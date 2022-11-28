"Честно говоря, это было очень неожиданно": бойцы вернулись домой из плена
Встреча военнослужащих состоялась в субботу утром в Харцызске.
Встреча военнослужащих состоялась в субботу утром в Харцызске.
Бойцов удалось освободить в ходе очередных этапов обмена между Россией и Украиной 23 и 24 ноября.
Бойцов удалось освободить в ходе очередных этапов обмена между Россией и Украиной 23 и 24 ноября.
Пять человек были захвачены еще в марте-апреле, еще пять попали в плен в августе.
Пять человек были захвачены еще в марте-апреле, еще пять попали в плен в августе.
Обмен происходил по формуле "всех установленных на всех установленных".
Обмен происходил по формуле "всех установленных на всех установленных".
Бойцов с нетерпением ждали родные и друзья.
Присутствовавший на встрече врио главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил защитников за то, что они выстояли.
Присутствовавший на встрече врио главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил защитников за то, что они выстояли.
"Теперь вы дома, ...а наша задача — обменять всех тех, кто там находится", — сказал Пушилин.
"Теперь вы дома, ...а наша задача — обменять всех тех, кто там находится", — сказал Пушилин.
Один из освобожденных рассказал, как происходил обмен: "Честно говоря, это было очень неожиданно, просто вытянули, нам не сообщают, куда нас везут, просто забрали и привезли…"
Один из освобожденных рассказал, как происходил обмен: "Честно говоря, это было очень неожиданно, просто вытянули, нам не сообщают, куда нас везут, просто забрали и привезли…"