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ЕС выделит Украине в 2023 году 18 миллиардов евро - РИА Новости, 13.12.2022
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ЕС выделит Украине в 2023 году 18 миллиардов евро
ЕС выделит Украине в 2023 году 18 миллиардов евро - РИА Новости, 13.12.2022
ЕС выделит Украине в 2023 году 18 миллиардов евро
Постоянные представители стран ЕС единогласно одобрили выделение Украине 18 миллиардов евро в 2023 году, сообщило представительство Чехии в ЕС. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T02:01
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украина
чехия
евросоюз
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Постоянные представители стран ЕС единогласно одобрили выделение Украине 18 миллиардов евро в 2023 году, сообщило представительство Чехии в ЕС.Ранее совет ЕС согласовал пакет документов, который позволит Евросоюзу выделить Украине кредитную поддержку на сумму 18 миллиардов евро в 2023 году. Ожидалось, что пакет будет направлен на согласование Европарламенту."Послы единогласно одобрили пакет финансовой поддержки для предоставления Украине 18 миллиардов евро в 2023 году", - говорится в сообщении представительства в Twitter.Еврокомиссия (ЕК) 9 ноября предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Украине на сумму до 18 миллиардов евро на следующий год. В ЕК тогда отмечали, что хотели бы перечислить первые средства уже в январе. Однако для выделения денег из этой макрофинансовой помощи требовалось ее согласование странами ЕС и Европарламентом.Новая макрофинансовая помощь, по задумке ЕК, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. На первые десять лет предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033 года.
https://ria.ru/20221208/bezhentsy-1837161598.html
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украина, чехия, евросоюз
Украина, Чехия, Евросоюз
02:01 13.12.2022 (обновлено: 02:16 13.12.2022)
 
ЕС выделит Украине в 2023 году 18 миллиардов евро

Постпреды стран ЕС единогласно одобрили выделение Украине 18 миллиардов евро в 2023 году

© AP Photo / Jean-Francois BadiasФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Постоянные представители стран ЕС единогласно одобрили выделение Украине 18 миллиардов евро в 2023 году, сообщило представительство Чехии в ЕС.
Ранее совет ЕС согласовал пакет документов, который позволит Евросоюзу выделить Украине кредитную поддержку на сумму 18 миллиардов евро в 2023 году. Ожидалось, что пакет будет направлен на согласование Европарламенту.
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Еврокомиссия (ЕК) 9 ноября предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Украине на сумму до 18 миллиардов евро на следующий год. В ЕК тогда отмечали, что хотели бы перечислить первые средства уже в январе. Однако для выделения денег из этой макрофинансовой помощи требовалось ее согласование странами ЕС и Европарламентом.
Новая макрофинансовая помощь, по задумке ЕК, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. На первые десять лет предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033 года.
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