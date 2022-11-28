https://ria.ru/20221128/plennye-1834697054.html

"Честно говоря, это было очень неожиданно": бойцы вернулись домой из плена

"Честно говоря, это было очень неожиданно": бойцы вернулись домой из плена - РИА Новости, 28.11.2022

"Честно говоря, это было очень неожиданно": бойцы вернулись домой из плена

Десять военнослужащих, побывавших в украинском плену, приехали домой в ДНР и встретились с родными. Бойцы и их семьи — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T12:28

2022-11-28T12:28

2022-11-28T12:32

фото

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

пленные

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Десять военнослужащих, побывавших в украинском плену, приехали домой в ДНР и встретились с родными. Бойцы и их семьи — в фотоленте Ria.ru.

донецкая народная республика

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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