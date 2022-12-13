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В Москве прошла премьера второго сезона "Вампиров средней полосы"

В Москве прошла премьера второго сезона "Вампиров средней полосы" - РИА Новости, 13.12.2022

В Москве прошла премьера второго сезона "Вампиров средней полосы"

В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера второго сезона "Вампиров средней полосы", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 13.12.2022

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера второго сезона "Вампиров средней полосы", сообщает пресс-служба проекта. Новые серии представили шоураннер Алексей Акимов и режиссер Дмитрий Грибанов. Также с первыми зрителями встретились актеры Юрий Стоянов, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Артем Ткаченко, Виталия Корниенко, Анастасия Стежко, Андрей Соколов, Ева Смирнова и Катя Ланн. "Поддержать коллег пришли режиссер первого сезона Антон Маслов и Глеб Калюжный, исполнивший в первой части роль новообращенного вампира Женька", — рассказывают в пресс-службе.На показе были и звездные гости. Например, Алена Водонаева, Егор Дружинин, Камила Валиева, группа Sirotkin, Анастасия Красовская, Лиза Ищенко, Маша Лобанова, Саша Новиков, Джемал Тетруашвили, Катерина Кейру, Анна Калашникова, Александра Власова, Инна Любимова, Адель Бикулова.Премьера первого сезона состоялась в марте 2021 года. Главные герои — вампиры из Смоленска. Кровь они, конечно, пьют, но людей не убивают. А если лишат кого-то жизни, то их самих казнят Хранители, в число которых входят только смертные. В продолжении сериала семья смоленских вурдалаков берет опеку над маленькой девочкой, ставшей свидетельницей странных убийств. Деду Славе (Стоянов) и его "кровным" родным предстоит выяснить, кто стоит за преступлениями. Впрочем, это не единственное испытание для вампиров в новых эпизодах. В город приезжает следователь, который там был много лет назад, и он очень удивлен увидеть знакомые и практически не изменившиеся лица. Добрым упырям нужно сохранить свой секрет, а заодно хоть как-то наладить отношения с новым главой Хранителей. Первая серия второго сезона выходит 13 декабря в онлайн-кинотеатре START.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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