https://ria.ru/20221213/ukraina-1838224362.html

Пушилин назвал фактор, приближающий военное поражение Киева

Пушилин назвал фактор, приближающий военное поражение Киева - РИА Новости, 13.12.2022

Пушилин назвал фактор, приближающий военное поражение Киева

Военное поражение Киева приближается благодаря ударам РФ по энергообъектам, заявил в интервью РИА Новости и.о. главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T08:12

2022-12-13T08:12

2022-12-13T08:12

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Военное поражение Киева приближается благодаря ударам РФ по энергообъектам, заявил в интервью РИА Новости и.о. главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин."Эффект от ударов по объектам, энергетическим объектам, в первую очередь, на территории Украины со стороны Российской Федерации затрудняет логистику военного характера, затрудняет коммуникации между подразделениями, делают невозможным функционирование в полной мере ремонтных баз там, где вооруженные формирования Украины ремонтируют свою технику, и, конечно же, в целом это создает те условия, при которых абсолютно точно военное поражение оставшейся части Украины просто приближается", - сказал он.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, денис пушилин, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донбасс