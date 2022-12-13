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Медведев поддержал решение о переводе предприятий ДНР на удаленную работу

Медведев поддержал решение о переводе предприятий ДНР на удаленную работу - РИА Новости, 13.12.2022

Медведев поддержал решение о переводе предприятий ДНР на удаленную работу

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал решение врио главы ДНР Дениса Пушилина о введении дистанционного формата работы на предприятиях в... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:07

2022-12-13T17:07

2022-12-13T17:07

общество

дмитрий медведев

денис пушилин

донецкая народная республика

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украина

единая россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал решение врио главы ДНР Дениса Пушилина о введении дистанционного формата работы на предприятиях в Донбассе из-за ракетных обстрелов со стороны Украины, Медведев отметил, что в сложившихся условиях главная задача - сберечь людей.Во время совещания, посвященного законопроекту о трудовой занятости, Пушилин рассказал Медведеву, что для обеспечения безопасности граждан рекомендовал предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям перевести сотрудников на дистанционный формат работы."Это абсолютно правильно, самая главная задача - людей сберечь. У нас есть сейчас и регулирование таких форм занятости, слава богу, мы их создали. Но прежде всего нужно защитить людей, и поэтому до особых распоряжений надо трудиться дистанционно, это правильно", - прокомментировал решение Медведев.Медведев отметил героизм сотрудников органов власти, которые продолжают работать над переходом на российское законодательство, несмотря на сложную ситуацию."Очевидно, что этот переходный период, который есть, им надо воспользоваться. Не потерять время, то есть, создать современную систему регулирования, даже несмотря на то, что ситуация очень тяжелая, сложная, и подчас сотрудники, которые работают в органах власти ДНР, в других территориях, они просто проявляют личное мужество, героизм, когда на работу выходят", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20221213/zanyatost-1838364276.html

https://ria.ru/20221210/oms-1837731425.html

донецкая народная республика

донбасс

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общество, дмитрий медведев, денис пушилин, донецкая народная республика, донбасс, украина, единая россия