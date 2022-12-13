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В Москве прошла премьера второго сезона "Вампиров средней полосы" - РИА Новости, 13.12.2022
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Культура
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В Москве прошла премьера второго сезона "Вампиров средней полосы"
В Москве прошла премьера второго сезона "Вампиров средней полосы" - РИА Новости, 13.12.2022
В Москве прошла премьера второго сезона "Вампиров средней полосы"
В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера второго сезона "Вампиров средней полосы", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 13.12.2022
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера второго сезона "Вампиров средней полосы", сообщает пресс-служба проекта. Новые серии представили шоураннер Алексей Акимов и режиссер Дмитрий Грибанов. Также с первыми зрителями встретились актеры Юрий Стоянов, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Артем Ткаченко, Виталия Корниенко, Анастасия Стежко, Андрей Соколов, Ева Смирнова и Катя Ланн. "Поддержать коллег пришли режиссер первого сезона Антон Маслов и Глеб Калюжный, исполнивший в первой части роль новообращенного вампира Женька", — рассказывают в пресс-службе.На показе были и звездные гости. Например, Алена Водонаева, Егор Дружинин, Камила Валиева, группа Sirotkin, Анастасия Красовская, Лиза Ищенко, Маша Лобанова, Саша Новиков, Джемал Тетруашвили, Катерина Кейру, Анна Калашникова, Александра Власова, Инна Любимова, Адель Бикулова.Премьера первого сезона состоялась в марте 2021 года. Главные герои — вампиры из Смоленска. Кровь они, конечно, пьют, но людей не убивают. А если лишат кого-то жизни, то их самих казнят Хранители, в число которых входят только смертные. В продолжении сериала семья смоленских вурдалаков берет опеку над маленькой девочкой, ставшей свидетельницей странных убийств. Деду Славе (Стоянов) и его "кровным" родным предстоит выяснить, кто стоит за преступлениями. Впрочем, это не единственное испытание для вампиров в новых эпизодах. В город приезжает следователь, который там был много лет назад, и он очень удивлен увидеть знакомые и практически не изменившиеся лица. Добрым упырям нужно сохранить свой секрет, а заодно хоть как-то наладить отношения с новым главой Хранителей. Первая серия второго сезона выходит 13 декабря в онлайн-кинотеатре START.
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новости культуры, юрий стоянов, андрей соколов, алена водонаева, москва, кино и сериалы, знаменитости, звезды, егор дружинин, смоленск, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Юрий Стоянов, Андрей Соколов, Алена Водонаева, Москва, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Егор Дружинин, Смоленск, что посмотреть
12:13 13.12.2022
 
В Москве прошла премьера второго сезона "Вампиров средней полосы"

В Москве прошла звездная премьера второго сезона "Вампиров средней полосы" со Стояновым

© Фото : Онлайн-кинотеатр STARTПремьера второго сезона сериала "Вампиры средней полосы"
Премьера второго сезона сериала Вампиры средней полосы - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : Онлайн-кинотеатр START
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера второго сезона "Вампиров средней полосы", сообщает пресс-служба проекта.
Новые серии представили шоураннер Алексей Акимов и режиссер Дмитрий Грибанов. Также с первыми зрителями встретились актеры Юрий Стоянов, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Артем Ткаченко, Виталия Корниенко, Анастасия Стежко, Андрей Соколов, Ева Смирнова и Катя Ланн.
© Фото : Онлайн-кинотеатр START

Ольга Медынич на премьере второго сезона сериала "Вампиры средней полосы"

Премьера второго сезона сериала Вампиры средней полосы
1 из 4

Ольга Медынич на премьере второго сезона сериала "Вампиры средней полосы"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
© Фото : Онлайн-кинотеатр START

Артем Ткаченко на премьере второго сезона сериала "Вампиры средней полосы"

Премьера второго сезона сериала Вампиры средней полосы
2 из 4

Артем Ткаченко на премьере второго сезона сериала "Вампиры средней полосы"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
© Фото : Онлайн-кинотеатр START

Дмитрий Чеботарев на премьере второго сезона сериала "Вампиры средней полосы"

Премьера второго сезона сериала Вампиры средней полосы
3 из 4

Дмитрий Чеботарев на премьере второго сезона сериала "Вампиры средней полосы"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
© Фото : Онлайн-кинотеатр START

Анастасия Стежко на премьере второго сезона сериала "Вампиры средней полосы"

Премьера второго сезона сериала Вампиры средней полосы
4 из 4

Анастасия Стежко на премьере второго сезона сериала "Вампиры средней полосы"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
1 из 4

Ольга Медынич на премьере второго сезона сериала "Вампиры средней полосы"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
2 из 4

Артем Ткаченко на премьере второго сезона сериала "Вампиры средней полосы"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
3 из 4

Дмитрий Чеботарев на премьере второго сезона сериала "Вампиры средней полосы"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
4 из 4

Анастасия Стежко на премьере второго сезона сериала "Вампиры средней полосы"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
"Поддержать коллег пришли режиссер первого сезона Антон Маслов и Глеб Калюжный, исполнивший в первой части роль новообращенного вампира Женька", — рассказывают в пресс-службе.
На показе были и звездные гости. Например, Алена Водонаева, Егор Дружинин, Камила Валиева, группа Sirotkin, Анастасия Красовская, Лиза Ищенко, Маша Лобанова, Саша Новиков, Джемал Тетруашвили, Катерина Кейру, Анна Калашникова, Александра Власова, Инна Любимова, Адель Бикулова.
© Фото : Онлайн-кинотеатр START

Алена Водонаева на премьере второго сезона сериала "Вампиры средней полосы"

Премьера второго сезона сериала Вампиры средней полосы
1 из 2

Алена Водонаева на премьере второго сезона сериала "Вампиры средней полосы"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
© Фото : Онлайн-кинотеатр START

Егор Дружинин на премьере второго сезона сериала "Вампиры средней полосы"

Премьера второго сезона сериала Вампиры средней полосы
2 из 2

Егор Дружинин на премьере второго сезона сериала "Вампиры средней полосы"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
1 из 2

Алена Водонаева на премьере второго сезона сериала "Вампиры средней полосы"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
2 из 2

Егор Дружинин на премьере второго сезона сериала "Вампиры средней полосы"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
Премьера первого сезона состоялась в марте 2021 года. Главные герои — вампиры из Смоленска. Кровь они, конечно, пьют, но людей не убивают. А если лишат кого-то жизни, то их самих казнят Хранители, в число которых входят только смертные.
В продолжении сериала семья смоленских вурдалаков берет опеку над маленькой девочкой, ставшей свидетельницей странных убийств. Деду Славе (Стоянов) и его "кровным" родным предстоит выяснить, кто стоит за преступлениями. Впрочем, это не единственное испытание для вампиров в новых эпизодах.
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром STARTСъемки сериала "Вампиры средней полосы"
Съемки сериала Вампиры средней полосы
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
Съемки сериала "Вампиры средней полосы"
В город приезжает следователь, который там был много лет назад, и он очень удивлен увидеть знакомые и практически не изменившиеся лица. Добрым упырям нужно сохранить свой секрет, а заодно хоть как-то наладить отношения с новым главой Хранителей.
Первая серия второго сезона выходит 13 декабря в онлайн-кинотеатре START.
Кадр из сериала Вампиры средней полосы (2 сезон)
Вчера, 08:00Культура
Любимые упыри: чего ждать от второй части "Вампиров средней полосы"
 
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