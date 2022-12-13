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Медведев поддержал решение о переводе предприятий ДНР на удаленную работу - РИА Новости, 13.12.2022
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Медведев поддержал решение о переводе предприятий ДНР на удаленную работу
Медведев поддержал решение о переводе предприятий ДНР на удаленную работу - РИА Новости, 13.12.2022
Медведев поддержал решение о переводе предприятий ДНР на удаленную работу
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал решение врио главы ДНР Дениса Пушилина о введении дистанционного формата работы на предприятиях в... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:07
2022-12-13T17:07
общество
дмитрий медведев
денис пушилин
донецкая народная республика
донбасс
украина
единая россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал решение врио главы ДНР Дениса Пушилина о введении дистанционного формата работы на предприятиях в Донбассе из-за ракетных обстрелов со стороны Украины, Медведев отметил, что в сложившихся условиях главная задача - сберечь людей.Во время совещания, посвященного законопроекту о трудовой занятости, Пушилин рассказал Медведеву, что для обеспечения безопасности граждан рекомендовал предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям перевести сотрудников на дистанционный формат работы."Это абсолютно правильно, самая главная задача - людей сберечь. У нас есть сейчас и регулирование таких форм занятости, слава богу, мы их создали. Но прежде всего нужно защитить людей, и поэтому до особых распоряжений надо трудиться дистанционно, это правильно", - прокомментировал решение Медведев.Медведев отметил героизм сотрудников органов власти, которые продолжают работать над переходом на российское законодательство, несмотря на сложную ситуацию."Очевидно, что этот переходный период, который есть, им надо воспользоваться. Не потерять время, то есть, создать современную систему регулирования, даже несмотря на то, что ситуация очень тяжелая, сложная, и подчас сотрудники, которые работают в органах власти ДНР, в других территориях, они просто проявляют личное мужество, героизм, когда на работу выходят", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20221213/zanyatost-1838364276.html
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общество, дмитрий медведев, денис пушилин, донецкая народная республика, донбасс, украина, единая россия
Общество, Дмитрий Медведев, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Украина, Единая Россия
17:07 13.12.2022
 
Медведев поддержал решение о переводе предприятий ДНР на удаленную работу

Медведев поддержал решение Пушилина о переводе предприятий ДНР на удаленную работу

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал решение врио главы ДНР Дениса Пушилина о введении дистанционного формата работы на предприятиях в Донбассе из-за ракетных обстрелов со стороны Украины, Медведев отметил, что в сложившихся условиях главная задача - сберечь людей.
Во время совещания, посвященного законопроекту о трудовой занятости, Пушилин рассказал Медведеву, что для обеспечения безопасности граждан рекомендовал предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям перевести сотрудников на дистанционный формат работы.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 15:47
Медведев призвал защитить трудовые права жителей новых регионов
"Это абсолютно правильно, самая главная задача - людей сберечь. У нас есть сейчас и регулирование таких форм занятости, слава богу, мы их создали. Но прежде всего нужно защитить людей, и поэтому до особых распоряжений надо трудиться дистанционно, это правильно", - прокомментировал решение Медведев.
Медведев отметил героизм сотрудников органов власти, которые продолжают работать над переходом на российское законодательство, несмотря на сложную ситуацию.
"Очевидно, что этот переходный период, который есть, им надо воспользоваться. Не потерять время, то есть, создать современную систему регулирования, даже несмотря на то, что ситуация очень тяжелая, сложная, и подчас сотрудники, которые работают в органах власти ДНР, в других территориях, они просто проявляют личное мужество, героизм, когда на работу выходят", - подчеркнул Медведев.
Донецк - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
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ОбществоДмитрий МедведевДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаДонбассУкраинаЕдиная Россия
 
 
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