135 человек, заявил в интервью РИА Новости врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин."Обмен пленными удается производить в результате сложнейших переговоров, потому что мы имеем дело с остатками государства, которое во главу угла ставит террористические методы, нарушение права человека и, конечно, нежелание считаться с интересами своих людей, с интересами тех, кто считается их военнослужащими, в частности, мобилизованными практически полностью не интересуются. Поэтому здесь найти правильные подходы, правильную формулу для обмена достаточно сложно. Но тем не менее обмены продолжаются, и сейчас мы можем говорить, что в Донецкую народную республику вернулось уже 135 человек", - сказал он.По словам Пушилина, на территории республики сейчас находятся 104 человека, остальным оказывается медицинская помощь на территории других регионов РФ."Что касается состояния ребят, которых удается освободить из украинского плена, то практически всем нужна медицинская помощь как физического характера, так и, безусловно, те издевательства, те унижения, те пытки, психологического плана тоже, конечно, тоже наносят свой отпечаток. Поэтому мы стараемся предоставить ребятам после медицинского освидетельствования еще период для реабилитации. Но самая важная задача, которая стоит перед нами, - это забрать абсолютно всех наших ребят, которые попали так или иначе в плен к украинскому режиму", - отметил врио главы ДНР.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834692143_431:0:3068:1978_1920x0_80_0_0_28a6dff9fe69a6610d9a50fb00e4d5a0.jpg
"Мамуля, я обменян!". 107 российских военных вернулись из плена домой
В результате обмена пленными между Украиной и РФ, 107 военнослужащих вернулись в Россию. Среди них - 65 человек из ДНР и ЛНР. Военных доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации, всем им будет оказана медицинская и психологическая помощь.
2022-12-13T09:13
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PT2M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, народная милиция днр, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Общество, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Украина, Народная милиция ДНР, Донбасс
Пушилин рассказал о возвращении из украинского плена бойцов ДНР
Врио главы ДНР Пушилин: в результате обменов с Киевом в республику вернулись 135 человек
ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. В рамках обменов с Украиной в ДНР вернулись уже 135 человек, заявил в интервью РИА Новости врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин.
"Обмен пленными удается производить в результате сложнейших переговоров, потому что мы имеем дело с остатками государства, которое во главу угла ставит террористические методы, нарушение права человека и, конечно, нежелание считаться с интересами своих людей, с интересами тех, кто считается их военнослужащими, в частности, мобилизованными практически полностью не интересуются. Поэтому здесь найти правильные подходы, правильную формулу для обмена достаточно сложно. Но тем не менее обмены продолжаются, и сейчас мы можем говорить, что в Донецкую народную республику вернулось уже 135 человек", - сказал он.
По словам Пушилина, на территории республики сейчас находятся 104 человека, остальным оказывается медицинская помощь на территории других регионов РФ.
"Что касается состояния ребят, которых удается освободить из украинского плена, то практически всем нужна медицинская помощь как физического характера, так и, безусловно, те издевательства, те унижения, те пытки, психологического плана тоже, конечно, тоже наносят свой отпечаток. Поэтому мы стараемся предоставить ребятам после медицинского освидетельствования еще период для реабилитации. Но самая важная задача, которая стоит перед нами, - это забрать абсолютно всех наших ребят, которые попали так или иначе в плен к украинскому режиму", - отметил врио главы ДНР.
"Честно говоря, это было очень неожиданно": бойцы вернулись домой из плена
1 из 8
Встреча военнослужащих состоялась в субботу утром в Харцызске.
2 из 8
Бойцов удалось освободить в ходе очередных этапов обмена между Россией и Украиной 23 и 24 ноября.
3 из 8
Пять человек были захвачены еще в марте-апреле, еще пять попали в плен в августе.
4 из 8
Обмен происходил по формуле "всех установленных на всех установленных".
5 из 8
Бойцов с нетерпением ждали родные и друзья.
6 из 8
Присутствовавший на встрече врио главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил защитников за то, что они выстояли.
7 из 8
"Теперь вы дома, ...а наша задача — обменять всех тех, кто там находится", — сказал Пушилин.
8 из 8
Один из освобожденных рассказал, как происходил обмен: "Честно говоря, это было очень неожиданно, просто вытянули, нам не сообщают, куда нас везут, просто забрали и привезли…"
1 из 8
Встреча военнослужащих состоялась в субботу утром в Харцызске.
2 из 8
Бойцов удалось освободить в ходе очередных этапов обмена между Россией и Украиной 23 и 24 ноября.
3 из 8
Пять человек были захвачены еще в марте-апреле, еще пять попали в плен в августе.
4 из 8
Обмен происходил по формуле "всех установленных на всех установленных".
5 из 8
Бойцов с нетерпением ждали родные и друзья.
6 из 8
Присутствовавший на встрече врио главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил защитников за то, что они выстояли.
7 из 8
"Теперь вы дома, ...а наша задача — обменять всех тех, кто там находится", — сказал Пушилин.
8 из 8
Один из освобожденных рассказал, как происходил обмен: "Честно говоря, это было очень неожиданно, просто вытянули, нам не сообщают, куда нас везут, просто забрали и привезли…"