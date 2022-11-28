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"Честно говоря, это было очень неожиданно": бойцы вернулись домой из плена - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/plennye-1834697054.html
"Честно говоря, это было очень неожиданно": бойцы вернулись домой из плена
"Честно говоря, это было очень неожиданно": бойцы вернулись домой из плена - РИА Новости, 28.11.2022
"Честно говоря, это было очень неожиданно": бойцы вернулись домой из плена
Десять военнослужащих, побывавших в украинском плену, приехали домой в ДНР и встретились с родными. Бойцы и их семьи — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.11.2022
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фото
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
пленные
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Десять военнослужащих, побывавших в украинском плену, приехали домой в ДНР и встретились с родными. Бойцы и их семьи — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, пленные
Фото, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, пленные
12:28 28.11.2022 (обновлено: 12:32 28.11.2022)
 

"Честно говоря, это было очень неожиданно": бойцы вернулись домой из плена

Читать ria.ru в
Десять военнослужащих, побывавших в украинском плену, приехали домой в ДНР и встретились с родными. Бойцы и их семьи — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанк

Встреча военнослужащих состоялась в субботу утром в Харцызске.

Встреча военнослужащих, освобожденных из украинского плена, в Харцызске
1 из 8

Встреча военнослужащих состоялась в субботу утром в Харцызске.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанк

Бойцов удалось освободить в ходе очередных этапов обмена между Россией и Украиной 23 и 24 ноября.

Встреча военнослужащих, освобожденных из украинского плена, в Харцызске
2 из 8

Бойцов удалось освободить в ходе очередных этапов обмена между Россией и Украиной 23 и 24 ноября.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанк

Пять человек были захвачены еще в марте-апреле, еще пять попали в плен в августе.

Встреча военнослужащих, освобожденных из украинского плена, в Харцызске
3 из 8

Пять человек были захвачены еще в марте-апреле, еще пять попали в плен в августе.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанк

Обмен происходил по формуле "всех установленных на всех установленных".

Встреча военнослужащих, освобожденных из украинского плена, в Харцызске
4 из 8

Обмен происходил по формуле "всех установленных на всех установленных".

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанк

Бойцов с нетерпением ждали родные и друзья.

Встреча военнослужащих, освобожденных из украинского плена, в Харцызске
5 из 8

Бойцов с нетерпением ждали родные и друзья.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанк

Присутствовавший на встрече врио главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил защитников за то, что они выстояли.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин во время встречи военнослужащих, освобожденных из украинского плена, в Харцызске
6 из 8

Присутствовавший на встрече врио главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил защитников за то, что они выстояли.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанк

"Теперь вы дома, ...а наша задача — обменять всех тех, кто там находится", — сказал Пушилин.

Встреча военнослужащих, освобожденных из украинского плена, в Харцызске
7 из 8

"Теперь вы дома, ...а наша задача — обменять всех тех, кто там находится", — сказал Пушилин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанк

Один из освобожденных рассказал, как происходил обмен: "Честно говоря, это было очень неожиданно, просто вытянули, нам не сообщают, куда нас везут, просто забрали и привезли…"

Встреча военнослужащих, освобожденных из украинского плена, в Харцызске
8 из 8

Один из освобожденных рассказал, как происходил обмен: "Честно говоря, это было очень неожиданно, просто вытянули, нам не сообщают, куда нас везут, просто забрали и привезли…"

© РИА Новости / Сергей Батурин
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Специальная военная операция на УкраинеФотоДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРпленные
 
 
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