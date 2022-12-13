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Киев рассчитывает, что Франция продолжит помогать Украине - РИА Новости, 13.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/ukraina-1838235679.html
Киев рассчитывает, что Франция продолжит помогать Украине
Киев рассчитывает, что Франция продолжит помогать Украине - РИА Новости, 13.12.2022
Киев рассчитывает, что Франция продолжит помогать Украине
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с премьер-министром Франции Элизабет Борн помощь Киеву в поставке энергетического оборудования и выразил... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T09:30
2022-12-13T09:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
денис шмыгаль
элизабет борн
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с премьер-министром Франции Элизабет Борн помощь Киеву в поставке энергетического оборудования и выразил надежду, что Париж продолжит оказывать военную и финансовую помощь."Поблагодарил Францию за всестороннюю помощь… во время встречи с премьер-министром Элизабет Борн. Призвал французское правительство присоединиться к реализации плана быстрого восстановления Украины. В этом контексте обсудили помощь в поставках энергетического оборудования. Рассчитываем, что Франция продолжит военную, а также финансовую поддержку", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что Франция в ближайшее время передаст Киеву еще шесть гаубиц CAESAR, а также радары, системы и ракеты ПВО. Французские СМИ передавали, что Украине также направят около 20 бронетранспортеров Bastion.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221213/oruzhie-1838180934.html
https://ria.ru/20221210/zelenskiy-1837765572.html
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в мире, украина, франция, денис шмыгаль, элизабет борн
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Денис Шмыгаль, Элизабет Борн
09:30 13.12.2022
 
Киев рассчитывает, что Франция продолжит помогать Украине

Премьер Шмыгаль: Киев рассчитывает на продолжение военной и финансовой помощи Парижа

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с премьер-министром Франции Элизабет Борн помощь Киеву в поставке энергетического оборудования и выразил надежду, что Париж продолжит оказывать военную и финансовую помощь.
"Поблагодарил Францию за всестороннюю помощь… во время встречи с премьер-министром Элизабет Борн. Призвал французское правительство присоединиться к реализации плана быстрого восстановления Украины. В этом контексте обсудили помощь в поставках энергетического оборудования. Рассчитываем, что Франция продолжит военную, а также финансовую поддержку", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
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Ранее сообщалось, что Франция в ближайшее время передаст Киеву еще шесть гаубиц CAESAR, а также радары, системы и ракеты ПВО. Французские СМИ передавали, что Украине также направят около 20 бронетранспортеров Bastion.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияДенис ШмыгальЭлизабет Борн
 
 
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